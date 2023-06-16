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«Самолётная коалиция сформирована»: Резников сообщил о готовности Запада начать подготовку украинских пилотов

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«Самолётная коалиция сформирована»: Резников сообщил о готовности Запада начать подготовку украинских пилотов

Западные страны наконец-то создали "самолетную коалицию" и определились, кто же все-таки займется подготовкой украинских пилотов на американские истребители F-16. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей резников, посетивший штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.


На очередном заседании контактной группы по Украине "Рамштайн" было определено, что обучение украинских пилотов возьмут на себя Нидерланды и Дания. Именно они и вошли в так называемую "самолетную коалицию". В ближайшее время к ней должны присоединиться и другие страны. Вообще же программа подготовки пилотов и технического персонала еще не готова, ее только будут создавать и обещают представить к началу июля.

Это только первый шаг. Совсем скоро мы увидим и другие страны, которые присоединятся к коалиции. К июлю будет готова программа, которая будет предусматривать последовательный план подготовки наших военных

- заявил Резников.

По поставкам истребителей вопрос не поднимался, США считают, что об этом говорить еще рано, хотя в Киеве желают получить их уже в июле.

Также на "Рамштайне" обсуждались вопросы поставок Украине систем ПВО, боеприпасов и артиллерии, за что украинский министр горячо поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина.

Поведал Резников и еще одну радостную весть для Киева, побывав на встрече Украина - НАТО, которая проходит на уровне министров обороны. В ближайшее время ее формат изменится на Верховная Рада - НАТО, а это означает "новый уровень" сотрудничества и "расширенные права" Украины в альянсе.
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10 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:28
    +2
    обучение украинских пилотов возьмут на себя Нидерланды и Дания
    Посмотрите на эти радостные, "милые и демократические" рожи на фото - им бы болтаться на виселице, а не позировать. Ну, а Резников в своем амплуа глупо улыбающегося чинуши с большими надеждами и амбициями
    Это только первый шаг.
    Где платочек с самолетиком (как оказалось российским)? Почему не помахал значительно закатив глаза к небу?
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:29
    0
    Западные страны наконец-то создали "самолетную коалицию" и определились, кто же все-таки займется подготовкой украинских пилотов на американские истребители F-16.

    бились поди до последнего за такую "честь"....... wassat сомнительную....
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:37
    +1
    "Первым делом мы испортим самолеты".... Всвязи с толерантностью и с оттоком девушек - никакого потом не светит... А так - верной дорогой идут, танковая калолиция уже себя показала. Я так думаю, с самолетной все будет иначе, ведь все основания для этого есть - ракет у России осталось на два-три Буданова, из горелых танков же не наковыряешь чипов - не стиралки, поди. Кожный укрохомяк - с детства истребитель, а не хватит - так все пилоты из ВВС например Британии и Швеции потому и бегут - на Окраину торопятся... Где еще можно так ярко, а главное быстро закончить карьеру. С феерверком))) Причем бесплатно - нафига жмурам платить)
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:37
    -6
    С F-16 будут массово запускать крылатые ракеты или бить по наводке авакса дальнобойными воздух-воздух. Демилитаризация такая демилитаризация.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 14:09
      +1
      Цитата: Копчёный
      С F-16 будут массово запускать крылатые ракеты или бить по наводке авакса дальнобойными воздух-воздух

      Я правильно понял, что в связи с несостоявшейся перемогой "от святого Леопарда" очередным фетишем является теперь "святой Эфшестнадцать"?
    2. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 14:36
      0
      Цитата: Копчёный
      или бить по наводке авакса дальнобойными воздух-воздух
      Вопреки фантазиям укропатриотов и фобиям караул-патриотов, АВАКСы видят километров на 200-300 от западной границы Украины (то есть, максимум, до Киева) и в районах боевых действий ничего наводить не могут.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:40
    0
    формат изменится на Верховная Рада - НАТО

    Это означает, что большее количество украинских дармоедов будут кататься на запад для бесед с НАТО ни о чём.
  6. al3x
    al3x Сегодня, 13:42
    0
    Вчера какая то фрау, не помню имени, заявила, что и аэродромы для Украины нужно предоставить на территории Германии под эти самолёты. Во как. Немцы становятся запевалами. Скорее всего, с такими же идеями скоро заявят в Польше, Румынии, Венгрии. А потом и к реализации приступят.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:36
      0
      Цитата: al3x
      аэродромы для Украины нужно предоставить на территории Германии

      Это конечно уже конкретное участие в войне, откуда взлетел вражеский самолет, туда может лететь ответка, не поможет и 5-я статья.
      Согласно международного права: лишить свободы передвижения и выхода из пределов страны (иностранцев, граждан или суда воюющей страны впредь до окончания войны), а также принудительно задержать войска, вступившие на территорию нейтрального государства.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:17
    0
    Смотрю на фото, а на нём рожи международных прохвостов. Те кто в Европе начиная с 18 века из себя ничего не представляли, сейчас пытаются вместо петухов, стать орлам. Особенно Дания, которая оккупирована ( точнее сама захотела быть оккупированной) за 6 (шесть !!!) часов, а сейчас пальцы веером.