На территории Украины вновь объявлена воздушная тревога. Сирены тревоги звучат в столице страны Киеве, сообщают украинские средства массовой информации.Между тем, в Киеве сегодня с визитом – президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения предложенного странами Африки плана мирного урегулирования конфликта.Как и следовало ожидать, перед приездом Рамафосы украинские власти объявили воздушную тревогу. Такие действия являются традиционными для украинского режима во время приездов иностранных делегаций. Только в этот раз подобный ход выглядит совсем неуместным.Во-первых, Сирил Рамафоса – президент ЮАР, дружественной по отношению к России страны, входящей в БРИКС. Было бы полным абсурдом считать, что российские войска ударят по Киеву в момент нахождения там такого человека.Во-вторых, вряд ли сирены воздушной тревоги будут иметь психологический эффект. Рамафоса не мальчик, он прекрасно понимает, что к чему, и такие действия киевского режима вряд ли произведут на него какое-либо впечатление.Отметим, что после поездки на Украину президент ЮАР отправится в Россию. Он примет участие в Петербургском международном экономическом форуме и встретится с президентом России Владимиром Путиным – для обсуждения двустороннего сотрудничества государств и того же мирного плана по украинскому конфликту.