В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение танка боевиков киевского режима в районе Белогоровки. На кадрах видно, как после точного попадания из ПТУРа произошла стремительная детонация боекомплекта.
В результате мощного взрыва и танк и его экипаж были полностью уничтожены.
Также сообщается о поражении нескольких единиц бронетехники украинской армии в районе населенных пунктов Урожайное и Макаровка, расположенных на Времевском выступе, где уже на протяжении нескольких недель противник совершает попытки атаковать позиции российской армии.
Минувшей ночью украинские формирования перебросили свою штурмовую пехоту на четырех бронемашинах в лесопосадки на Южнодонецком направлении. Противник накапливает штурмовые группы для возобновления атаки на населенный пункт Новодонецкое, находящийся под контролем ВС РФ.
Как в районе Времевского выступа, так и на Ореховском участке линии боевого соприкосновения, украинские войска перешли к использованию измененной тактики, при которой после мощной артиллерийской подготовки вплотную к населенным пунктам перебрасывается на бронемашинах штурмовая пехота, которая вступает в бой при поддержке тяжелой бронетехники.
Благодаря такой тактике, украинское командование рассчитывает снизить потери имеющейся на вооружении ВСУ бронетехники. При этом, однако, возрастают потери среди пехоты, которую киевский режим и его западные кураторы считает расходным материалом и бросает под артиллерийский огонь и авиаудары, не считаясь с потерями.