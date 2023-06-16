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В кадр попало уничтожение танка ВСУ точным попаданием из ПТУРа

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В кадр попало уничтожение танка ВСУ точным попаданием из ПТУРа

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение танка боевиков киевского режима в районе Белогоровки. На кадрах видно, как после точного попадания из ПТУРа произошла стремительная детонация боекомплекта.


В результате мощного взрыва и танк и его экипаж были полностью уничтожены.



Также сообщается о поражении нескольких единиц бронетехники украинской армии в районе населенных пунктов Урожайное и Макаровка, расположенных на Времевском выступе, где уже на протяжении нескольких недель противник совершает попытки атаковать позиции российской армии.

Минувшей ночью украинские формирования перебросили свою штурмовую пехоту на четырех бронемашинах в лесопосадки на Южнодонецком направлении. Противник накапливает штурмовые группы для возобновления атаки на населенный пункт Новодонецкое, находящийся под контролем ВС РФ.

Как в районе Времевского выступа, так и на Ореховском участке линии боевого соприкосновения, украинские войска перешли к использованию измененной тактики, при которой после мощной артиллерийской подготовки вплотную к населенным пунктам перебрасывается на бронемашинах штурмовая пехота, которая вступает в бой при поддержке тяжелой бронетехники.

Благодаря такой тактике, украинское командование рассчитывает снизить потери имеющейся на вооружении ВСУ бронетехники. При этом, однако, возрастают потери среди пехоты, которую киевский режим и его западные кураторы считает расходным материалом и бросает под артиллерийский огонь и авиаудары, не считаясь с потерями.

Использованы фотографии:
Wikipedia
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14 комментариев
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  1. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 14:03
    -8
    Dies berichten europäische Medien. über einen Angriff auf eine große Konzentration russischer Soldaten. Dementsprechend warteten die Kämpfer auf die Rede ihres Kommandanten. Говорят о 200 павших русских солдатах!
    Es wird berichtet, dass die Aufnahmen von der Luftaufklärungseinheit „Wild Bees“ stammen, die Teil der 1. Separaten Spezialbrigade der Streitkräfte der Ukraine ist, die nach Ivan Bohun benannt ist.

    Dies berichtete der russische Militärsender Rybar im Telegram.

    Ist diese Nachricht korrekt?
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:04
    +1
    Факты уничтожения бронетехники противника должны быть обыденностью, а не эксклюзивом.

    Ребята ПТУРщики - молодцы! good
    1. alystan
      alystan Сегодня, 14:21
      -3
      Не на мину ли наехал танк?
      Никакого прилета ПТУР я не увидел.
      1. vadimtt
        vadimtt Сегодня, 14:29
        +1
        Плохо смотрели. Залупили прямо в лоб, а там не нашлось 1.5м брони.
        1. ЗлойКоммунист
          ЗлойКоммунист Сегодня, 14:35
          0
          на 3-4 секундах хорошо видно как летит птур прям в лоб
      2. flSergius
        flSergius Сегодня, 14:38
        0
        А что ты ты хотел увидеть на таком расстоянии и с таким разрешением? Это ж не кинцо Майкла Бея.
  3. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 14:08
    0
    По ходу по комплекту попали раз такой взрыв
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:09
    0
    Экипаж танка умер быстро, шансов уцелеть никаких.
    Боковая защита бронемашины хлипкая против ПТРК.
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 14:32
      0
      Так в лоб же прилетело, причем тут борта. Хотя, возможно это был крышебой. Но у нас же их нет?
    2. RVAPatriot
      RVAPatriot Сегодня, 14:35
      0
      Я б сказал мгновенно, как муху мухобойкой
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:12
    0
    Бывает, не повезло. В первую чеченскую была БМПшка, её привезли на ремонт в числе прочих, есть фото в инетике. В неё всадили около десятка РПГ, но важного из железа ничего не поломало. Люди не в счёт. Да вон на днях был видос, тоже БМПшка всушная рпг словила в бочину десантного отделения. Да, люди высыпались дымящиеся, а БМП поехала обратно, ей норм.
  6. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 14:23
    0
    Красиво влепили, да ещё и с активированием функции "экспресс доставка" к Бандере. Бандерлоги даже пикнуть не успели.
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:25
    0
    Хорошо засадили. Шансов выжить у бандерогеев ноль.
  8. al3x
    al3x Сегодня, 14:36
    0
    В конце видео надпись "режим аса" прям в тему вылезла))