Военкоры: ВСУ продолжают атаки российских позиций в районе Работино на Запорожском направлении, пытаясь прорваться к Токмаку

В настоящее время украинские формирования продолжают попытки контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Это следует из анализа опубликованной российскими военными корреспондентами информации.На Запорожском направлении ВСУ ведут атаки позиций российской армии в районе Работино. Здесь они пытаются прорваться к стратегически важному Токмаку. К сожалению, украинским формированиям удалось занять некоторые новые позиции, сообщает Telegram-канал WarGonzo. Речь идет о районе Дорожнянки, где проходит автомобильная дорога на Пологи.Российские войска, в свою очередь, обстреливают позиции ВСУ в Гуляйполе и Красном, а на Угледарском участке фронта ведут встречные бои с украинскими силами в районах Урожайного и Старомайорского. ВСУ предпринимали атаки в районе Павловки.На Донецком фронте наблюдаются атакующие действия российской армии в Марьинке и на Авдеевском направлении. В Марьинке наши бойцы смогли немного потеснить украинских боевиков. На Авдеевском направлении особых успехов пока нет, а вот украинские боевики атаковали ВС РФ в районе Невельского.Наконец, на Артемовском направлении наши войска перешли к контратакам в районах Ягодного и Берховки. Они вели штурмовые действия в районе Веселого, обстреливали позиции украинских войск в целом ряде населенных пунктов на Артемовском направлении, включая Богдановку, Григоровку, Ивановское, Орехово-Василевку, Раздоловку и так далее.Украинское командование также отмечает, что российские войска вернулись на позиции на Херсонском направлении, которые они ранее были вынуждены оставить из-за наводнения после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Теперь ВС РФ возобновили удары по украинским военным объектам в Херсоне и окрестностях.