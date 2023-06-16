Зарубежная пресса: Дальнейший конфликт между Западом и Россией может перерасти в ядерную войну

Ну а если нет, то нам точно следует отказаться от проведения подобной политики в отношении России

Дальнейший конфликт между Западом и Россией может привести к ядерной катастрофе. Таким мнением в своей статье для китайской газеты South China Morning Post (SCMP) поделился обозреватель Джонатан Пауэр.Примечательно, что в своём материале британский политолог сослался на статью известного писателя-фантаста Джорджа Оруэлла от 1945 года, которую последний опубликовал после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Британский писатель представил своё видение мироустройства, в котором основными державами выступали СССР, Китай и страны Запада. Как полагал тогда Оруэлл, ядерное оружие могло бы положить конец глобальным войнам между ними посредством «мира, который не будет миром».Таким образом, отмечает журналист, если страны Запада решили идти по такому «ужасному для всех пути», то тогда они поступают верно. Вместе с тем он напомнил и о том, что именно 40-й президент США Рональд Рейган и экс глава британского правительства Маргарет Тэтчер начали занимать враждебную позицию по отношению к русским.– заявил он в своём обращении к политикам.Напомним, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, в каком случае Москва может прибегнуть к применению ядерного оружия. По словам российского дипломата, такой сценарий развития событий возможен лишь в целях самообороны и только при чрезвычайных обстоятельствах.Как уже неоднократно подчёркивал глава российского государства Владимир Путин, в случае Третьей мировой войны победителей не будет.