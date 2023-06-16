В Киеве сообщают о переброске части российских войск с Запорожского направления под Бахмут

Несмотря на наступление наших войск на юге и потерю территории и населённых пунктов на этом направлении, противник продолжает перемещать отдельные наиболее боеспособные части на Бахмутское направление, совмещая эти действия с мощным артиллерийским огнем и ударами штурмовой и армейской авиации по позициям наших войск

Российское командование продолжает переброску подразделений и частей с Запорожского направления на Бахмутское, несмотря на контрнаступление ВСУ на юге. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска перебрасывают отдельные части с Запорожского направления под Бахмут, где ВСУ продолжают попытки прорвать оборону ВС России к югу и северу от города. По ее словам, Россия концентрирует "огромные" силы, не давая украинской армии развить наступление. В то же время, ВСУ якобы имеют успехи в наступлении на Бердянск и Мариуполь.Вторит Маляр и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, Россия перебрасывает самые боеспособные части под Бахмут. При этом он утверждает, что ВСУ ведут "успешное" наступление, захватывая территорию и населенные пункты.- заявил он.Оба, и Маляр, и Сырский, продолжают утверждать, что под Бахмутом украинские войска якобы продвигаются, отвоевывая у российской армии ежедневно по 100-300 метров. За два месяца наступления ВСУ уже давно должны были окружить Артемовск с такими темпами наступления, но на самом деле продвижения нет. Просто каждый день Маляр озвучивает одну и ту же информацию, преподнося ее как новую. Поэтому складывается впечатление о значительном продвижении ВСУ.Как сообщают наши ресурсы, включая Минобороны, в районе Артемовска идут ожесточенные бои, противник давит, но несет большие потери и окатывается назад. Сырский продолжает бросать в бой новые части, несмотря на потери. Опыт "Бахмутской мясорубки", в которой ЧВК "Вагнер" перемолол большое количество украинских частей, генерала ничему не научил.