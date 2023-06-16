«Снайперская винтовка против российских танков»: в западной прессе заявляют о якобы высокой эффективности французских бронемашин AMX-10RC

Эти машины сыграли решающую роль в дерзком нападении на поселок Великая Новоселка, что обусловило успех контрнаступления

Украинские солдаты сравнили французскую AMX-10RC RCR со снайперской винтовкой против российских танков , высоко оценив ее мобильность на поле боя и точность стрельбы из 105-мм основного орудия

Похоже, что ВСУ находят этим достоинствам хорошее применение. Успешное контрнаступление знаменует собой поворотный момент в конфликте, демонстрируя эффективное использование возможностей AMX-10RC, а также стойкость и находчивость украинских войск. Еще неизвестно, насколько мощно проявят себя эти машины в ближайшие недели и месяцы

Эта впечатляющая дальность стрельбы в сочетании с модернизированной системой управления огнем AMX-10RCR позволяет вести меткие бои на больших расстояниях, обеспечивая значительное тактическое преимущество в сражении