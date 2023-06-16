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Резников: Из бесед с партнёрами я понял, что их ожидания от контрнаступления ВСУ являются слишком завышенными

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Резников: Из бесед с партнёрами я понял, что их ожидания от контрнаступления ВСУ являются слишком завышенными

Глава украинского министерства обороны, в очередной раз участвующий в совещании на немецкой базе в Рамштайне, высказался по поводу контрнаступления. По словам Резникова, он в разговорах с коллегами из других стран «понял, что западные ожидания от контрнаступления являются слишком завышенными».


По словам Резникова, Запад «в плане поддержки Украины и ожиданий от украинской армии ориентировался на успех наступления в Харьковской области в сентябре прошлого года».

Резников:

И в этом случае наши союзники исходили из того, что будет повторён харьковский успех образца 2022 года. И считалось, что любая кампания будет столь же быстрой и стремительной. Но надо сказать, что и местность не такая, как была там, и сопротивление разное.

По заявлению Резникова, «той же стремительности, что была под Харьковом, не будет».

Резников:

Там же заминированная русскими территория. Мы движемся медленно, чтобы сохранить жизни своих военных. Возможно, кому-то теперь и кажется, что всё идёт не очень быстро. Но, думаю, наши партнёры это всё-таки понимают.

Заявления Резникова говорят о том, что он явно пытается оправдаться на встрече в формате «Рамштайн» за провал как минимум первого этапа контрнаступления. Теперь киевские чиновники всё чаще заявляют, что наступление «не будет быстрым», хотя ещё месяц назад в Минобороны, ГУР и офисе Зеленского практически в один голос заявляли, что «контрнаступ» будет стремительным.
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18 комментариев
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  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 10:19
    +9
    В смысле завышенными? А кто про Крым хрюкал и выход на границы 1991 обещал?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:54
      0
      Всё давно между Вашингтоном и Киевом согласовано и нет никаких разногласий.
      США нужно затянуть эту войну на десятилетия, а киевские шестёрки и дальше готовы гнать на убой население лишь бы давали "чуть-чуть" зарабатывать на военных поставках и не мешали разворовывать внутри страны. А дальше как пойдёт.
      1. flSergius
        flSergius Сегодня, 10:58
        0
        Нет, пилить "помощь украине" не так выгодно, как разделить на квазигосударства Россию и потом грабить. Так что на другое янки рассчитывали.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:23
    +4
    Лысый болт опять "заднюю включает". wassat
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:30
      +1
      Этот,похоже с приводом.Задним.Весьма популярным на Западе
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:47
        0
        Тёзка hi, извините я не разбираюсь в "пользователях и владельцах заднего привода" и прочих "глиномесах"... lol

        зы Это вовсе не намек что типа Вы разбираетесь, а то ещё неправильно поймёте.... wink
        Так что не сочтите.
      2. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 10:48
        +3
        А ни эти ли ушлёпки обещали западным кураторам, что к июню захватят Крым? laughing
        Ну, двое , Буданов и Залужный ,уже отзахватывались. Сейчас им задницы заштопывают. Надеюсь и до остальных очередь дойдёт.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 10:49
          +2
          Какой там Крым, кто-то из них заявлял что они наших ребят аж до Урала погонят....
  3. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 10:28
    +3
    А не вы ли сами себя в грудь кулаком били, заявляя, что Крым к новому году возьмёте итд итп?
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 10:32
      +3
      Цитата: Hellcos
      А не вы ли сами себя в грудь кулаком били, заявляя, что Крым к новому году возьмёте итд итп?

      Кому - Крым.
      А кому - в попу рым... wink
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:30
    +1
    Там же заминированная русскими территория. Мы движемся медленно, чтобы сохранить жизни своих военных.

    Ещё один клоун.
    Сохранить или всё же похоронить?
  5. Комментарий был удален.
  6. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 10:37
    +3
    По словам Резникова, он в разговорах с коллегами из других стран «понял, что западные ожидания от контрнаступления являются слишком завышенными»

    А ми що, вкрав жменьку доларів, та й втік...
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:37
    +4
    Да, походу блицкриг-шоу не задалось, билеты продавали на суперзвезд, а по факту выступление артистов сельского ДК. Запад явно не доволен, "копченый" же сказал, что для наступления было все дадено.
    "Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия" (из к/ф "Кавказская пленница").
  8. flSergius
    flSergius Сегодня, 10:38
    0
    Ахаха, лысый видимо забыл, что на Западе всё просто так кроме денег. Как бы ему не только больше оружия не дали, а ещё фунт плоти не вырезали хозяева.
  9. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 10:47
    +1
    в Минобороны, ГУР и офисе Зеленского практически в один голос заявляли, что «контрнаступ» будет стремительным.


    "Волны падали вниз стремительным домкратом", "12 стульев" Ильф и Петров.
  10. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:47
    +1
    Но надо сказать, что и местность не такая, как была там, и сопротивление разное.

    Какая к чёрту местность? У вас получилось только потому, что вся тактика вс рф строилась на наступательных действиях по умеренно враждебным территориям в ущерб обороне и тыловому обеспечению. Сейчас тактика изменилась на оборонительную и вы "поплыли".
  11. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 11:01
    0
    Ага, и при этом, немного отпинали носаками, чтобы контрнаступал успешнее)))
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:19
    +1
    «понял, что западные ожидания от контрнаступления являются слишком завышенными».
    Резников наверное забыл (не хочет вспоминать) какие ожидания были у Киева и какие победоносные речи звучали. А западные ожидания основывались исключительно на докладах из Киева и их амбициозных замыслов. Шоу для "друзей Украины" продолжается.