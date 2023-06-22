«Кожаное Средневековье»



Жан Маре в одежде из кожи. Кадр из кинофильма «Тайны Бургундского двора» (1961)

«И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.»

Книга Бытия, 3:21



Кожемяка, брат Петер. Мнёт в чане кожу ногами. Мотки свёрнутой кожи стоят на полке. Amb. 317.2° Folio 34 recto (Mendel I)



Мастер-пергаменщик (изготовитель пергамена) Фриц. Изображён стоящим перед рамой, на которую натянута кожа, и обрабатывает её скребком в форме полумесяца. 1425 год. (Amb. 317.2° Folio 34 verso (Mendel I))



Брат Линхард – изготовитель уздечек. Сидит на табурете перед низкой наковальней и молотком вбивает проушины в ремешок. Готовые уздечки и шлейки лежат перед ним на столе и висят на настенном кронштейне. (Amb. 317.2° Folio 14 recto (Mendel I))



Шорник, брат Ульрих, сидит за своим верстаком и работает над хомутом, который, кажется, почти готов. На столе лежит седло вместе со стременами, лежат кожаные ремни, а ещё один хомут висит на крючке на стене. (Amb. 317.2° Folio 89 recto (Mendel I))



Ременщик, брат Ганс. Сидит перед деревянным основанием и ножом на наковальне обрабатывает кожу ремня, отверстия в котором уже пробиты. Готовые ремни вместе с пряжками висят на крючках на стене, на штанге в окне или лежат на подоконнике. 1539 год. (Amb. 317.2° Folio 160 verso (Mendel I))



Мастер-кольцедел, брат Линхард – изготовитель колец и пряжек. Кольцедел изображён с деревянным луком в руках, на железной тетиве которого надеты многочисленные металлические кольца. А занимается он тем, что шлифует их в канале точильного станка, стоящего на полу. 1425 год. (Amb. 317.2° Folio 29 recto (Mendel I))



Брат Ганс – закройщик ремешков стоит за своим рабочим столом и вырезает ремешки из куска кожи серповидным ножом. Пучок готовых ремней лежит на столе, а другой такой же висит на стенке. 1425 год. (Amb. 317.2° Folio 15 recto (Mendel I))



Брат Дитц – изготовитель ремешков для шнуровки. Сидит за своим рабочим столом и бьёт молотком по металлическому наконечнику на конце одного из ремешков. Ещё несколько наконечников лежат рядом на верстаке в небольшой коробке вместе со связками ремешков красного и белого цвета. 1425 год. (Amb. 317.2° Folio 40 recto (Mendel I))

Сегодня мы вновь возвращаемся к теме ремесленного производства в Средние века. И опять обращаемся к замечательным иллюстрациям из «Книг двенадцати братьев». Сегодняшний наш рассказ будет посвящён обработке кожи и кожаным изделиям. Прежде всего нужно отметить, что в Средневековье выделанная кожа животных была даже более важна, чем мех. Потому что мех использовали лишь в одежде, тогда как без кожи тогдашний мир просто не мог бы существовать. Из кожи делали обувь и шили всё ту же одежду, причём кожаной была одежда воинов, а войны в Средние века шли практически непрерывно. Главным транспортным средством в то время были лошади, а им требовалась кожаная сбруя, кожаными были сёдла и упряжь. Из кожи делались лёгкие и прочные ёмкости для воды и вина, кошельки, дамские и мужские перчатки и головные уборы, шоссы – раздельные штанины, носившиеся рыцарями под кольчужными чулками, наконец, на коже писали – ведь что такое пергамент, как не тонко выделанная кожа, и опять же из кожи делали переплёты для книг. Одним словом – кожаными было великое множество вещей, окружавших человека той эпохи.Секреты выделки самой лучшей кожи тщательно охранялись и передавались от отца к сыну. Известно, что по берегам рек выстраивались целые посёлки, где жили мастера кожевенных дел, так как изготовление кожи требовало очень большого количества воды. Сначала шкуры животных протравливали для смягчения, затем сшивали вместе и опускали в чан с дубильным отваром. Процедуру эту повторяли многократно каждые две недели. Затем их промывали и обрабатывали, чтобы сделать их ещё мягче, а также окрасить.Особого мастерства в обработке кож достигли турецкие кожевники, которые экспериментировали с различными ингредиентами, а для травления использовали отруби, инжир, виноградный сок и даже мёд. Использовались и такие ингредиенты, как мозг животных, а также их моча. Но всё это оправдывалось, поскольку кожи у них получались невероятно мягкими.Дубление кожи в Европе в Средние века производили двумя способами. Один из них – белое дубление, производилось с помощью квасцов. Этот способ внедрили венгры, позаимствовав его у азиатов. Это дубление до сих пор именуется венгерским. Второй способ – красное дубление, производился с использованием коры деревьев – дуба, каштана, сосны, ивы и ели.Кожу не просто выделывали, но и производили её окраску, для чего использовались различные растительные отвары. Так, используя отвар чёрного тмина, получали жёлтый цвет. Гранаты, вермут и дикие яблоки использовались для придания коже красного оттенка. Отваром из хлебных корок и железного лома кожу окрашивали в чёрный цвет, а коричневый получали путём замачивания кожи в отваре из желудей. Труд кожевника был очень тяжёлым, да и запах при работе был такой, что не всякий его выдерживал. Вот почему кожевники ещё и селились поодаль от всех остальных.Кожа в Средние века имела большое значение ещё и потому, что она заменяла бумагу. Такая кожа для письма называлась «пергамент» («пергамен») по имени города Пергам в Малой Азии, ещё во II веке до н. э. её научились выделывать.Употреблять его в Европе стали с IV в. н. э. Причём в Средние века было известно два основных сорта пергамена. Собственно пергамен, который делали из шкур овец, баранов, свиней и телят, и велень или веллум, на изготовление которого шли тонкие шкурки новорожденных и особенно мертворождённых телят и ягнят. На юге средневековой Европы в ходу были шкуры коз и овец, а в Германии и Франции использовали телячьи. Пергамен был более толстым и грубым, чем велень, но в раннем Средневековье велень практически не использовалась. Этот материал начали широко применять в книжном деле только с конца XII в.Работу по изготовлению пергамена мастера-пергаменщики начинали с того, что тщательно промывали шкуры, а потом подвергали их золению, то есть от трёх до десяти дней вымачивали их в известковом растворе. Это было необходимо, чтобы облегчить удаление волосяного покрова.Затем шкуры натягивали на деревянную раму и мездрили, то есть отделяли он неё слой подкожной клетчатки (мездры) с помощью полукруглых ножей. Обработанная шкура подвергалась шлифовке и выглаживанию порошком пемзы.После этого в пергамен втирали порошок мела, который впитывал жиры, которые не удавалось извлечь из него при предыдущих обработках. Кроме того, меловой порошок делал его более светлым по цвету и предотвращал растекание на нём туши. Для отбеливания пергамена в него втирали также муку, яичный белок либо молоко. Писать на листах пергамена можно было с обеих сторон.Правда, этот материал был так же дорог, как и папирус. Ведь на него уходило большое количество шкур. Так, на каждую двойную страницу в «Лоршском Евангелии» (ок. 810 г. Рим, Ватиканская библиотека) уходила шкура одного телёнка. А чтобы написать «Книгу Кельтов» («Келлское евангелие», ок. 800 г., Дублин, Библиотека Тринити-колледжа) пришлось забить стадо в 150 голов. «Винчестерская Библия» (1160-1175 гг., Винчестер, Библиотека собора) потребовала 250 телят. А для изготовления полной Библии в монументальном формате нужны были шкуры примерно 500 животных.Кожа играла исключительную роль и в военном деле. Во-первых, кожей обтягивали деревянные щиты и оклеивали кожей изнутри шлемы. Доспехи из металлических пластинок даже имели кожаную основу: пластинки предпочитали нашивать именно на кожу. Наконец, арабы, а затем и испанские конкистадоры в Америке использовали целиком изготовленные щиты в форме сердца, называвшиеся адарга – лёгкие и прочные, они были очень удобны для всадников. Причём кожа, применявшаяся в том же доспешном деле, упрочнялась за счёт отваривания в масле. Так получали так называемую «варёную кожу», отличавшуюся повышенной прочностью.В Средние века рыцарские доспехи обычно всегда делали на заказ, поэтому двух одинаковых было не найти. Но точно так же для своих дорогих коней, от благополучия которых зависела их жизнь, рыцари заказывали и конскую упряжь – кожаные уздечки, подпруги, сёдла (которые, кстати говоря, входили в рыцарский доспешный гарнитур). Словом, всё то, что позволяло прочно сидеть в седле и передвигаться на лошади с максимальным комфортом. Для этого были специальные мастера – шорники и сидельщики, а также ременщики, делавшие для упряжи ремни, и уздечники – мастера, специализировавшиеся именно на изготовлении и подборе уздечек.Как мы видим, уровень специализации мастеров Средневековья был весьма высок. Например, поскольку большая часть одежды того времени скреплялась завязками и шнурками, их требовалось очень много. И специальные мастера только тем и занимались, что покупали соответствующую кожу и специальным луновидным ножом резали её на тонкие ремешки нужной длины и ширины. На этом их работа заканчивалась, а ремешки поступали к другому мастеру, который надевал на них наконечники и закреплял их. Естественно, что процесс работы у них был доведён до автоматизма, поэтому и шла она быстро, и качество её было высоким.Для ремней, как тех, что использовали люди для собственных нужд, так и тех, из которых они делали упряжь для животных, нужны были железные кольца и пряжки. И… был специальный цех, то есть объединение мастеров, занимавшихся изготовлением колец для сбруи и пряжек для ремней. Кольца были крупнее, чем те, что использовались для изготовления кольчуг, но делались точно так же: сначала сводились, затем сковывались, после чего их обрабатывали напильниками до гладкости, а затем надевали на приспособление, показанное на иллюстрации в «Книге двенадцати братьев» и имевшее форму лука, и полировали со всех сторон.Естественно, что деревянную основу для седла или хомута делал отдельный мастер, точно так же как отдельные мастера ковали стремена, шпоры и прочие металлические элементы конской сбруи, собирали удила, имевшие иногда весьма сложную конструкцию. Очень многие из этих изделий мастера изготавливали на заказ, по специально сделанным эскизам. Поэтому неудивительно, что у них из-под рук порой выходили самые настоящие произведения искусства, пусть даже и совершенно утилитарного предназначения.