Резников: Из бесед с партнёрами я понял, что их ожидания от контрнаступления ВСУ являются слишком завышенными

И в этом случае наши союзники исходили из того, что будет повторён харьковский успех образца 2022 года. И считалось, что любая кампания будет столь же быстрой и стремительной. Но надо сказать, что и местность не такая, как была там, и сопротивление разное.

Там же заминированная русскими территория. Мы движемся медленно, чтобы сохранить жизни своих военных. Возможно, кому-то теперь и кажется, что всё идёт не очень быстро. Но, думаю, наши партнёры это всё-таки понимают.

Глава украинского министерства обороны, в очередной раз участвующий в совещании на немецкой базе в Рамштайне, высказался по поводу контрнаступления. По словам Резникова, он в разговорах с коллегами из других стран «понял, что западные ожидания от контрнаступления являются слишком завышенными».По словам Резникова, Запад «в плане поддержки Украины и ожиданий от украинской армии ориентировался на успех наступления в Харьковской области в сентябре прошлого года».Резников:По заявлению Резникова, «той же стремительности, что была под Харьковом, не будет».Резников:Заявления Резникова говорят о том, что он явно пытается оправдаться на встрече в формате «Рамштайн» за провал как минимум первого этапа контрнаступления. Теперь киевские чиновники всё чаще заявляют, что наступление «не будет быстрым», хотя ещё месяц назад в Минобороны, ГУР и офисе Зеленского практически в один голос заявляли, что «контрнаступ» будет стремительным.