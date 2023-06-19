Албания в XXI веке: не первые уроки русофобии

Скандалить подано
Обострение в Косово постоянно побуждает прессу и политиков искать там албанский след. Без него обойтись не может по определению, но в самой Албании дела с национальным вопросом обстоят в чём-то сложнее, а во многом проще. И прежде всего потому, что страна почти на все 100 — мононациональная, хотя и по не совсем объективным причинам.
На днях в этой маленькой, но гордой стране произошёл скандал: девушку, якобы российскую шпионку, отказались экстрадировать в Россию под предлогом, что там ей грозит судебное преследование с нарушением международных норм. Естественно, тут же раздались голоса о том, что это русофобия на фоне того, что все помнят косовский конфликт.
А есть ли вообще славянофобия в Албании, учитывая то, что в Косово албанцы неприкрыто уничтожали сербов? Учитывая то, что Албания сняла с России некоторые санкции и снова упростила визовый режим для её граждан, вроде бы нет. Но на самом деле ситуация сложнее.
Начнём с того, что не все албанцы мусульмане, негативно настроенные к христианам. Косовские албанцы – действительно преимущественно мусульмане-сунниты, долгое время, впрочем, существовавшие на своей земле параллельно с сербами. Но вряд ли на агрессивные действия их настроила Албания.
Кто Белград бомбил, скорее всего, те и настроили. Об этом говорит тот факт, что Албания даже не заикается о том, чтобы объединиться с Косово, как Армения не желает объединяться с Нагорным Карабахом, а Украина с Приднестровьем, в отличие, кстати, от России, которая ведёт весьма рискованную политику относительно освобождённых, или по оценке Киева и коллективного Запада – «занятых» ею территорий Украины. Крым – не в счёт, он всё равно украинским уже никогда не будет.
Другие времена, иные нравы
Среди албанцев, помимо мусульман, есть и католики (жители юга страны), и православные (в основном, арнауты, диаспоры которых есть в Греции, Македонии, Болгарии и на юге Украины). Далеко не всегда для албанцев характерен жёсткий ислам на бытовом уровне
Итак, некоторые, даже многие албанцы-мусульмане выпивают на поминках, подобно балканским и крымским цыганам мусульманского вероисповедания, женщины могут носить открытую одежду, на улицах Тираны редко можно увидеть женщин в хиджабах. А несколько лет назад в центре Тираны, на площади Скандербега, на государственный счёт построили огромный православный храм.
Просто для сведения – он больше, чем находящаяся напротив него соборная мечеть. Албанский язык относится к индоевропейской языковой группе, являясь прямым потомком иллирийского. К восточным языкам он отношения не имеет, хоть ислам и привнёс туда арабизмы и тюркизмы.
Албания слишком заинтересована в туризме из России, чтобы проявлять какую-либо пещерную русофобию. Для граждан России и Беларуси действует безвизовый режим в период основного пика туризма, с июня по ноябрь. На какой-то момент он был прекращён в рамках санкций ЕС и НАТО, но восстановлен в этом году вновь.
И это не единственные компоненты пакетов санкций, которые Тирана не поддерживает, о чём знают совсем немногие. Правда, прямые рейсы самолётов из Москвы в Тирану запрещены, но туроператоры это обходят, пуская рейсы со стыковкой в Стамбуле, Белграде или даже Кувейте. Албанцы получают российскую визу за три дня, при этом ежегодно в российских вузах открываются учебные места для албанских студентов.
В Тиране не всё спокойно
Между тем позиция официальной Тираны по поводу соседних славянских стран и поддерживающей их России довольно сложная. Северными албанцами, в том числе косовскими и македонскими, активно продвигается план создания Великой Албании. План этот придумали скорее не они, а итальянские фашисты во время оккупации страны.
Население севера Албании, албанское население Косова, Метохии, запада Македонии в основном мусульманское, соответственно, их идеологи стоят на позициях не только унионизма, но и в определённой степени исламского фундаментализма. Тогда как президент Албании Эди Рама (на фото выше) – католик, представитель популярных среди южных албанцев социалистов, враждующих с партиями, которые идеологически вдохновляют идеи Великой Албании.
Но ему это не мешало как-то заявить, что объединение Косово с Албанией является главной целью его карьеры. Трудно сказать, насколько это соответствует действительным его настроениям, но ясно, что препятствовать этому он будет только в случае решительных протестов стран Евросоюза. Они стоят на позиции незыблемости границ на Балканах и не жаждут ухудшения отношений с Сербией, которые стали развиваться, когда он сменил предыдущих президентов-исламистов и сербофобов.
В настоящее время албанские националисты скорее придерживаются то идей создания албанской федерации с независимым Косово, то вообще какого-то мифического Балканского ЕС. Как возможно второе после кровавого распада Югославии – непонятно. Но есть и радикальное крыло, которое хочет вообще включить в состав Великой Албании даже греческий Эпир, где албанцев очень мало (Грецию ожидает своё Косово).
В Греции на это реагируют очень вяло, имея большие сомнения по поводу возможности реализации таких планов. Режим Рамы не высылает при этом из страны российских дипломатов, не поставляет Украине оружия и не направляет туда своих военных специалистов. Соседняя Македония и частично Черногория не стали возобновлять для российских туристов безвизовый режим на летний период.
Пусть претенденты спорят
Вопрос, вероятнее всего, диктуется не только с политическим противостоянием президента Эди Рамы и его оппонентом из числа ультранационалистов Севера Сали Беришей (на фото ниже). Вопрос ещё и в том, что внешнеэкономическая политика Рамы многовекторная, и он отчётливо понимает, что для экономики страны представляет риск ориентация только на НАТОвских хозяев.
Помимо ЕС, в албанскую экономику инвестируют, например, ещё государства Аравийского полуострова, у которых, как известно, из-за запасов нефти денег немало. Значительная часть инвестиций поступает из Сербии, несмотря на косовский вопрос. Также Рама не забывает и о соседней Македонии, тем более она пошла на уступки 25 %-ному албанскому населению, дала ему автономию и расширила участие в политическом процессе.
Сейчас в стране активно развивается туристическая отрасль, только из одной Сербии прибывает ежегодно около миллиона туристов. А Эди Рама – это не венгерский Виктор Орбан, который уже почти открыто критикует вмешательство Запада в украинский конфликт и заявляет о том, что в Европе должно быть своё НАТО без США. У Венгрии гораздо больше денег и независимости от внешних потоков, чем у экономически неразвитой Албании.
Поэтому, видимо, пока дело идёт к прекращению конфронтации Албании с Сербией и Македонией при перспективах экономического сотрудничества с Россией, а санкции будут чисто символическими.