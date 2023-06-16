Глава пресс-службы Кремля прокомментировал ограничения связи на ПМЭФ

Это нормальная практика. Враг действует нагло и не оставляет попыток нанести урон

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что введенные в пятницу, 16 июня, ограничения мобильной связи и интернета на площадке проведения ПМЭФ, обусловлены беспрецедентными мерами безопасности.- заявил Песков.Представитель Кремля добавил, что учитывая текущую обстановку в мире, чрезвычайно важно оставаться собранными, мобилизованными в этом плане и ни в коем случае не пренебрегать мерами предосторожности. Учитывая существующие условия, возможно возникновение перебоев с беспроводным интернетом за исключением Wi-Fi.Ранее сообщалось, что на площадке проведения ПМЭФ в Экспофоруме временно ограничен доступ в интернет посредством мобильной связи. Однако, участники и посетители мероприятия имеют возможность выходить в сеть посредством сети WiFi.Вероятно ограничение связано с запланированным на эту дату пленарным заседанием, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин со своим алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном.Ранее операторы связи ограничивали доступ к определенным частотам во время проведения мероприятий в формате ЕАЭС и СНГ в число которых входило заседание Евразийского межправительственного совета в Сочи и Адлере. Ограничения затрагивали использование частоты 2600 МГц, пересекающейся с диапазоном частот, используемых военными.