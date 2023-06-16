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Противник перешёл к активным действиям на Запорожском направлении, атакуя в районе Лобково - Пятихатки

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Противник перешёл к активным действиям на Запорожском направлении, атакуя в районе Лобково - Пятихатки

Противник возобновил активные боевые действия на Запорожском направлении, ВСУ перешли в атаку в районе Пятихаток в Васильевском районе, левее Орехово. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на сообщения с передовой.


По данным на текущий момент, бронегруппа ВСУ при поддержке пехоты атакует наши позиции с направления Лобково - Пятихатки. В атаке участвуют до 15 единиц украинской бронетехники, включая бронемашины различных типов, БТР М113 и HMMWV. Сообщается также об участии в атаке и танков, но без какой-либо дополнительной информации. Скорей всего, это советская техника, немецкую ВСУ пока в бой отправлять не стремятся, учитывая полное фиаско на первом этапе.

По противнику активно работает наша артиллерия, идет бой. Другие подробности пока отсутствуют, поэтому трудно понять, это начало очередной волны наступления ВСУ, или просто разведка боем. Официальной информации об этом нет, российское Минобороны не публикует данные о боях, ограничиваясь сводкой.


Ранее в военном ведомстве сообщили, что активные действия противник предпринимал в районе Времевского выступа и на Донецком направлении.

Затишье в районе Орехова длилось несколько дней, командование группировки "Таврия" ВСУ проводило перегруппировку сил, сильно потрепанных в ходе первого этапа контрнаступления. По имеющимся данным, под Ореховом ВСУ создали новый ударный кулак из 8 бригад, четыре из которых являются бригадами развития прорыва. По-видимому, Генштаб ВСУ продолжить попытки прорваться к Токмаку, тем самым получив выход на оперативный простор.
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20 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 12:08
    0
    Противник возобновил активные боевые действия на Запорожском направлении,


    Пытаются нащупать слабое место в нашей обороне?
    Стойкости и боевого духа нашим ребятам!
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:33
      +3
      Название "Пятихатки" с детства помню...

      Родственник, осенью 1943-го, после прохождения курсов "Выстрел", получил полк. И в составе 2-го Украинского, как раз, под Пятихатками, "движение на Запад" начал...

      Ясско- Кишеневская (с получением тяжелого ранения и эвакуацией в Тифлис), далее, возвращение на фронт. Румыния, Венгрия (бои за Будапешт), Чехословакия (Брно, Зволен), потом в составе КМГ Плиева, "через горы" на Прагу...

      Он о войне особо то, сам не говорил. Но когда просили, на праздники, то или другое вспоминал. И я тогда был сильно "мелким", но слово "Пятихатки" запомнил...
      1. urik62
        urik62 Сегодня, 14:11
        0
        В Батальоны просят огня не те ли Пятихатки?
  2. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:09
    +5
    Man sollte sie endlich in eine Falle locken...!!!

    Gebt ihnen den Köder eines "Durchbruchs", damit sich
    an einem Punkt so viele Nazis wie nur möglich versammeln,
    weil sie glauben, endlich einen "Durchbruch" und Sieg erringen zu
    können...
    UND DANN ZERSCHLAGT UND ATOMISIERT SIE GENAU AN
    DIESER STELLE UND LASST NUR JA KEINEN ENTKOMMEN...!!!
    1. Aken
      Aken Сегодня, 12:22
      0
      Если бы командовал войсками, то поостерёгся бы. Так можно и самого себя перехитрить.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:36
      +1
      Lassen Sie sie zunächst mehr Reserven anziehen. Dann kann es uns gestattet werden, unsere Verteidigung zu durchbrechen und den Sack zuzuschlagen. Aber sie werden trotzdem versuchen, Energodar anzugreifen, indem sie den Dnjepr überqueren
    3. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:19
      0
      "Наконец?.."

      Время сейчас сильно и непрерывно "жмет" киевских бандеро - нациков, а вовсе не Россию. Пусть они и суетятся...

      По всей протяженности линии соприкосновения 1 200 км. ...

      А кто больше спешит и суетится, тот больше и сил тратит, и ошибок совершает... Тем более, что ни киевские бандеро - нацики, ни их Штатовские и НАТО-вские хозяева, сами не знают, где им помянутые "резервы" стягивать, для гипотетического "прорыва" будет "сподручнее"...
  3. Irokez
    Irokez Сегодня, 12:10
    +1
    Как же сильно желание встретиться с Бандерой и его куратором Гитлером.
    Если Бог хочет кого-то наказать, то он лишает его разума. Хотя какой разум может быть у марионеток.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:15
    +5
    ВСУ создали новый ударный кулак из 8 бригад, четыре из которых являются бригадами развития прорыва
    Если учитывать, что в каждой бригаде по 4500 – 5500 личного состава, то получаются немалые силы. Стойкости нашим бойцам и минимальных потерь.
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:39
      +1
      Это НАТО-вские бригады. В составе до 7 батальонов. ; механихированных, остальные "обеспечение" и "поддрежка" ...

      Так что, там в бригаде, полагаю, не более 1500 - 1700 чел. личного состава
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 12:46
        0
        Про некоторые бригады всу писали от 2000 до 5000 человек.
        Сейчас в бегущей строке пишут про фланговые атаки наших позиций под Северском и Кременной. Ждём новостей
        1. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 13:25
          0
          Ну, на счет "некоторых" я спорить не стану. Из кого и кто их там у киевских бандеро - нациков комплектует ...

          Я среагировал на "в каждой" бригаде. А НАТО-вцы обучение т.н. "элитных" формирований киевских бандеро - нациков для пресловутого "наступа" на своих полигонах и учебных центрах, ведут под "штаты", состав и тактику, своих бригад...
    2. bk316
      bk316 Сегодня, 12:47
      0
      Если учитывать, что в каждой бригаде по 4500 – 5500

      Таких бригад не бывает ни у нас ни в ВСУ. Это вы что ли по временам второй мировой судите?
      Нынче бригада в РФ до 4000.
      А в ВСУ около 2000
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 13:38
        0
        Для ABC-schütze (Вернер Хольт) и bk316 (Владимир)
        Вы даете примерную цифру только основных подразделений, а в бригаде есть и др.
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 12:32
    +2
    В общем всё как ожидалось. Каменское, Пятихатки, Токмак, Времевский выступ цели для атак
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:34
    +1
    Парням удачи! Закопайте всех атакующих бандерлогов и по возможности без потерь с нашей стороны.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:37
    +2
    Апшеронский полк стоял при Кунерсдофе по колено в крови, за что получил право носить красные отвороты на сапогах: Стойкость наших предков Вам в помощь братья!
  8. kriten
    kriten Сегодня, 12:45
    +1
    Это позор и ничего более. 15 танков и караул? Бездарность зашкаливает, как и преданность при полной бездарности.
  9. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:58
    +1
    у меня вопрос откуда всу берут топливо и боеприпасы как завозят на линию фронта ?
  10. isv000
    isv000 Сегодня, 14:34
    0
    Лобки за пятихатку... Как это по украински...