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В Киеве объявили воздушную тревогу на фоне визита президента ЮАР

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В Киеве объявили воздушную тревогу на фоне визита президента ЮАР

На территории Украины вновь объявлена воздушная тревога. Сирены тревоги звучат в столице страны Киеве, сообщают украинские средства массовой информации.


Между тем, в Киеве сегодня с визитом – президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения предложенного странами Африки плана мирного урегулирования конфликта.

Как и следовало ожидать, перед приездом Рамафосы украинские власти объявили воздушную тревогу. Такие действия являются традиционными для украинского режима во время приездов иностранных делегаций. Только в этот раз подобный ход выглядит совсем неуместным.

Во-первых, Сирил Рамафоса – президент ЮАР, дружественной по отношению к России страны, входящей в БРИКС. Было бы полным абсурдом считать, что российские войска ударят по Киеву в момент нахождения там такого человека.

Во-вторых, вряд ли сирены воздушной тревоги будут иметь психологический эффект. Рамафоса не мальчик, он прекрасно понимает, что к чему, и такие действия киевского режима вряд ли произведут на него какое-либо впечатление.

Отметим, что после поездки на Украину президент ЮАР отправится в Россию. Он примет участие в Петербургском международном экономическом форуме и встретится с президентом России Владимиром Путиным – для обсуждения двустороннего сотрудничества государств и того же мирного плана по украинскому конфликту.
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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:52
    0
    Пишут что в подольский район Киева прилетело.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:55
      -1
      Объявление воздушной тревоги при посещении Киева высокопоставлеными зарубежными чиновниками уже стало одним из пунктов протокола, ну, или райдера laughing.....ща в бомбоубежище его потащут wassat
      1. Nesvoy
        Nesvoy Сегодня, 11:58
        0
        Только там не просто тревога, а там реально прилеты судя по нашим каналам. В чем логика пускать ракеты, когда там находятся представители ЮАР, когда эта страна вполне лаяльно к нам относится?
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 11:54
    0
    Могут и сами по Киеву стрельнуть чем нибудь, им не впервой.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:56
    +1
    В статье всё верно.
    Поэтому самое время было бы шибануть, например, по Владимирской (СБУ), где Сирила точно не будет. Там офисный планктон расслабился и не бежит в убежище. Только поточнее, плиииз, там София рядом.