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В Киеве сообщают о переброске части российских войск с Запорожского направления под Бахмут

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В Киеве сообщают о переброске части российских войск с Запорожского направления под Бахмут

Российское командование продолжает переброску подразделений и частей с Запорожского направления на Бахмутское, несмотря на контрнаступление ВСУ на юге. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.


Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска перебрасывают отдельные части с Запорожского направления под Бахмут, где ВСУ продолжают попытки прорвать оборону ВС России к югу и северу от города. По ее словам, Россия концентрирует "огромные" силы, не давая украинской армии развить наступление. В то же время, ВСУ якобы имеют успехи в наступлении на Бердянск и Мариуполь.

Вторит Маляр и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, Россия перебрасывает самые боеспособные части под Бахмут. При этом он утверждает, что ВСУ ведут "успешное" наступление, захватывая территорию и населенные пункты.

Несмотря на наступление наших войск на юге и потерю территории и населённых пунктов на этом направлении, противник продолжает перемещать отдельные наиболее боеспособные части на Бахмутское направление, совмещая эти действия с мощным артиллерийским огнем и ударами штурмовой и армейской авиации по позициям наших войск

- заявил он.

Оба, и Маляр, и Сырский, продолжают утверждать, что под Бахмутом украинские войска якобы продвигаются, отвоевывая у российской армии ежедневно по 100-300 метров. За два месяца наступления ВСУ уже давно должны были окружить Артемовск с такими темпами наступления, но на самом деле продвижения нет. Просто каждый день Маляр озвучивает одну и ту же информацию, преподнося ее как новую. Поэтому складывается впечатление о значительном продвижении ВСУ.

Как сообщают наши ресурсы, включая Минобороны, в районе Артемовска идут ожесточенные бои, противник давит, но несет большие потери и окатывается назад. Сырский продолжает бросать в бой новые части, несмотря на потери. Опыт "Бахмутской мясорубки", в которой ЧВК "Вагнер" перемолол большое количество украинских частей, генерала ничему не научил.
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6 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 10:58
    +3
    Кто то еще верит комментариям этой шелупони, которые она дает в свободное от исполнения своих обязанностей по удовлетворению клиентов из верхушки укрорейха, время?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:18
      0
      Если заинтересовала вторая часть Вашего комментария, начиная со слова "свободное", то где можно поподробнее об этом прочитать.
      Мне казалось что этим делом занимается только потный шут, а оно оказывается касается там многих. lol
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:11
    +3
    Что на самом деле происходит на данных направлениях знают только находящиеся там..То,что вещают эти говорящип головы,предназначено для целевой аудитории
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:23
    0
    Россия концентрирует "огромные" силы, не давая украинской армии развить наступление.
    Понятно, теперь можно оправдать отсутствия успеха ВСУ на этом участке концентрацией российских "огромных сил". А главное сами себе противоречат говоря, что "украинские войска продвигаются, отвоевывая у российской армии ежедневно по 100-300 метров", то вдруг "не давая украинской армии развить наступление".
  4. gmss
    gmss Сегодня, 11:28
    0
    ...В то же время, ВСУ якобы имеют успехи в наступлении на Бердянск и Мариуполь...
    Хотелось бы в общих чертах услышать про эти успехи. все про них говорят но конкретики никакой
  5. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 11:57
    0
    Как правило, спустя некоторое время, все перемоги у этой "феи" Маляр из сказки "Бандерлохушка", под бой курантов превращаются в "зрады", Леопарды в тыквы, Байрактары в хлам, а бандерлоги в "жмуры". Та ещё сказочница