Переговоры о возвращении военнопленных солдат ВСУ – этнических венгров из Закарпатской области вел вице-премьер Венгрии Жолт Семен единолично. Об этом сообщает ряд средств массовой информации, отмечая, что даже руководство Венгрии не было в курсе этих переговоров.Семену удалось договориться с Русской православной церковью, которая выступила в качестве посредника при передаче военнопленных. Министерство иностранных дел Венгрии вице-премьер уведомлять не стал, как не сообщил о переговорах и премьер-министру страны Виктору Орбану. Такая «самодеятельность» вице-премьера вызвала серьезное недовольство руководства страны.Но, стоит отметить, своей цели Семен добился. Военнопленных венгров передали Будапешту. Инициатором переговоров был глава Русской Православной Церкви в Венгрии митрополит Иларион Алфеев, который является доверенным лицом Патриарха Московского и Всея Рус Кирилла. Он договорился с Жолтом Семеном, после чего и были организованы переговоры.Напомним, что венгерское руководство неоднократно критиковало действия киевского режима по принудительной мобилизации проживающих в Закарпатской области этнических венгров. Хотя эти венгры являются гражданами Украины и имеют соответствующие обязанности перед государством, в Будапеште считают, что боевые действия в Донбассе, Запорожье, Херсонщине – это «не венгерская война», поэтому и призывать на военную службу для переброски на фронт этнических венгров не следует. К тому же, их проживает на Украине не так много – около 150 тысяч человек по оценкам экспертов.