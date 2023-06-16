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«Снайперская винтовка против российских танков»: в западной прессе заявляют о якобы высокой эффективности французских бронемашин AMX-10RC

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«Снайперская винтовка против российских танков»: в западной прессе заявляют о якобы высокой эффективности французских бронемашин AMX-10RC

На фоне неудачного хода украинского наступления, по крайней мере его первого этапа, киевский режим и поддерживающие его западные СМИ применяют свою излюбленную стратегию – занимаются мифотворчеством, пытаясь продемонстрировать высокий боевой потенциал ВСУ. На этот раз героем «сказок» стал французский колесный танк AMX-10RC, представляемый украинскому и западному обывателю в виде очередного «чудо-оружия».


Как «вещают» бойцы из 37-й бригады морской пехоты ВМСУ, вооруженной AMX-10RC, поставленная Францией техника показала высокую эффективность в боях с ВС РФ.

Эти машины сыграли решающую роль в дерзком нападении на поселок Великая Новоселка, что обусловило успех контрнаступления

- утверждается в западном издании Army Recognition.

Как указывается, 37-я бригада шла в арьергарде сил, атакующих данный населенный пункт, «прорвав укрепленную оборону России и проложив путь другим формированиям»: 35-й бригаде морской пехоты, 25-й воздушно-десантной бригаде, 68-й егерской бригаде и паре территориальных бригад для продвижения дальше на юг вдоль реки Мокрые Ялы.

Украинские солдаты сравнили французскую AMX-10RC RCR со снайперской винтовкой против российских танков, высоко оценив ее мобильность на поле боя и точность стрельбы из 105-мм основного орудия

- отмечается в западной прессе.

При этом указывается, что AMX-10RC с корпусом из тонкого слоя алюминия не предназначается для прорыва укреплений противника, а должна вести разведку и боевые действия на дальних дистанциях.

Похоже, что ВСУ находят этим достоинствам хорошее применение. Успешное контрнаступление знаменует собой поворотный момент в конфликте, демонстрируя эффективное использование возможностей AMX-10RC, а также стойкость и находчивость украинских войск. Еще неизвестно, насколько мощно проявят себя эти машины в ближайшие недели и месяцы

- говорится в издании.



ВСУ получили от Франции 40 единиц в новейшей модификации – AMX-10RCR, которая имеет более мощный двигатель и улучшенную подвеску, которые повышают скорость и маневренность, обладает дополнительной защитой от СВУ и модернизированной системой управления огнем.
Как поясняют украинские солдаты, они в ходе эксплуатации добиваются значительного повышения заложенных характеристик. Например, при максимальной скорости 85 км/ч они разгоняют машину до 120 км/ч.

Основным вооружением AMX-10RC является 105-мм универсальная пушка F2, которая может стрелять различными боеприпасами. Максимальная дальность стрельбы из нее зависит от типа используемых снарядов. При стрельбе стандартными осколочно-фугасными или термобарическими боеприпасами она составляет от 2000 до 2500 м. Однако при стрельбе снарядами APFSDS, которые специально разработаны для поражения бронированных целей, эффективная дальность огня пушки может достигать примерно 3000 м.

Эта впечатляющая дальность стрельбы в сочетании с модернизированной системой управления огнем AMX-10RCR позволяет вести меткие бои на больших расстояниях, обеспечивая значительное тактическое преимущество в сражении

- делают вывод в западной прессе.

Со своей стороны отметим, что во многом благодаря подобному мифотворчеству создается иллюзия тотального превосходства западных боевых систем. При этом скромно умалчивается о том, что в ходе наступления ВСУ часть парка AMX-10RC даже не успела вступить в бой, получила критические повреждения из-за своей слабой брони и была брошена экипажами.

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17 комментариев
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  1. Илья22558
    Илья22558 Сегодня, 14:11
    +3

    А авангард и арьергард путать разве хорошо?
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:11
    0
    wink
    Тат случай, когда не промахнулись со сравнением... Значицо главное для француза - зарыться в тину по уши и не отсвечивать, заметят - убьют нахрен. И по эффективности тоже верно - танк надо из пушки долбить, а эти со своей пукалкой снайперской... В тину, все в тину)))
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 14:18
      +1
      Меня умиляет список бригад нахрюка .
      ВДВ,, морпехи и егеря словом ни как не танкеры и не мотострелки . Словом странно все.
  3. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 14:11
    +2
    При стрельбе стандартными осколочно-фугасными или термобарическими боеприпасами она составляет от 2000 до 2500 м.

    Для Ф2 нет "термобарических" боеприпасов
  4. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 14:13
    +1
    На любого "снайпера" найдётся другой, более выдержанный и меткий "снайпер".
    Байрактар, на которого молились бандерлоги, уже давно и успешно развенчали и сейчас о нём в сводках вообще не упоминают.
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 14:13
    +4
    при максимальной скорости 85 км/ч они разгоняют машину до 120 км/ч.
    Вибрация от далеко не спортивных дисков и покрышек растрясет всю аппаратуру и оптику в хлам.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:26
      +1
      На т-90 по полям сотку топят. Зачем незнаю request
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 14:13
    +6
    Разгоняют до 120 при максималке 85- это наверное, что бы движок быстрее крякнул и в атаку не идти.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 14:21
      +1
      Ни черта с движком не будет по причине что все приводы относящиеся к ходовой есть редуктора по сути и редуктор хрен заставишь на треть быстрее работать. Так что гонят нахрюканцы ВСУковские
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:13
    +1
    Нет пока фактов эффективного применения этих танков на поле боя...французы те еще жулики.
  8. lukash66
    lukash66 Сегодня, 14:16
    +1
    Сказочники, запели. Ну надо же Макарону лизнуть. И где они их там по полям до 120 разгоняли? И какие такие советско/российские танки толпами понасшибали?
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 14:21
      +1
      Да пусть добавят закись азота и гоняют хоть на 200км/ч. Быстрее закончится ресурс узлов- быстрее побросают.
  9. Born
    Born Сегодня, 14:19
    0
    Поскольку здесь и в тг-каналах публикуются исключительно ролики и новости о том, как жгут украинскую технику, то создается ложное впечатление, что мы воюем вообще без потерь или с очень большим преимуществом. Но даже Путин сказал что за неделю наступления потеряли 54 танка. А он вряд ли будет преувеличивать наши потери, скорее наоборот.
  10. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 14:21
    +2
    значит все наоборот, вообще весь этот бред именно для западного пользователя, который не будет вдаваться в детали . сначала в статье говорится что машины шли в авангарде при этом это далеко не самая бронированная машина, потом говорится о снайперских качествах. и даются информация по 3000м, что является нормой для обычных танков. потом рассказывается про скорость, мол удалось ее разогнать до 120км, то есть кидают в кучу все подряд . ведь западный человек все это скушает и не будет задавать вопросы
  11. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 14:23
    +1
    "превосходство amx", "высокая мобильность" winked
    . Например, при максимальной скорости 85 км/ч они разгоняют машину до 120 км/ч.

    Вчера только видеоролик смотрел, где по шоссе едет машина и из её окна снимают мчащийся по полю т-90. Его скорость при этом составляла 100 км/ч
  12. faterdom
    faterdom Сегодня, 14:40
    0
    Маловата скорость, после попытки контрнаступа тем кто уцелел требуется 180-200 по пересеченной местности
  13. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:46
    0
    Ну, да,- оговорка по Фрейду. "...действуя
    в арьенгарде, при наступлении... " То есть, подальше от линии фронта.