В Ивано-Франковске объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин

Всем военнообязанным-мужчинам, проживающим (равно как находящимся) на территории Ивано-Франковской территориальной громады явиться в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в 10 дневный срок с даты опубликования данного приказа.

Украинская пресса со ссылкой на начальника территориального органа военного комплектования публикует (фактически - должность военкома) Р.Плитуса публикует информацию о том, что впервые с февраля 2022 года в Ивано-Франковске и области объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин.Региональный военкомат издал приказ, на основании которого все до единого военнообязанные (мужского пола) должны явиться в 10-дневный срок. В документе говорится, что в области проводятся также мобилизационные действия в отношении автомобильной техники, включая частную легковую.Примечательно то, что в военкоматы Ивано-Франковска требуют явиться не только тех, кто зарегистрирован в регионе, но и тех, кто там временно проживает. Соответственно, это касается и переселенцев из районов, где идут боевые действия.Из приказа военкома Ивано-Франковска:Интересно то, что документ был подписан ещё 13 июня, но известно о нём становится спустя 3 дня.В приказе руководителей предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности обязали организовать передачу транспортных средств.Если дело уже и на западе Украины дошло до всеобщей мобилизации, то это может говорить о том, что украинское контрнаступление точно пошло не по плану.