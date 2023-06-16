Испания пообещала Украине новую партию бронетранспортёров М113 и полевой госпиталь

Испания поставит Украине еще двадцать американских бронетранспортеров М113 с хранения испанской армии, а также полевой госпиталь. Об этом заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес.
По данным пресс-службы Минобороны Испании, Мадрид готовит очередной пакет военной помощи для Украины, в который войдут 20 БТР М113 и полевой госпиталь Role II plus. Бронетранспортеры будут переброшены сначала в Польшу, туда они прибудут уже 19 июня, а уже затем будут доставлены на Украину вместе с другой испанской военной помощью.
Как оказалось, в Польше сейчас находятся еще 40 "испанских" БТР М113 для Украины и четыре танка Leopard 2A4, давно обещанных Киеву. Причем утверждалось, что эти сорок бронетранспортеров уже переданы украинской армии, поскольку были отправлены уже давно. Часть из них в версии самоходного миномета калибра 120 мм.
Четыре танка Leopard 2A4, восстановленных на оборонном предприятии Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаира в Севилье, и в мае переброшенных в Польшу, в ближайшее время присоединятся к шести аналогичным, переданным Испанией раньше. Как ранее заявили в Киеве, состояние передаваемой ВСУ западной техники, в том числе испанской, желает лучшего. А 20% от всего числа вообще требует полного восстановления, так как прибывает в небоеспособном состоянии.
Возвращаясь к полевому госпиталю, обещанному Испанией. На сегодняшний день у Украины имеется четыре аналогичных госпиталя, еще один совместно поставят Эстония и Исландия. Эстония вообще участвует почти во всех сделках, эстонские военные госпитали передают, а оплачивают другие страны.