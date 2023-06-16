«Снайперская винтовка против российских танков»: в западной прессе заявляют о якобы высокой эффективности французских бронемашин AMX-10RC

На фоне неудачного хода украинского наступления, по крайней мере его первого этапа, киевский режим и поддерживающие его западные СМИ применяют свою излюбленную стратегию – занимаются мифотворчеством, пытаясь продемонстрировать высокий боевой потенциал ВСУ. На этот раз героем «сказок» стал французский колесный танк AMX-10RC, представляемый украинскому и западному обывателю в виде очередного «чудо-оружия».
Как «вещают» бойцы из 37-й бригады морской пехоты ВМСУ, вооруженной AMX-10RC, поставленная Францией техника показала высокую эффективность в боях с ВС РФ.
Эти машины сыграли решающую роль в дерзком нападении на поселок Великая Новоселка, что обусловило успех контрнаступления
- утверждается в западном издании Army Recognition.
Как указывается, 37-я бригада шла в арьергарде сил, атакующих данный населенный пункт, «прорвав укрепленную оборону России и проложив путь другим формированиям»: 35-й бригаде морской пехоты, 25-й воздушно-десантной бригаде, 68-й егерской бригаде и паре территориальных бригад для продвижения дальше на юг вдоль реки Мокрые Ялы.
Украинские солдаты сравнили французскую AMX-10RC RCR со снайперской винтовкой против российских танков, высоко оценив ее мобильность на поле боя и точность стрельбы из 105-мм основного орудия
- отмечается в западной прессе.
При этом указывается, что AMX-10RC с корпусом из тонкого слоя алюминия не предназначается для прорыва укреплений противника, а должна вести разведку и боевые действия на дальних дистанциях.
Похоже, что ВСУ находят этим достоинствам хорошее применение. Успешное контрнаступление знаменует собой поворотный момент в конфликте, демонстрируя эффективное использование возможностей AMX-10RC, а также стойкость и находчивость украинских войск. Еще неизвестно, насколько мощно проявят себя эти машины в ближайшие недели и месяцы
- говорится в издании.
ВСУ получили от Франции 40 единиц в новейшей модификации – AMX-10RCR, которая имеет более мощный двигатель и улучшенную подвеску, которые повышают скорость и маневренность, обладает дополнительной защитой от СВУ и модернизированной системой управления огнем.
Как поясняют украинские солдаты, они в ходе эксплуатации добиваются значительного повышения заложенных характеристик. Например, при максимальной скорости 85 км/ч они разгоняют машину до 120 км/ч.
Основным вооружением AMX-10RC является 105-мм универсальная пушка F2, которая может стрелять различными боеприпасами. Максимальная дальность стрельбы из нее зависит от типа используемых снарядов. При стрельбе стандартными осколочно-фугасными или термобарическими боеприпасами она составляет от 2000 до 2500 м. Однако при стрельбе снарядами APFSDS, которые специально разработаны для поражения бронированных целей, эффективная дальность огня пушки может достигать примерно 3000 м.
Эта впечатляющая дальность стрельбы в сочетании с модернизированной системой управления огнем AMX-10RCR позволяет вести меткие бои на больших расстояниях, обеспечивая значительное тактическое преимущество в сражении
- делают вывод в западной прессе.
Со своей стороны отметим, что во многом благодаря подобному мифотворчеству создается иллюзия тотального превосходства западных боевых систем. При этом скромно умалчивается о том, что в ходе наступления ВСУ часть парка AMX-10RC даже не успела вступить в бой, получила критические повреждения из-за своей слабой брони и была брошена экипажами.