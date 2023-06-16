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Американский военный эксперт: Вашингтон знает, что Украина близка к краху

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Американский военный эксперт: Вашингтон знает, что Украина близка к краху

Украинский режим близится к своему краху, поэтому сейчас в США ведутся разговоры о замораживании вооруженного конфликта, в том числе и принятием какого-то «половинчатого решения». Об этом сообщает американский военный эксперт, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, одно время бывший советником экс-президента Дональда Трампа.


Как утверждает Макгрегор, Украина была очень ослаблена вооруженным конфликтом. Сейчас ВСУ бросают личный состав в бой без поддержки артиллерии, без средств противовоздушной обороны. Новобранцы фактически не проходят военную подготовку.

Вашингтон знает, что Украина близка к краху

- замечает Макгрегор.

По словам эксперта, российские войска сейчас являются лучшей армией в мире, значительно усовершенствовав свои возможности по итогам конфликта. Командование ВС РФ старается уберечь личный состав от потерь, которых можно избежать.

Можно идти в наступление, потому что никаких переговоров не будет, и кончать с этим. Думаю, Путин приближается к принятию такого решения, но сначала он хочет убедиться, что украинское наступление завершено

- подчеркивает Макгрегор.

Эксперт считает, что на Украине США потерпят сокрушительное поражение. Российская армия пойдет на север Украины, затем выйдет к Одессе и установит контроль над всеми исторически принадлежавшими России территориями. Но «сверх этого» России ничего и не нужно, уверяет американский аналитик.

Кроме того, Макгрегор подчеркивает, что президент России Владимир Путин стремится избежать столкновения с НАТО. Для этого российская армия и размещена в Белоруссии, чтобы в НАТО понимали наличие угрозы с северного направления в случае ввода войск альянса на Украину.
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6 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:51
    0
    Командование ВС РФ старается уберечь личный состав от потерь, которых можно избежать.
    Возможно где то да, с другой стороны мясные штурмы и другие события от которых стынет в жилах кровь.
  2. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 11:51
    -2
    Американский военный эксперт: Вашингтон знает, что Украина близка к краху
    Не нужно быть экспертом, чтобы это понимать. У Запада нет столько вооружения чтобы компенсировать уничтоженное. А уничтожается техника всучников каждый день. Про живую силу я вообще молчу...
  3. Кронос
    Кронос Сегодня, 11:51
    +1
    Ах, этот легендарный Магрегор каждый прогноз которого ровно наоборот всегда в реальности и которого любит СМИ Росси цитировать за приятные фантазии.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:54
      0
      Цитата: Кронос
      Ах, этот легендарный Магрегор каждый прогноз которого ровно наоборот всегда в реальности и которого любит СМИ Росси цитировать за приятные фантазии.

      Ну так любые СМИ рассчитаны на свою аудиторию. Редко кто любит читать малоприятную информацию и если ее будет много, то у СМИ будут падать тиражи и рейтинг.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:52
    0
    К сожалению, там до краха ещё как пешком до Китая.
    Мобрезерва у укрофашистов хоть завались, оружие Запад поставит сколько угодно.
  5. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 11:56
    0
    Небольшое отрезвление всё же приходит к некоторым, очевидные провалы победами не назовешь.