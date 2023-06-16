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Зампред Совбеза РФ: Для нацистской Украины конфликт будет перманентным

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Зампред Совбеза РФ: Для нацистской Украины конфликт будет перманентным

На Западе никак не определятся, будет ли Украина принята в НАТО или нет. В частности, Вашинтон предлагает предоставить нашей «западной соседке» некие долгосрочные гарантии безопасности вместо полноправного членства в блоке.


В то же время Европарламент и генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивают на принятии Украины в альянс. Правда, есть один нюанс.

Ранее Столтенберг уже заявлял, что Киев на июльском саммите получит «четкий сигнал» о том, что будущее страны – в НАТО. Однако в своем последнем интервью он отметил, что вступление Украины в альянс невозможно во время конфликта.

Слова генсека НАТО прокомментировал в своем ТГ-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По мнению чиновника, последнее заявление Столтенберга указывает на то, что Североатлантическому альянсу не нужна Украина, дословно, «пока хотя бы огрызок этого государства сохраняется в нынешнем виде».

Следовательно, как считает Медведев, нынешний конфликт для нацистской Украины будет перманентным. В то же время, если даже когда-то все завершится, то новый киевский режим (если такой будет вообще) вряд ли попросится в НАТО.

Стоит добавить, что сценарий, озвученный Зампредом РФ, выглядит вполне реалистичным. Действия западных партнеров Киева подтверждают, что США и их союзники не заинтересованы в скором завершении конфликта, а наоборот стараются всячески его затянуть.

Таким образом, исходя из условия, озвученного Столтенбергом, Украина сможет подать заявку в НАТО еще очень и очень нескоро.
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:48
    +4
    Да как бы не хотелось,что бы этот конфликт продолжался вечно.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:30
      0
      Да как бы не хотелось
      Некоторых это вполне устраивает.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:48
    +3
    Да не нужна окраина в НАТО и в ЕС не нужна. Сейчас она интересна как таран против России, запад смотрит на этот конфликт через призму возможной войны НАТО - Россия. Украина проводит своеобразную разведку боем, по итогам которой будут сделаны выводы натовским командованием. По окончании СВО страна привыкшая стоять с протянутой рукой западу будет не нужна.
  3. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 14:09
    +2
    С другой стороны, где еще этому самому западу, найти настолько продажных евреев и жадный народ, готовый умирать за их пустые обещания. Это же уникум, люди, за пару десятков лет придумавшие себе историю, язык и готовые умирать за эти выдумки, оплёвывая окружающих
  4. sdivt
    sdivt Сегодня, 14:14
    0
    Как уже и говорил раньше, Устав НАТО - не что-то незыблемое и вечное.
    Захотят - изменят. Внесут какую-то поправку. Касающуюся именно Украины. Своя рука - владыка.
    Поэтому сильно надеяться на вот это вот - "не примем, пока тянется конфликт" я бы не стал
    Да и слова Столтенберга на сегодня воспринимать... ему осталось руководить до 23 июля, а там появится новый генсек, и неизвестно, что он станет говорить.