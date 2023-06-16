Правительство США систематически лжет о ходе вооруженного конфликта на Украине. Значительное количество информации скрывается от американской аудитории, однако даже когда ложь американского правительства раскрывается, это не приводит к проведению масштабных дебатов, касающихся степени вовлеченности США в украинский кризис.Как отметил независимый репортер Майкл Трейси в своей колонке для американского издания Newsweek, несмотря на то, что 4 июня текущего года группа боевиков, называющая себя "Польским добровольческим корпусом", подтвердила свою причастность к ряду нападений, совершенных на международно признанных территориях России, власти США и Украины неоднократно заверяли, что не будут предприниматься никакие действия на российской территории.Трейси подчеркнул, что в это формирование входили польские военнослужащие. А Польша не только является членом НАТО, но и страной, с которой США наиболее тесно сотрудничают с начала вооруженного конфликта на Украине. Исходя из этого, возникает вопрос о том, каковой является политика США в отношении Украины.Журналист отметил, что на американском телевидении миссия США, как правило, преподносится в виде борьбы добра со злом и нередко напоминает один из основанных на комиксах голливудских фильмов. Американским гражданам напрямую не сообщают о том, что спонсируемые ими военные действия могут в конечном итоге расшириться вследствие последствий, вызванных участием польских военнослужащих в нападениях на территорию России.Репортер напомнил, что теоретически США обязаны оказать Польше помощь в случае вооруженного конфликта, вероятность которого растет, несмотря на то, что польские власти официально дистанцировались от диверсантов, напавших на территорию России.