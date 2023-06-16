Командование ВСУ сообщило о возвращении российских войск на позиции, затопленные после прорыва дамбы Каховской ГЭС

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации в настоящее время вернулись на собственные позиции в Херсонской области, которые ранее были вынуждены оставить из-за наводнения. Об этом сообщило оперативное командование «Юг» ВСУ.Украинские военные утверждают, что из-за возвращения российских войск активизировались обстрелы правобережья реки Днепр с украинскими позициями, а также объектов военного и инфраструктурного назначения в Херсоне. Например, ночью 16 июня ВСУ зафиксировали не менее 40 обстрелов находящейся под контролем киевского режима территории Херсонской области.Украинское командование утверждает, что обстрелы велись из тяжелой артиллерии и РСЗО. Кроме того, отмечают украинские военные, на позиции возвращаются и минометные подразделения российских войск.Представители киевского режима сообщают, что ночью был обстрелян из ствольной и реактивной артиллерии Новоберислав. Естественно, украинские власти обвиняют российских военных в нанесении ударов по мирному населению, хотя понятно, что ВС РФ не будут тратить дорогостоящие снаряды на бесполезные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре.Возвращение российских войск на позиции значительно усложняет для ВСУ перспективы дальнейших действий на Херсонском направлении. Тем временем, основные боевые столкновения происходят на Запорожском и Артемовском направлениях, не очень хорошо складывается для ВСУ ситуация и на Купянском направлении, где российские войска тоже демонстрируют серьезные успехи.