Украинский Генштаб на фоне визита президента ЮАР в Киев заявляет о том, что ВСУ сбили «шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Украинская пропаганда сегодня действует в своём классическом стиле. Как уже сообщало «Военное обозрение», как только стало известно о прибытии в Киеве южноафриканской делегации во главе с президентом Сирилом Рамафосой, украинский режим объявил о воздушной тревоге и «большой вероятности ракетной атаки». Для большей убедительности сирены решили включить практически по всей территории Украины.В этом время южноафриканскую делегацию везли в Бучу. На фоне рассказов о том, что «Россия бьёт ракетами по Киеву», следовали и лживые заявления о якобы «расправе» российских военных над мирными жителями Бучи в феврале-марте 2022. О реакции делегации ЮАР на эти заявления пока данных нет, но есть данные о том, что президент Южно-Африканской Республики, обратившись к властям Украины, призвал их рассмотреть план мирного урегулирования конфликта.А в Генштабе и пресс-секретариате Воздушных сил ВСУ уже составляли списки с «поражёнными воздушными целями». Отключив сирены воздушной тревоги в Киеве после того, как пропагандистская акция киевского режима была завершена и «дан занавес», ГШ ВСУ опубликовал сводку, в которой заявлено о якобы уничтожении «шести гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «шести крылатых ракет «Калибр».Обращает на себя внимание какая-то маниакальная киевская традиционность. Если уж писать об уничтоженных «Кинжалах», то непременно о шести. Так было и несколько недель назад. По понятным причинам, никаких доказательств не только того, что гиперзвуковые ракеты были сбиты, но и того, что они вообще выпускались, не приводится. Нет даже фотографий Кличко с непонятной железной болванкой, которую он в своё время пытался выдавать за обтекатель ракеты «Кинжал», якобы сбитой системой Patriot.