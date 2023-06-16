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Испания пообещала Украине новую партию бронетранспортёров М113 и полевой госпиталь

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Испания пообещала Украине новую партию бронетранспортёров М113 и полевой госпиталь

Испания поставит Украине еще двадцать американских бронетранспортеров М113 с хранения испанской армии, а также полевой госпиталь. Об этом заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес.


По данным пресс-службы Минобороны Испании, Мадрид готовит очередной пакет военной помощи для Украины, в который войдут 20 БТР М113 и полевой госпиталь Role II plus. Бронетранспортеры будут переброшены сначала в Польшу, туда они прибудут уже 19 июня, а уже затем будут доставлены на Украину вместе с другой испанской военной помощью.

Как оказалось, в Польше сейчас находятся еще 40 "испанских" БТР М113 для Украины и четыре танка Leopard 2A4, давно обещанных Киеву. Причем утверждалось, что эти сорок бронетранспортеров уже переданы украинской армии, поскольку были отправлены уже давно. Часть из них в версии самоходного миномета калибра 120 мм.

Четыре танка Leopard 2A4, восстановленных на оборонном предприятии Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаира в Севилье, и в мае переброшенных в Польшу, в ближайшее время присоединятся к шести аналогичным, переданным Испанией раньше. Как ранее заявили в Киеве, состояние передаваемой ВСУ западной техники, в том числе испанской, желает лучшего. А 20% от всего числа вообще требует полного восстановления, так как прибывает в небоеспособном состоянии.

Возвращаясь к полевому госпиталю, обещанному Испанией. На сегодняшний день у Украины имеется четыре аналогичных госпиталя, еще один совместно поставят Эстония и Исландия. Эстония вообще участвует почти во всех сделках, эстонские военные госпитали передают, а оплачивают другие страны.
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9 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:48
    +2
    Лучше пакетов им чёрных на молнии и крематории полевые поставьте, кабальерос....
    А то они своих 200х не подбирают...
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:25
      0
      Кабальерос в край оборзели, потому что мы не поставляем оружие баскам и каталонцам.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:50
    +2
    Госпиталь это хорошо: архиважно, чтобы там была палата N°6.
    1. flSergius
      flSergius Сегодня, 13:00
      +1
      Педалик на таком будет на работу ездить.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:53
    +4
    Испания пообещала Украине новую партию бронетранспортёров М113 и полевой госпиталь

    Лучше бы передвижной крематорий прислали ...кладбища переполнены покойниками с ВСУ...хоронить негде их скоро будет.
  4. flSergius
    flSergius Сегодня, 12:56
    +3
    Ахаха, лучше мобильный крематорий им дайте и машину разграждения с экскаваторным ковшом laughing
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:11
    +2
    Испания поставит Украине еще двадцать американских бронетранспортеров М113 и полевой госпиталь Role II plus.
    Госпиталь конечно будет востребован, т.к. с полевыми проблемы, а стационарные в городах забиты под завязку, как и морги.
  6. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 13:16
    0
    Когда всё закончится,как эти помощнички нацистам будут отмываться от грязи?
  7. сайгон
    сайгон Сегодня, 13:28
    +1
    Ну что сказать о технике из страны Санчепансов ?
    Приходят на память читанные воспоминания гансов воевавших в Испании во время гражданской войны .
    Испанцы молодцы они все быстро учат , но еще быстрее все забывают.
    Так испортить орудия можно или намеренно или передать их испанским войскам .
    Нет испанцы явно отважные парни они палят из не чищенных винтовок не опасаясь ни чего. Это просто цитатки скажем из воспоминаний словом немцы были в изумлении полном именуемом простым русским языком не цензурным словом( админ я слова не писал)