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СМИ озвучили подробности тайных переговоров по передаче Венгрии 11 украинских военнопленных из Закарпатья

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СМИ озвучили подробности тайных переговоров по передаче Венгрии 11 украинских военнопленных из Закарпатья

Переговоры о возвращении военнопленных солдат ВСУ – этнических венгров из Закарпатской области вел вице-премьер Венгрии Жолт Семен единолично. Об этом сообщает ряд средств массовой информации, отмечая, что даже руководство Венгрии не было в курсе этих переговоров.


Семену удалось договориться с Русской православной церковью, которая выступила в качестве посредника при передаче военнопленных. Министерство иностранных дел Венгрии вице-премьер уведомлять не стал, как не сообщил о переговорах и премьер-министру страны Виктору Орбану. Такая «самодеятельность» вице-премьера вызвала серьезное недовольство руководства страны.

Но, стоит отметить, своей цели Семен добился. Военнопленных венгров передали Будапешту. Инициатором переговоров был глава Русской Православной Церкви в Венгрии митрополит Иларион Алфеев, который является доверенным лицом Патриарха Московского и Всея Рус Кирилла. Он договорился с Жолтом Семеном, после чего и были организованы переговоры.

Напомним, что венгерское руководство неоднократно критиковало действия киевского режима по принудительной мобилизации проживающих в Закарпатской области этнических венгров. Хотя эти венгры являются гражданами Украины и имеют соответствующие обязанности перед государством, в Будапеште считают, что боевые действия в Донбассе, Запорожье, Херсонщине – это «не венгерская война», поэтому и призывать на военную службу для переброски на фронт этнических венгров не следует. К тому же, их проживает на Украине не так много – около 150 тысяч человек по оценкам экспертов.
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7 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 11:01
    +2
    Если на них нет крови, то после проверки, учитывая позицию венгерского руководств, можно и передать....в качестве жеста доброй воли.
    1. Andobor
      Andobor Сегодня, 11:08
      +2
      Да, под гарантии, что они снова на фронте не окажутся, а такие гарантии наверняка есть, это в общих интересах.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:11
      +4
      В таких вещах "кровь на руках" играет последнюю очередь.
      Понятно было изначально, что это чисто политический ход со многими неизвестными.
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 11:19
        +1
        Цитата: кредо
        чисто политический ход со многими неизвестными

        Когда президентские выборы в Венгрии? Вот и все неизвестные... ну еще разве что недовольство Орбана было показным... самому то проводить такие переговоры ему не с руки... все время "под пртцелом".
        Однако, то что такие переговоры прошли и передача состоялась, говорит о том, что венгерское руководство знает о конфликте несколько больше.
      2. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 11:19
        0
        Цитата: кредо
        это чисто политический ход со многими неизвестными

        Самая печалька, что мы не сможем записать эту передачу пленных в список "добрых дел" для Венгрии - якобы вице-премьер вел переговоры не информируя премьера, президента и МИД.
        Скорее наоборот, будут делать вид, что сильно озабочены нашей закулисной деятельностью.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:32
    +2
    Надеюсь, что Венгрия учтет, что ей пошли на встречу при решении этого вопроса и дальше так же, как старалась по возможности раньше не будет делать резких движений в сторону России?
  3. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 11:38
    +1
    Там у них другие мерки: не поймёшь — съедят живьём,
    И всё снились мне венгерки с бородами и с ружьём.
    В.С.Высоцкий ©