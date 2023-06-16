Американский военный эксперт: Вашингтон знает, что Украина близка к краху

Вашингтон знает, что Украина близка к краху

Можно идти в наступление, потому что никаких переговоров не будет, и кончать с этим. Думаю, Путин приближается к принятию такого решения, но сначала он хочет убедиться, что украинское наступление завершено

Украинский режим близится к своему краху, поэтому сейчас в США ведутся разговоры о замораживании вооруженного конфликта, в том числе и принятием какого-то «половинчатого решения». Об этом сообщает американский военный эксперт, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, одно время бывший советником экс-президента Дональда Трампа.Как утверждает Макгрегор, Украина была очень ослаблена вооруженным конфликтом. Сейчас ВСУ бросают личный состав в бой без поддержки артиллерии, без средств противовоздушной обороны. Новобранцы фактически не проходят военную подготовку.- замечает Макгрегор.По словам эксперта, российские войска сейчас являются лучшей армией в мире, значительно усовершенствовав свои возможности по итогам конфликта. Командование ВС РФ старается уберечь личный состав от потерь, которых можно избежать.- подчеркивает Макгрегор.Эксперт считает, что на Украине США потерпят сокрушительное поражение. Российская армия пойдет на север Украины, затем выйдет к Одессе и установит контроль над всеми исторически принадлежавшими России территориями. Но «сверх этого» России ничего и не нужно, уверяет американский аналитик.Кроме того, Макгрегор подчеркивает, что президент России Владимир Путин стремится избежать столкновения с НАТО. Для этого российская армия и размещена в Белоруссии, чтобы в НАТО понимали наличие угрозы с северного направления в случае ввода войск альянса на Украину.