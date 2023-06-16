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Командование ВСУ сообщило о возвращении российских войск на позиции, затопленные после прорыва дамбы Каховской ГЭС

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Командование ВСУ сообщило о возвращении российских войск на позиции, затопленные после прорыва дамбы Каховской ГЭС

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации в настоящее время вернулись на собственные позиции в Херсонской области, которые ранее были вынуждены оставить из-за наводнения. Об этом сообщило оперативное командование «Юг» ВСУ.


Украинские военные утверждают, что из-за возвращения российских войск активизировались обстрелы правобережья реки Днепр с украинскими позициями, а также объектов военного и инфраструктурного назначения в Херсоне. Например, ночью 16 июня ВСУ зафиксировали не менее 40 обстрелов находящейся под контролем киевского режима территории Херсонской области.

Украинское командование утверждает, что обстрелы велись из тяжелой артиллерии и РСЗО. Кроме того, отмечают украинские военные, на позиции возвращаются и минометные подразделения российских войск.

Представители киевского режима сообщают, что ночью был обстрелян из ствольной и реактивной артиллерии Новоберислав. Естественно, украинские власти обвиняют российских военных в нанесении ударов по мирному населению, хотя понятно, что ВС РФ не будут тратить дорогостоящие снаряды на бесполезные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

Возвращение российских войск на позиции значительно усложняет для ВСУ перспективы дальнейших действий на Херсонском направлении. Тем временем, основные боевые столкновения происходят на Запорожском и Артемовском направлениях, не очень хорошо складывается для ВСУ ситуация и на Купянском направлении, где российские войска тоже демонстрируют серьезные успехи.
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:48
    +2
    Это все логично.Только вот работы там надо сделать много.Вода свое дело сделала
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 10:51
      0
      Но зато теперь можно контратаковать не опасаясь, что из-за подрыва дамбы отрежут от основных сил.
      Правда выше по Днепру тоже дамбы имеются. А эти упоротые могут и их в отчаянии подорвать.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:08
      0
      Если СВО приобретёт форму позиционной (окопной) войны - что сейчас происходит на отдельных участках фронта - то восстанавливать что-либо сейчас вдоль всей линии фронта и на ширину до 100 километров с нашей стороны не имеет никакого смысла. Англосаксы заставят бендеровцев разрушать все населённые пункты на нашей стороны до полного основания и подрыв плотин выше по течению Днепра и разрушение Запорожской АЭС кастрюлеголовыми уже не кажется чем то из ряда вон выходящим.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:48
    +1
    Ежели чо, то на пределе дальности Торнадо до ДнепроГЭС должно дотянуться.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:47
    0
    Возвращение российских войск на позиции значительно усложняет для ВСУ перспективы дальнейших действий
    А им кто-то обещал поблажки? Игра в доброго и очень доброго "полицейского" закончилась.