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Западная пресса: Американское правительство лжет про конфликт на Украине

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Западная пресса: Американское правительство лжет про конфликт на Украине

Правительство США систематически лжет о ходе вооруженного конфликта на Украине. Значительное количество информации скрывается от американской аудитории, однако даже когда ложь американского правительства раскрывается, это не приводит к проведению масштабных дебатов, касающихся степени вовлеченности США в украинский кризис.


Как отметил независимый репортер Майкл Трейси в своей колонке для американского издания Newsweek, несмотря на то, что 4 июня текущего года группа боевиков, называющая себя "Польским добровольческим корпусом", подтвердила свою причастность к ряду нападений, совершенных на международно признанных территориях России, власти США и Украины неоднократно заверяли, что не будут предприниматься никакие действия на российской территории.

Трейси подчеркнул, что в это формирование входили польские военнослужащие. А Польша не только является членом НАТО, но и страной, с которой США наиболее тесно сотрудничают с начала вооруженного конфликта на Украине. Исходя из этого, возникает вопрос о том, каковой является политика США в отношении Украины.

Журналист отметил, что на американском телевидении миссия США, как правило, преподносится в виде борьбы добра со злом и нередко напоминает один из основанных на комиксах голливудских фильмов. Американским гражданам напрямую не сообщают о том, что спонсируемые ими военные действия могут в конечном итоге расшириться вследствие последствий, вызванных участием польских военнослужащих в нападениях на территорию России.

Репортер напомнил, что теоретически США обязаны оказать Польше помощь в случае вооруженного конфликта, вероятность которого растет, несмотря на то, что польские власти официально дистанцировались от диверсантов, напавших на территорию России.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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12 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 11:04
    +3
    Американское правительство лжет
    Можно подумать, что когда то было иначе. negative
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 11:10
      +1
      Всё по методичкам Геббельса. Чем больше лжи, тем легче в неё верят.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:25
      +1
      Насколько можно понять западную прессу больше интересует вопрос того, чтобы вояки США не огребли на территории Польши за провокационные действия польских военных на территории России. А в остальном у них полное согласие с властями США на российском направлении.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:05
    0
    А сми США самые честные,просто рупор правды- по американски.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:20
      +1
      Это да...просто надо принять , как аксиому, что независимые СМИ, так же как и демократия - это миф и утопия
  3. роман66
    роман66 Сегодня, 11:14
    +1
    Сильно сказано!
    вследствие последствий,
  4. wanna
    wanna Сегодня, 11:20
    +1
    Западная пресса: США лгали "только" об украинском конфликте
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:26
      0
      Цитата: wanna
      Западная пресса: США лгали "только" об украинском конфликте

      А когда нибудь в Истории США, они не врали.
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:27
    +1
    ""Журналист отметил, что на американском телевидении миссия США, как правило, преподносится в виде борьбы добра со злом и нередко напоминает один из основанных на комиксах голливудских фильмов.""
    Правильно делают и вдвойне молодцы, если первые застолбили поляну инфополя. Главная фишка пропаганды, это чтобы реальность совпадала с декларируемым. У них давно живёт в головах, что они добро и за всё хорошее, значит сомневаться по любому вопросу вообще, не будут.
  6. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 11:30
    0
    на американском телевидении миссия США, как правило, преподносится в виде борьбы добра со злом и нередко напоминает один из основанных на комиксах голливудских фильмов.
    Обычно у них в фильмах "борьба бабла со злом и бабло всегда побеждает" what
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:37
    +1
    Правительство США систематически лжет о ходе вооруженного конфликта на Украине
    А в Сша об этом даже не догадывались? Странно, ведь там свобода слова вроде как главенствует. Или нет? И наконец про действия Польши в этом конфликте решили отдельно отметить. Польша была и остается американским провокатором.
  8. Infantrefir
    Infantrefir Сегодня, 11:41
    0
    Что сказать .. Демократия и свобода слова впечатляет. Российские либерасты АУ!!