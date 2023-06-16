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Глава пресс-службы Кремля прокомментировал ограничения связи на ПМЭФ

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Глава пресс-службы Кремля прокомментировал ограничения связи на ПМЭФ

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что введенные в пятницу, 16 июня, ограничения мобильной связи и интернета на площадке проведения ПМЭФ, обусловлены беспрецедентными мерами безопасности.


Это нормальная практика. Враг действует нагло и не оставляет попыток нанести урон

- заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что учитывая текущую обстановку в мире, чрезвычайно важно оставаться собранными, мобилизованными в этом плане и ни в коем случае не пренебрегать мерами предосторожности. Учитывая существующие условия, возможно возникновение перебоев с беспроводным интернетом за исключением Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что на площадке проведения ПМЭФ в Экспофоруме временно ограничен доступ в интернет посредством мобильной связи. Однако, участники и посетители мероприятия имеют возможность выходить в сеть посредством сети WiFi.

Вероятно ограничение связано с запланированным на эту дату пленарным заседанием, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин со своим алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном.

Ранее операторы связи ограничивали доступ к определенным частотам во время проведения мероприятий в формате ЕАЭС и СНГ в число которых входило заседание Евразийского межправительственного совета в Сочи и Адлере. Ограничения затрагивали использование частоты 2600 МГц, пересекающейся с диапазоном частот, используемых военными.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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4 комментария
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:30
    -2
    "источник: Ведомости
    В Кремле сообщили о беспрецедентных мерах безопасности на ПМЭФ

    На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) принимаются беспрецедентные меры безопасности, в том числе и в цифровой сфере. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."

    Лучше бы они такие меры обеспечили в Белгородской области, к примеру, а также в других таких областях РФ.
  2. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 12:30
    +2
    Не тепло, не холодно! Обыкновенные меры предосторожности.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:37
    +1
    laughing В Олимпийском парке так рубанули тырнет ,что расплачиваться можно было только наличными.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:40
      +3
      А Мантуров заявил что Superjet будут переименовывать в скрепно-русское название. Посетовал что вот, придется столько документов переделывать и заново оформлять.... wassat Типа задержка может быть опять.... am Типа столько бумаг переделывать и сертификаты на тип воздушного судна тоже....
      Как будто без русского названия не полетит. Вот без двигателей и авионики - не полетит. Это стопудово.

      так что вот такие там новости пока что.....

      https://www.aex.ru/news/2023/6/13/258366/

      зы такое впечатление что как-будто специально затягивают, отвлекаясь на не принципиальные моменты....