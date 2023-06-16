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Военкоры: ВСУ продолжают атаки российских позиций в районе Работино на Запорожском направлении, пытаясь прорваться к Токмаку

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Военкоры: ВСУ продолжают атаки российских позиций в районе Работино на Запорожском направлении, пытаясь прорваться к Токмаку

В настоящее время украинские формирования продолжают попытки контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Это следует из анализа опубликованной российскими военными корреспондентами информации.


На Запорожском направлении ВСУ ведут атаки позиций российской армии в районе Работино. Здесь они пытаются прорваться к стратегически важному Токмаку. К сожалению, украинским формированиям удалось занять некоторые новые позиции, сообщает Telegram-канал WarGonzo. Речь идет о районе Дорожнянки, где проходит автомобильная дорога на Пологи.

Российские войска, в свою очередь, обстреливают позиции ВСУ в Гуляйполе и Красном, а на Угледарском участке фронта ведут встречные бои с украинскими силами в районах Урожайного и Старомайорского. ВСУ предпринимали атаки в районе Павловки.


На Донецком фронте наблюдаются атакующие действия российской армии в Марьинке и на Авдеевском направлении. В Марьинке наши бойцы смогли немного потеснить украинских боевиков. На Авдеевском направлении особых успехов пока нет, а вот украинские боевики атаковали ВС РФ в районе Невельского.

Наконец, на Артемовском направлении наши войска перешли к контратакам в районах Ягодного и Берховки. Они вели штурмовые действия в районе Веселого, обстреливали позиции украинских войск в целом ряде населенных пунктов на Артемовском направлении, включая Богдановку, Григоровку, Ивановское, Орехово-Василевку, Раздоловку и так далее.

Украинское командование также отмечает, что российские войска вернулись на позиции на Херсонском направлении, которые они ранее были вынуждены оставить из-за наводнения после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Теперь ВС РФ возобновили удары по украинским военным объектам в Херсоне и окрестностях.
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2 комментария
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  1. сайгон
    сайгон Сегодня, 11:26
    +2
    Странное чувство , кажется что у нас опять нехватка войск иначе с какого хрена хохлики так лихо бьются лобом во всех местах.
  2. KCA
    KCA Сегодня, 11:31
    +1
    Какой подрыв дамбы Каховской ГЭС? На фото прекрасно видно что был подрыв плотины, автор не понимает что такое плотина и что такое дамба? Снова в школу пора?