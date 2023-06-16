«Самолётная коалиция сформирована»: Резников сообщил о готовности Запада начать подготовку украинских пилотов

Это только первый шаг. Совсем скоро мы увидим и другие страны, которые присоединятся к коалиции. К июлю будет готова программа, которая будет предусматривать последовательный план подготовки наших военных

Западные страны наконец-то создали "самолетную коалицию" и определились, кто же все-таки займется подготовкой украинских пилотов на американские истребители F-16. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей резников, посетивший штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.На очередном заседании контактной группы по Украине "Рамштайн" было определено, что обучение украинских пилотов возьмут на себя Нидерланды и Дания. Именно они и вошли в так называемую "самолетную коалицию". В ближайшее время к ней должны присоединиться и другие страны. Вообще же программа подготовки пилотов и технического персонала еще не готова, ее только будут создавать и обещают представить к началу июля.- заявил Резников.По поставкам истребителей вопрос не поднимался, США считают, что об этом говорить еще рано, хотя в Киеве желают получить их уже в июле.Также на "Рамштайне" обсуждались вопросы поставок Украине систем ПВО, боеприпасов и артиллерии, за что украинский министр горячо поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина.Поведал Резников и еще одну радостную весть для Киева, побывав на встрече Украина - НАТО, которая проходит на уровне министров обороны. В ближайшее время ее формат изменится на Верховная Рада - НАТО, а это означает "новый уровень" сотрудничества и "расширенные права" Украины в альянсе.