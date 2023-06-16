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В Ивано-Франковске объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин

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В Ивано-Франковске объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин

Украинская пресса со ссылкой на начальника территориального органа военного комплектования публикует (фактически - должность военкома) Р.Плитуса публикует информацию о том, что впервые с февраля 2022 года в Ивано-Франковске и области объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин.


Региональный военкомат издал приказ, на основании которого все до единого военнообязанные (мужского пола) должны явиться в 10-дневный срок. В документе говорится, что в области проводятся также мобилизационные действия в отношении автомобильной техники, включая частную легковую.

Примечательно то, что в военкоматы Ивано-Франковска требуют явиться не только тех, кто зарегистрирован в регионе, но и тех, кто там временно проживает. Соответственно, это касается и переселенцев из районов, где идут боевые действия.



Из приказа военкома Ивано-Франковска:

Всем военнообязанным-мужчинам, проживающим (равно как находящимся) на территории Ивано-Франковской территориальной громады явиться в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в 10 дневный срок с даты опубликования данного приказа.





Интересно то, что документ был подписан ещё 13 июня, но известно о нём становится спустя 3 дня.

В приказе руководителей предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности обязали организовать передачу транспортных средств.

Если дело уже и на западе Украины дошло до всеобщей мобилизации, то это может говорить о том, что украинское контрнаступление точно пошло не по плану.
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49 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:59
    +5
    оенкоматы Ивано-Франковска требуют явиться не только тех, кто зарегистрирован в регионе, но и тех, кто там временно проживает.
    Почему только в одном регионе? Почему в Ивано-Франковске?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:03
      +6
      Мощное действо...Особенно по мобилизации легкового транспорта.Западенцы явно будут "в восторге"..Хотя,возможен и фейк
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:04
      +21
      От людей освобождают территорию для Польши.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:18
        +2
        Всеобщая могилизацияв Ивано-Франковске. am
        Всё мужское население Бандерлянда хотят отправить к Бандере. am
      2. alexoff
        alexoff Сегодня, 13:23
        +1
        Зачем полякам земли без холопов? Кто ж пахать будет?
    3. Маз
      Маз Сегодня, 13:38
      +11
      У кума в Днепрепетровске сын 27 лет ехал в маршрутке. Остановили, вытащили, засунули в воронок, выписали повестку, отвезли в учебку , он там уже почти месяц, через неделю выпуск. Кум меня удивил, говорит что никакой специальности не дают и сын пойдёт на мясо, так и написал , на мясо. Писец. Говорю пусть тикает ко мне и там ховается, хоть живой будет. Молчит кум. Сына его жалко. Убьют ни за понюшку табака. Ух шумеры, такие шумеры.
      1. flSergius
        flSergius Сегодня, 13:49
        +3
        Молчит кум.
        А чего молчит то? Всё надеется, что сын сядет на Леопард и таки навоюет ему "европейскую пенсию папятьтыщщ евро111"? Xoxoл он и в Африке хoxoл negative
  2. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 13:00
    +2
    Плинтус решил щзагнать под плинтус всех особей мужского пола laughing
  3. termos
    termos Сегодня, 13:00
    +1
    Все шоль? Если ва-банк идут, то это начала конца Украины. Вернее, их режима. Когда конец настанет - это всего лишь вопрос времени. То, что они смогут повыгребать в рамках всеобщей мобилизации, наши, если припрет, наберут в противовес полупроцентом населения, не более. А если уж соотношение потерь вспомнить...
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:35
      0
      Многовато будет. Полпроцента населения это 750 000
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 14:16
      +5
      Цитата: termos
      Все шоль? Если ва-банк идут, то это начала конца Украины. Вернее, их режима. Когда конец настанет - это всего лишь вопрос времени. То, что они смогут повыгребать в рамках всеобщей мобилизации, наши, если припрет, наберут в противовес полупроцентом населения, не более. А если уж соотношение потерь вспомнить...

      На днях один укровзводный обратился к своим за помощью - вывезти раненых. В ответ - решай проблему сам. Решил. Связался с нашими, погрузил остатки взвода на две БМП и - в плен... Участились случаи сдачи и саботажа, вот и решили западенцами дух поднять, да только эти быстрей лапы в гору подымут, им умирать за труп Зели нет никакого резону...
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:01
    +5
    И тут как все ломанутся.....в сторону пшекской границы, ни одним забором не удержишь. Заградотряды менять стволы будут каждые 10 минут.
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 13:07
      +8
      Я думаю, что в этом вопросе не стоит особо язвить (хоть это и заслуженно), а наоборот, пожелать всем желающим успешно преодолеть все препятствия и оставить ВСУ с носом.
      1. Грац
        Грац Сегодня, 13:17
        +4
        чем больше западенцев утилизируется тем или иным способом тем будет чище на земле
    2. Миллер
      Миллер Сегодня, 13:17
      0
      Да там кто поумнее сдриснул до 1 марта 2022 года. А самые умные еще до 22.02.2022 года имели место работы за бугром, а после начала СВО и родню туда перетащили.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:01
    +7
    Странно; но у меня меня нет чувства горечи, лишь радость, что все западенцы наконец встретяться с батькой их Бандерой.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:10
      +1
      А вот это теперь напрямую зависит тоьько от нас...
  6. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 13:02
    +6
    Жахнуть по ихнему военкомату. Народ будет только благодарен.
    1. Бек69
      Бек69 Сегодня, 13:43
      +2
      Нэ трогай домик, он хорошие приказы пишет. Вот во Львове тоде есть военкомат.....
  7. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 13:02
    +16
    в Ивано-Франковске и области объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин.
    Интересно, видимо, призывники с юго-восточных регионов, которых старались в первую очередь утилизировать заканчиваются? И взялись за "опору страны - украинцев 1 сорта" - западенцев?
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:09
      +8
      взялись за "опору страны - украинцев 1 сорта" - западенцев?
      Как мне один тут в Лондоне говорил, там мобилизовать не получится, потому что все по тропкам сдернут за границу. Вот и посмотрим на результаты забега. А заградотряды первыми в Польше окажутся.
      1. Влад2012
        Влад2012 Сегодня, 13:29
        +1
        Там самый выгодный бизнес был в крышевании контрабанды. Поэтому все тропки наперечет. Если с собой котлету не захватил, то пойдешь служить.
  8. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 13:02
    +2
    как по мне, тут дело не в так называемом наступлении, почему именно западный регион? мне кажется это связано с Польшей,, возможно поляки готовят десант в западные регионы, и что бы это прошло гладко нужно убрать большое количество мужчин
  9. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 13:04
    +6
    еврпа стареет им нужны женщины белые вот с украины и вывозят в европу а мужиков на мясо пускают ! наверное не точно !
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:53
      +1
      еврпа стареет им нужны женщины белые вот с украины
      Здесь женщин и своих хватает.Не нужны тут укромарамойки.
  10. flSergius
    flSergius Сегодня, 13:05
    +14
    А ведь ещё год назад пытались "расово чистых" западэнцев не могилизировать, а специально гнали на фронт уроженцев Донбасса, чтобы сомневающихся и политически пассивных замазать кровью. А теперь значит уже рагули в ход пошли.
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:11
    +1
    Из схронов будут выгребать последних западных бандеровцев...восточные уже закончились.
  12. Kusja
    Kusja Сегодня, 13:11
    0
    Ну, в таком случае даже нам как-то помогают. Поскольку, думаю, захомутованные переселенцы не в восторге мягко говоря.
  13. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:12
    +2
    их что на десерт припасли? what...............................
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:15
    +6
    в Ивано-Франковске и области объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин
    Вот и посмотрим, как истинные бандеровцы строем пошагают в военкомат. Будут так же вылавливать "истинных" и силой забривать в рекруты, как в других городах на востоке. Одно дело орать, прыгать, зиговать, рваться на словах всех порвать, а другое реально попасть на фронт. Кое у кого "патриотизм", как ветром сдует. Сейчас Киев старается как можно больше отправлять с восточных окраин преследуя свои нацистские цели.
  15. Single-n
    Single-n Сегодня, 13:19
    -1
    А источник указать слабо? Какие СМИ это сообщали? Когда? Я вот вообще ни одной ссылки не нашел. сами талдычите о фейках, но вам предлагаете верить просто так?
    1. Dym71
      Dym71 Сегодня, 13:33
      +3
      Цитата: Single-n
      Я вот вообще ни одной ссылки не нашел.

      Плохо ищете.
      Так пойдет? За пару минут нарыл.
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 14:00
        -1
        Мдяя. Я то ищу ссылки на газеты, телеканалы. А тут писулька на 10 строк в ТГ-канале. И даже эту ссылку автор статьи не озаботился вставить.
        Впрочем и более "солидные" СМИ хороши:))


        РИА новости ссылаются на "западного курьера", а тот ссылается САМ на СЕБЯ:)))
  16. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:21
    0
    Цитата: rotmistr60
    Одно дело орать, прыгать, зиговать, рваться на словах всех порвать, а другое реально попасть на фронт. Кое у кого "патриотизм", как ветром сдует.

    Это точно...когда видишь как соседу мозги пулей вышибает... what высокопатриотичные слова улетучиваются мигом.
    1. Бек69
      Бек69 Сегодня, 13:45
      0
      Щассс рогули рванут по лесам, по генной памяти схроны копать.
    2. 224ВП_МО_РФ
      224ВП_МО_РФ Сегодня, 13:50
      -1
      Я так понимаю что это работает с обоих сторон фронта? или на богоизбранных это не распространяется?
  17. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:24
    +2
    Видимо военкомовским Ивана-Франковска надоело бегать за людьми своими ножками, сделали так чтобы они сами пришли. Гениально и просто. Более того, уверен, практика когда мобилизацию станут объявлять главы регионов, а не по стране вообще, будет и у нас.
  18. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 13:33
    +2
    Вообще-то это скорее тотальный контроль за военнообязанными. Повестка - это не обязательно "прощание бендеровки". ...Реально будут призывать в "обсягах" согласно "плана".
    Военно-учётные мероприятия и в РФ проводятся.
  19. certero
    certero Сегодня, 13:38
    -2
    Российская политическое руководство никак не понимает что запад будет до конца сражаться. И опять опаздывает.
    Более года назад многие военные эксперты просто кричали что необходимо усиливать группировку войск чтобы быстро завершить войну но сверху отвечали что всё идёт по плану и мобилизации не будет.
    А потом раз и перегруппировки пошли. Недооценивать противника и его способность к мобилизации и ресурсов и сил нельзя. На той стороне не менее упорная и умелые люди как и на нашей.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:56
      +1
      запад будет до конца сражаться
      Кремль не рухнул к ногам ходора,сисяна и иже с тими. И более того, не рухнет и в дальнейшем. Это был просчет запада( рассчитывалось и открыто писалось, что это произойдет максимум в июне прошлого года), и играть в игру без приза Европа не будет.
  20. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:39
    0
    Через 9 лет в состав Окраины наконец вошел и Ивано-Франковск))) Львов с Тернополем пока в раздумьях))) Разом нас богато, ага)))
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 13:51
      0
      Разом нас бохато, а с Ивано-Франковском Львовом и Тернополем , бохато и бильше
  21. 224ВП_МО_РФ
    224ВП_МО_РФ Сегодня, 13:53
    -2
    Сначала мы дружно ржали, как украинцы красят мосты, теперь красят у нас, потом ржали как они вылавливают за неправильные цвета, теперь это у нас, потом над добровольческими батальонами, которые не числятся в армии, теперь и у нас, потом над охотой за мобилизованными, теперь это у нас. Теперь вы ржете над всеобщей мобилизацией, ну-ну
  22. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 13:55
    0
    Всё идёт по плану.
    Плановая зачистка западенских регионов от укронациков для планового вхождения на их место польского люду.
  23. Eug
    Eug Сегодня, 14:01
    0
    На подлиннике нет смысла замарывать реквизиты - они ничего не дадут для поиска тех, кто его опубликовал. А с транспортом очередная схема обогащения - либо откуп (если кому-то из военкомовских машина приглянулась - могут с хозяина бакшиш потребовать, но завтра,
    скорее всего, прийдут снова - денег много не бывает), либо сплавляется автохлам по завышеной стоимости с дележом дохода (это если по закону - с "независимой" оценкой и дальнейшей выплатой). Инициаторы в любом случае набивают карманы... ну и с мобилизацией то же самое, только ставки растут.
  24. Пуз Большой
    Пуз Большой Сегодня, 14:02
    0
    Я вот думаю, почему их военкоматы до сих пор не сравняли с землёй? По моему это очень благое дело - потратить партию калибров на хохлятские военкоматы.
  25. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 14:03
    0
    Об этом сообщают европейские СМИ.
    о нападении на большое скопление русских солдат. Соответственно бойцы ждали выступления своего командира. Говорят о 200 павших русских солдатах!
    Сообщается, что кадры поступили из подразделения воздушной разведки «Дикие пчелы», которое входит в состав 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Вооруженных сил Украины.

    Об этом сообщил российский военный канал Рыбарь в Telegram.
    Это сообщение верно?
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:27
      -1
      Цитата: LeutnantTom
      Об этом сообщают европейские СМИ.
      о нападении на большое скопление русских солдат. Соответственно бойцы ждали выступления своего командира. Говорят о 200 павших русских солдатах!
      Сообщается, что кадры поступили из подразделения воздушной разведки «Дикие пчелы», которое входит в состав 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Вооруженных сил Украины.

      Об этом сообщил российский военный канал Рыбарь в Telegram.
      Это сообщение верно?

      Верно. Равно так же как и то, что вы - испанский лётчик...
  26. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 14:17
    0
    Ну вот и до рагулья добрались. Не хватает мясца на фронте.