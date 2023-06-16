Противник перешёл к активным действиям на Запорожском направлении, атакуя в районе Лобково - Пятихатки

Противник возобновил активные боевые действия на Запорожском направлении, ВСУ перешли в атаку в районе Пятихаток в Васильевском районе, левее Орехово. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на сообщения с передовой.
По данным на текущий момент, бронегруппа ВСУ при поддержке пехоты атакует наши позиции с направления Лобково - Пятихатки. В атаке участвуют до 15 единиц украинской бронетехники, включая бронемашины различных типов, БТР М113 и HMMWV. Сообщается также об участии в атаке и танков, но без какой-либо дополнительной информации. Скорей всего, это советская техника, немецкую ВСУ пока в бой отправлять не стремятся, учитывая полное фиаско на первом этапе.
По противнику активно работает наша артиллерия, идет бой. Другие подробности пока отсутствуют, поэтому трудно понять, это начало очередной волны наступления ВСУ, или просто разведка боем. Официальной информации об этом нет, российское Минобороны не публикует данные о боях, ограничиваясь сводкой.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что активные действия противник предпринимал в районе Времевского выступа и на Донецком направлении.
Затишье в районе Орехова длилось несколько дней, командование группировки "Таврия" ВСУ проводило перегруппировку сил, сильно потрепанных в ходе первого этапа контрнаступления. По имеющимся данным, под Ореховом ВСУ создали новый ударный кулак из 8 бригад, четыре из которых являются бригадами развития прорыва. По-видимому, Генштаб ВСУ продолжить попытки прорваться к Токмаку, тем самым получив выход на оперативный простор.