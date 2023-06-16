Зампред Совбеза РФ: Для нацистской Украины конфликт будет перманентным

На Западе никак не определятся, будет ли Украина принята в НАТО или нет. В частности, Вашинтон предлагает предоставить нашей «западной соседке» некие долгосрочные гарантии безопасности вместо полноправного членства в блоке.В то же время Европарламент и генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивают на принятии Украины в альянс. Правда, есть один нюанс.Ранее Столтенберг уже заявлял, что Киев на июльском саммите получит «четкий сигнал» о том, что будущее страны – в НАТО. Однако в своем последнем интервью он отметил, что вступление Украины в альянс невозможно во время конфликта.Слова генсека НАТО прокомментировал в своем ТГ-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.По мнению чиновника, последнее заявление Столтенберга указывает на то, что Североатлантическому альянсу не нужна Украина, дословно, «пока хотя бы огрызок этого государства сохраняется в нынешнем виде».Следовательно, как считает Медведев, нынешний конфликт для нацистской Украины будет перманентным. В то же время, если даже когда-то все завершится, то новый киевский режим (если такой будет вообще) вряд ли попросится в НАТО.Стоит добавить, что сценарий, озвученный Зампредом РФ, выглядит вполне реалистичным. Действия западных партнеров Киева подтверждают, что США и их союзники не заинтересованы в скором завершении конфликта, а наоборот стараются всячески его затянуть.Таким образом, исходя из условия, озвученного Столтенбергом, Украина сможет подать заявку в НАТО еще очень и очень нескоро.