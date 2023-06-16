Сроки проведения планового ремонта фрегата «Адмирал Григорович» станут известны после докового осмотра и дефектации корабля

На Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" продолжается доковый осмотр фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович", прибывшего на плановый ремонт из Средиземного моря. Сроки ремонта корабля пока не определены. Об этом сообщил информированный источник.
"Адмирал Григорович" уже находится на ПСЗ "Янтарь", но сроки его планового ремонта пока не определены, для этого необходимо завершить доковый осмотр корабля и провести дефектацию, чтобы определить объемы проводимых работ. Называемые ранее сроки в два месяца могут быть сдвинуты в сторону увеличения, если кораблю понадобятся дополнительные работы.
Ориентировочная продолжительность ремонта фрегата "Адмирал Григорович" станет известна дней через 10 после завершения докового осмотра корабля
- приводит ТАСС слова источника.
Фрегат 11 мая прибыл в Балтийск, где прошел предварительную подготовку к плановому ремонту, после чего был отправлен на "Янтарь", где и проведут все необходимые работы. Ранее заявлялось, что займут они не более 2 месяцев, после чего корабль вернется в Средиземное море, где возглавит эскадру ВМФ РФ.
"Адмирал Григорович" является головным фрегатом морской зоны в серии из трех кораблей проекта 11356, построенных для Черноморского флота на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь". Заложен 18 декабря 2010 года, спущен на воду 14 марта 2014 года и передан в боевой состав флота 11 марта 2016 года.
Водоизмещение полное - 4035 тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолёт Ка-27 (или Ка-31). Экипаж — 180 человек (в т.ч. 18 офицеров).