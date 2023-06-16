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Зарубежная пресса: Дальнейший конфликт между Западом и Россией может перерасти в ядерную войну

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Зарубежная пресса: Дальнейший конфликт между Западом и Россией может перерасти в ядерную войну

Дальнейший конфликт между Западом и Россией может привести к ядерной катастрофе. Таким мнением в своей статье для китайской газеты South China Morning Post (SCMP) поделился обозреватель Джонатан Пауэр.


Примечательно, что в своём материале британский политолог сослался на статью известного писателя-фантаста Джорджа Оруэлла от 1945 года, которую последний опубликовал после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Британский писатель представил своё видение мироустройства, в котором основными державами выступали СССР, Китай и страны Запада. Как полагал тогда Оруэлл, ядерное оружие могло бы положить конец глобальным войнам между ними посредством «мира, который не будет миром».

Таким образом, отмечает журналист, если страны Запада решили идти по такому «ужасному для всех пути», то тогда они поступают верно. Вместе с тем он напомнил и о том, что именно 40-й президент США Рональд Рейган и экс глава британского правительства Маргарет Тэтчер начали занимать враждебную позицию по отношению к русским.

Ну а если нет, то нам точно следует отказаться от проведения подобной политики в отношении России

– заявил он в своём обращении к политикам.

Напомним, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, в каком случае Москва может прибегнуть к применению ядерного оружия. По словам российского дипломата, такой сценарий развития событий возможен лишь в целях самообороны и только при чрезвычайных обстоятельствах.

Как уже неоднократно подчёркивал глава российского государства Владимир Путин, в случае Третьей мировой войны победителей не будет.
Использованы фотографии:
https://pixabay.com/
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:28
    +1
    Можно согласиться с Пауэром.Тоьько вот в этой гадской ситуации мы сами виноваты.Точнее по большей части.Все дело в непоследовательности,ошибках во внешней политике и принятии военных решений,начиная с 2014 года.Просто нас перестали боятся и не верят в решимость нажать пресловутую кнопку.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 11:32
      +1
      Риск сильный, если силы НАТО (или страны , входящей в НАТО) появятся легально в 404. Даже для защиты тылов. Они любят играть в такие шутки.
    2. al3x
      al3x Сегодня, 11:34
      -2
      Нужно провести показательные испытания яо, как минимум. Но опять же мы это сделаем только после того, как такие испытания проведёт сша. Вот кто Путина за язык тянул ляпнуть и этот бред? Думаю, что это был просто посыл для партнёров, с тем смыслом, что наша мягкая позиция неизменна, мы не хотим эскалации. Ну мы не хотим, а они то хотят. И ещё как хотят этой эскалации.
    3. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 11:34
      -3
      Цитата: dmi.pris1
      не верят в решимость нажать пресловутую кнопку.

      В случае чего, то у системы "Периметр" (мёртвая рука) нет никаких эмоций. А решимости ей не занимать. Весь мир в труху. Её они боятся. Поэтому и не рыпнутся.
      А вот разжигать очаги напряжённости у наших границ они продолжат. Будут пытаться. И ответить на это нам пока нечем.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:40
        0
        Таа они считают,что это все-мультики,и ржавые останки от СССР.Вот в чем дело.Перестали бояться ядернооо апокалипсиса.Нет,тут руку приложила и их,западная пропаганда
    4. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:45
      0
      Цитата: dmi.pris1
      .Все дело в непоследовательности,ошибках во внешней политике и принятии военных решений,начиная с 2014 года.

      То есть вы считаете, что в 1991 году ошибок не было?
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:32
    0
    Дальнейший конфликт между Западом и Россией может привести к ядерной катастрофе.

    Как бы предупреждали...
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:32
    -1
    Смешные эти журналисты, которые привыкли мерить отношения Россия-Запад как во времена противостояние систем социализм-капитализм. Не приведёт ничего сейчас. Что у нас, что на "западе", одни и те же капиталисты, которые не станут уничтожать рынки сбыта, а значит свой капитал или необходимые ресурсы. Уж тем более обнулять податное население.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:45
      0
      Что у нас, что на "западе", одни и те же капиталисты

      На западе капиталисты, у нас посредники между западными капиталистами и местными ресурсами. Зачем платить посредникам если можно от них избавиться.
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 11:46
      0
      Смешные эти журналисты, которые привыкли мерить отношения Россия-Запад как во времена противостояние систем социализм-капитализм. Не приведёт ничего сейчас. Что у нас, что на "западе", одни и те же капиталисты, которые не станут уничтожать рынки сбыта, а значит свой капитал или необходимые ресурсы. Уж тем более обнулять податное население.

      Как раз ядерная война и возможна потому что капитализм и поэтому пытаются переделить рынки сбыта и природные ресурсы. Первая Мировая война тому доказательство- Германия и Австро-Венгрия опоздали с дележкой колоний и пытались восстановить "справедливость". Им не досталось колоний (кроме пустынной Намибии у Германии).
  4. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 11:38
    0
    Если случится ядерная война, следующая война будет со стрелами и мечом
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:40
      0
      Пороховому производству с трубопроводно-кроватным, которые выдают огнестрельное оружие, не нужны супертехнологии от слова совсем.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:39
    0
    Дальнейший конфликт между Западом и Россией может привести к ядерной катастрофе.
    А по утру они проснулись... Перетянутая струна просто обязана лопнуть.
  6. Gaschey
    Gaschey Сегодня, 11:39
    0
    [quoteВместе с тем он напомнил и о том, что именно 40-й президент США Рональд Рейган и экс глава британского правительства Маргарет Тэтчер начали занимать враждебную позицию по отношению к русским.
    ][/quote]Именно Тэтчер дала добро Горбачеву. Она повлияла на Рейгана.И что тупить политику запада всю жизнь диктовала Англия. Сейчас ы пыжутся но Альбион позиций не сдает
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:49
    0
    Бозе з ти мой! Какая информативная статья.
  8. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 11:50
    0
    Мария Захарова рассказала о том, в каком случае Москва может прибегнуть к применению ядерного оружия. По словам российского дипломата, такой сценарий развития событий возможен лишь в целях самообороны
    Расшифровываю: в целях самообороны это тот самый удар по Воронежу (по собственной территории). Об этом уже предупреждали Стрелков, Лев Вершинин и другие. Мировое сообщество будет конечно только "за" если шарахнем по своей территории. А вы хотели вдарить по НАТО? так мы (розовые пони) не такие.