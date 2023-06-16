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Российские войска отбили пять атак ВСУ в районе Ровнополя и Урожайное на Времевском выступе - Минобороны

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Российские войска отбили пять атак ВСУ в районе Ровнополя и Урожайное на Времевском выступе - Минобороны

Противник продолжает попытки прорвать оборону российской армии на Южно-Донецком и Донецком направлениях, все атаки ВСУ отбиты, противник отступил на занимаемые позиции, понеся большие потери. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Основные боевые действия за прошедшие сутки велись на Южно-Донецком и Донецком направлениях, на Запорожском временное затишье, работает артиллерия и авиация, украинские инженерные части предпринимают попытки снять установленные минные поля, но безуспешно.

На Времевском выступе наиболее активные боевые действия велись в районах Ровнополь и Урожайное, где подразделения группировки "Восток" отбили пять атак ВСУ. Большую роль в этом сыграла армейская и штурмовая авиация и артиллерия. Противник потерял более 200 человек личного состава, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять различных броневиков. Уничтожены две минометные батареи.

На Донецком направлении противник активно атаковал в районах Первомайское, Петровское и Старомихайловка, наши отразили пять атак. Потери ВСУ здесь составили: до 215 всушников, три броневика и две гаубицы Д-20, не считая автомобилей. В районе Новгородское уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады ТРО.

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях без изменений, хотя Генштаб ВСУ утверждает, что наши наступают. По крайней мере, там отчитываются, что отбили несколько наших атак. Продолжается уничтожение украинских ДРГ, две группы нейтрализованы в районе Новоселовское ЛНР.

На Херсонском направлении также без изменений, отмечаются попытки ВСУ высадить мелкие группы на наш берег, но безуспешно. Тем более, что российские войска вернулись на линию обороны, проходящую по берегу Днепра.

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4 комментария
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  1. Грица
    Грица Сегодня, 11:38
    +1
    Количество танков и др. бронетехники уже перевалило за 10 тыщ. (таблица)
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 11:55
      0
      Цитата: Грица
      Количество танков и др. бронетехники уже перевалило за 10 тыщ. (таблица)

      Часть техники возвращается в строй после ремонта. Просто когда составляют отчёты, то вместо слов "попали под удар" или "подбита" заменяют на слово "уничтожена", а в таком случае как считать будут танк с повреждёнными катками - уничтоженым или всё же подбитым?
      1. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Сегодня, 12:01
        0
        А это как вам удобнее пользоваться советскими методами подсчета или теми что использовали в нацистской германии.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:42
    -1
    Противник потерял более 200 человек личного состава, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять различных броневиков. Уничтожены две минометные батареи.
    Цифры говорят сами за себя. И это только на одном направлении.