Военное обозрение
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Украинский Генштаб на фоне визита президента ЮАР в Киев заявляет о том, что ВСУ сбили «шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал»

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Украинский Генштаб на фоне визита президента ЮАР в Киев заявляет о том, что ВСУ сбили «шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Украинская пропаганда сегодня действует в своём классическом стиле. Как уже сообщало «Военное обозрение», как только стало известно о прибытии в Киеве южноафриканской делегации во главе с президентом Сирилом Рамафосой, украинский режим объявил о воздушной тревоге и «большой вероятности ракетной атаки». Для большей убедительности сирены решили включить практически по всей территории Украины.


В этом время южноафриканскую делегацию везли в Бучу. На фоне рассказов о том, что «Россия бьёт ракетами по Киеву», следовали и лживые заявления о якобы «расправе» российских военных над мирными жителями Бучи в феврале-марте 2022. О реакции делегации ЮАР на эти заявления пока данных нет, но есть данные о том, что президент Южно-Африканской Республики, обратившись к властям Украины, призвал их рассмотреть план мирного урегулирования конфликта.

А в Генштабе и пресс-секретариате Воздушных сил ВСУ уже составляли списки с «поражёнными воздушными целями». Отключив сирены воздушной тревоги в Киеве после того, как пропагандистская акция киевского режима была завершена и «дан занавес», ГШ ВСУ опубликовал сводку, в которой заявлено о якобы уничтожении «шести гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «шести крылатых ракет «Калибр».

Обращает на себя внимание какая-то маниакальная киевская традиционность. Если уж писать об уничтоженных «Кинжалах», то непременно о шести. Так было и несколько недель назад. По понятным причинам, никаких доказательств не только того, что гиперзвуковые ракеты были сбиты, но и того, что они вообще выпускались, не приводится. Нет даже фотографий Кличко с непонятной железной болванкой, которую он в своё время пытался выдавать за обтекатель ракеты «Кинжал», якобы сбитой системой Patriot.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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33 комментария
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  1. ГИС
    ГИС Сегодня, 12:43
    +6
    вопрос только ЧЕМ??? ЧЕМ СБИЛИ ТО????
    насколько я помню патриот бил бил и не сбиил, а тут....
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:48
      0
      По всему выходит, что Кличко, в т.н. "Генштаб" т.н. "ВСУ" откомандировали...
      1. vadimtt
        vadimtt Сегодня, 12:52
        +2
        Вы вообще не так поняли Кличко, как всегда. Он показывал не элементы сбитых Кинжалов, а то, чем их сбивать будет. Мужик то сильный. Вот сегодня он и кинул шесть болванок, но сил не рассчитал, рикошетом, кроме 6-ти Кинжалов, еще и 6-ть Калибров уронил. Все-же силен мужик, надо признать.
        Собянину такое крыть вообще нечем.
    2. al3x
      al3x Сегодня, 12:58
      +4
      Как чем? Дед с берданки или бабка банкой зенитных солёных огурцов.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 13:04
        +2
        Фух...только 6....хорошо что прилетел президент ЮАР....Не дай Бог англицкий премьер пожалует sad ...собьют 306 wassat wassat
      2. A2AD
        A2AD Сегодня, 13:12
        0
        бабка банкой зенитных солёных огурцов.
        И молока, молока главное побольше перед этим выпить.
        Клоуны, они и для африки клоуны.
    3. alexoff
      alexoff Сегодня, 13:02
      +1
      Как не сбил? Тогда тоже 6 кинжалов сбили, а что по пэтриоту попали так то буржуи рассказывали, а не украинцы
    4. Shkodnik65
      Shkodnik65 Сегодня, 13:11
      0
      ЧЕМ СБИЛИ ТО????
      Банками. request С маринованными огурцами. feel
    5. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:29
      0
      Цитата: ГИС
      вопрос только ЧЕМ??? ЧЕМ СБИЛИ ТО????
      насколько я помню патриот бил бил и не сбиил, а тут....

      Главное сказать, что сбили. А чем и как, это уже слишком сложно для ранимого ума укрообывателей. Столько инфы под кастрюлю не поместится.
  2. БойКот
    БойКот Сегодня, 12:46
    +1
    По моему даже в Википедии написано, что Кинжал, как и Искандер, кстати, выпускает в полете ложные цели, малоотличимые радаром от оригинала. Отсюда и ноги растут у многочисленных "сбитых". Но свидомым сомневаться и спрашивать нельзя.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:52
      +2
      Хотелось бы верить, но я сомневаюсь о ложных целях. Сильнее всего я сомневаюсь, что кинжалы сегодня запускались и что их вообще могли сбить
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 12:59
      +1
      Главное они никогда не покажут запись с радаров, мол вот летит кинжал, вот ему навстречу полетела ракета
  3. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 12:46
    +8
    Шесть магнитофонов заграничных, шесть подсигаров отечественных, кинжалов гиперзвуковых тоже шесть.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 12:49
      +3
      Цитата: nellyjuri
      Шесть магнитофонов заграничных, шесть подсигаров отечественных, кинжалов гиперзвуковых тоже шесть.

      Президент ЮАР будет в шоке...у них там в Африке так не делают.
      Зря он сунулся к укрожуликам...со своим африканским менталитетом...не знает он еще с кем связался.
      1. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 13:36
        0
        Цитата: Леха с Андроида.
        Зря он сунулся к укрожуликам...со своим африканским менталитетом
        Имхо больше жалею, что Жан Бедель Бокасса до такого визита не дожил, он бы им показал "африканский менталитет", остались бы от зели только рожки да ножки...
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:47
    +1
    Пора их Авангардом проверить на прочность.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:48
    +1
    Врут поди. Что пролетело над побережьем Черного моря сегодня в 04-30 упало только к обеду? Это эстонский гиперзвук какой-то получается.
  6. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 12:50
    +2
    и еще 66 SS-18!
    и 666 планирующих бурятских броневодолазов
    1. termos
      termos Сегодня, 13:21
      0
      Есть еще SS20))) Стойки макферсон, детали подвески для жигулей - тоже можно закидать))))
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:54
    0
    Цитирую: "...Шизофрения, как и было сказано..."
  8. sabakina
    sabakina Сегодня, 13:00
    0
    В этом время южноафриканскую делегацию везли в Бучу.
    Значит всё-таки повезли. Эх жаль, не успел ставку сделать на "повезут/не повезут. бабла поднял бы. laughing Я только не понимаю президента ЮАР, зачем ему эта Буча? Он же по другому вопросу приехал. Мне это сильно напоминает миниатюру А.Райкина про колёса и насосы... wink
  9. sabakina
    sabakina Сегодня, 13:01
    +1
    в которой заявлено о якобы уничтожении «шести гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «шести крылатых ракет «Калибр».
    ВСЁ! Мем про три магнитофона и три портсигара больше не актуален! laughing
  10. Ан К-ов
    Ан К-ов Сегодня, 13:02
    +1
    Не подскажете, сколько трех литровох банок с огурцами на один"кинжал" уходило?
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:05
    +3
    ВСУ сбили «шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал»
    Израиль только создает ЗРК, который по их заявлениям будет иметь возможность сбивать гиперзвуковые ракеты, а Киев уже почти месяц сбивает, правда пока сам не поймет чем именно. Исходят из того, что чем нереальнее, тем достовернее. Сказали, что сбили и 6 шт. значит верьте на слово. Самое смешное в том, что др. подхватывают и размножают чушь.
  12. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 13:06
    +2
    Никаких кинжалов и не было,это шоу для делегации бар устроено
  13. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:07
    +1
    Квартал 95 в действии - шоу каждый день. Репертуар только скудноват - сбили 6 кинжалов и дайте всё и побольше.
  14. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:24
    +1
    Украинский Генштаб на фоне визита президента ЮАР в Киев заявляет о том, что ВСУ сбили «шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал»

    Цирк кровавых клоунов.
  15. Igor Korbut
    Igor Korbut Сегодня, 13:40
    0
    Можно им было не говорить о сбитых кинжалах, всё равно никто зелевскому окружению не верит))
  16. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:42
    +1
    Эти даже Израиль опередили - там говорят, что только переделают Дырявый Дуршлаг, не способный сбивать водопроводные трубы и С-200 на перехват гиперзвука, а эти уже сбивают десятками... Дозвуковые пока не умеют, зато гиперзвуковые - на ура)
    1. Ил-18
      Ил-18 Сегодня, 14:11
      0
      Цитата: Bingo
      Дозвуковые пока не умеют, зато гиперзвуковые - на ура)

      Так получилось request
  17. Бек69
    Бек69 Сегодня, 13:47
    0
    Да чего их жалеть, эти Кинжалы, пиши 20.
  18. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 13:57
    0
    из 3 запущенных с территории РФ ракет типа Кинжал, было сбито 6 (с) Украинская пропаганда
  19. Ил-18
    Ил-18 Сегодня, 14:10
    0
    маниакальная киевская традиционность. Если уж писать об уничтоженных «Кинжалах», то непременно о шести
    может быть у них есть 6 ПУ Пэтриот. Или было.