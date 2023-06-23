Упал, не отжался – немного о физиологии и много о кататравмах

Кто предупреждён, тот спасён

Упал на джип и... не вернулся

Жертвы террористов

Спасайся кто не может

Дёшево, но сердито

В связи с СВО в России и Беларуси создалась угроза терактов, многие из которых могут иметь не украинские корни, а просто быть результатом бандитского выяснения отношений, которое очень удобно списать на националистов, бандеровцев и прочих экстремистов. Среди последних всегда найдутся люди, которые ради заработка дивидендов на эпатаже возьмут на себя ответственность за эти действия, как в своё время делал Салман Радуев.Среди медицинских последствий таких ЧП не последнее место занимают кататравмы – повреждения тела, полученные в результате падения с высоты. Они наблюдаются, прежде всего, при терактах, проводимых на верхних этажах зданий, как непосредственно в результате выброса человека с высоты взрывной волной, так и при попытке самоспасения при возникшем пожаре или в панике при насильственных действиях террористов (например, при захвате заложников или погроме в помещении).Далеко не всегда бойцы МЧС, которые обычно первыми прибывают на место происшествия, могут разобраться с особенностями таких повреждений у потерпевших до приезда службы медицины катастроф.Для начала поговорим о расхожих псевдомедицинских (или парамедицинских, хоть это слово уже навязло в зубах) заблуждениях о физиологии кататравмы. Первое заблуждение состоит в том, что чем меньше высота и траектория падения, тем повреждения легче. В действительности высокая степень летальности наблюдается и при падениях с высоты собственного роста.У человека не всегда при такой ситуации есть время для того, чтобы сгруппироваться, всё зависит от его реакции и физической подготовки. Особенно это справедливо для травм, полученных в бою и уличных драках, когда падению на твёрдую поверхность предшествует потеря сознания, вызванная различными факторами: ударом тупым предметом (хоть хорошо поставленным нокаутирующим ударом кулака, как правило, в висок, затылок или нижнюю челюсть), огнестрельным или ножевым ранением, взрывной волной.Наиболее тяжёлые повреждения в этих случаях наблюдаются в результате черепно-мозговых травм от удара головой об твёрдую неподвижную поверхность. В случае если человек находится под воздействием психоактивных веществ, это может только увеличить риск летальности или инвалидизации.По поводу последнего момента есть ещё одно расхожее заблуждение, которое в народе звучит как «пьяным всегда везёт». Те редкие случаи, когда находясь под воздействием ПАВ, человек при падении даже с большой высоты отделывался лёгкими травмами, на статистику никак не влияют. Чаще всего это было связано со случайным приземлением на некую амортизирующую поверхность, например, на кусты или крышу машины под окном.Так, в частности, несколько лет назад было с пьяным младшим сержантом запаса на день ВДВ, который при падении с 8-го этажа отделался ушибами и трещинами рёбер, приземлившись плашмя на крышу соседского джипа. Нередко – с умышленными прыжками на спор с высоких этажей на ближайшее дерево с целью снижения ускорения свободного падения за счёт препятствий в виде веток. Пример – прыжок с 5-го этажа на берёзу работника кладбища в Апатитах Мурманской области, находившегося под воздействием алкоэнергетиков, заснятый на камеру телефона.Хотя, конечно, возможны варианты. Теоретически у человека, находящегося под воздействием психостимуляторов, реакция лучше, чем под алкоголем, опиатами или каннабиоидами. Но на практике часто встречающиеся прыжки из окон под воздействием печально знаменитых «солей» и мефедрона приводят или к летальному исходу, или к инвалидизации, чаще всего в силу того, что человек просто не осознаёт, что он делает, либо просто совершает умышленное самоубийство.Наименьшие повреждения возникают, когда человек успевает хотя бы инстинктивно сгруппироваться и приземлиться на четыре конечности: переломы рук и ног современная медицина лечит успешно, а вот с позвоночником и разрывами внутренних органов – уже хуже. С другой стороны, при падении на твёрдую неподвижную поверхность без амортизации по траектории падения какими-либо относительно мягкими предметами (например, ветками деревьев) порог выживаемости – примерно 7-й этаж обычной «брежневки», где высота этажа около трёх метров.Далее если даже при приземлении человек находится в «правильном» положении, ускорение свободного падения настолько велико, что конечности не помогут амортизации повреждений туловища и головы, что чаще всего приводит к летальному исходу если не сразу, то через несколько дней. Вообще же, у сотрудников медицины катастроф действует негласное правило, что если человека доставили после падения с высоты более 4-5 этажей брежневки в больницу живым, то шансы и дальше жить (вопрос как, может, и инвалидом) у него есть.От других травм кататравмы при падении с высоты от 4-го до 7-го этажей жилых многоквартирных домов отличаются правилом «или пан, или пропал». То есть процент инвалидизации скорее ниже, чем процент летальности. Либо человек приземлился удачно (в идеале – на четыре конечности, про совершение переката говорить не приходится, это бывает при прыжках с такой высоты только в фильмах про паркур) и ему хирургическим путём восстанавливают целостность костей рук и ног, либо он получает смертельные травмы головного мозга и внутренних органов. Вот при падении с небольших высот процент инвалидизации достаточно велик.Кататравмы, полученные при террористических действиях, отличаются особой тяжестью, причём даже не только если жертвами являются неподготовленные гражданские лица, но и имеющие хорошую физическую, техническую и психологическую подготовку служащие силовых структур. Разберём несколько наиболее типичных ситуаций:Наиболее оптимистический вариант. Человек пытается бежать из плена или, будучи заложником, из захваченного террористами помещения на высоком этаже здания, имея при этом определённую боевую подготовку. Спускается вниз или по самодельному тросу (например, из связанных узлами простыней), или держась за выступающие из стены здания конструкции.Побег продуман и подготовлен, человек не находится в состоянии паники и контролирует свои действия достаточно чётко. Происходит нештатная ситуация, и он срывается. Если у него получается сгруппироваться, степень травм будет зависеть от высоты, понятно, что даже цирковым акробатам далеко не всегда удаётся выжить при падении из-под 30-метрового купола цирка на мягкие батуты.Падение в результате выброса человека из окна помещения взрывной волной. Травмы в этом случае очень тяжёлые, с высокой степенью летальности, поскольку повреждения можно получить одно следом за другим.Сначала человек получает травмы от взрывной волны и осколков либо начинки взрывного устройства, далее – при пробитии телом оконного стекла (при сильном взрыве можно телом и двойной стеклопакет пробить, хотя возможен вариант, что он стёкла уже выбьет волной ещё до выпадения жертвы теракта из окна), затем – при падении тела человека на твёрдую неподвижную поверхность.Часто человек приземляется на поверхность уже в бессознательном состоянии из-за контузии и травм от взрыва, практически всегда он падает плашмя, что влечёт за собой травмы позвоночника, внутренних органов, головного мозга. Такие травмы наблюдались у многих погибших и пострадавших в результате теракта на железнодорожном вокзале в Волгограде в 2013 году. Зачастую таких пострадавших ошибочно не глядя отвозят в морг, но потом обнаруживается, что они ещё живы.Прыжок из окна в неосознанной попытке самоспасения при начавшемся в результате теракта пожаре в состоянии отравления продуктами горения. По последствиям – не лучше, чем предыдущий пункт. Даже если человек не пострадал от взрывной волны, особенно в случае с административными зданиями, из-за горения синтетических материалов отделки помещения, отравление организма и помрачение сознания наступают зачастую в течение нескольких секунд, в которые человек вдыхает дым.Инстинктивно он ищет источник воздуха, и этим источником в большинстве случаев оказывается окно. Как правило, в результате паники и полубессознательного состояния в результате отравления, что может быть усугублено ещё и контузией, он не пытается найти место, где можно какое-то время пробыть на карнизе окна, дожидаясь спасения, а сразу «на автомате» прыгает туда, где есть, чем дышать.Результат бывает плачевен при таком самоспасении даже с относительно низких этажей, поскольку пострадавший обычно не контролирует, куда он приземлится и в каком положении. Часто обессилившие от отравления продуктами горения люди просто переваливаются через подоконник и карниз и падают в какой угодно позе, хоть вниз головой, нередко меняя положение тела по траектории падения. Летальность крайне высокая, усугубляется сочетанием кататравмы с общим отравлением организма продуктами горения и тяжёлыми поражениями лёгких, ожогами дыхательных путей.Более лёгкий вариант встречается у пожарных, блокированных огнём в помещении, у которых в автономных дыхательных аппаратах заканчивается дыхательная смесь – в этом случае хотя бы нет отравления и поражений лёгких (хотя при применении ребризёров, ДА закрытого контура, и такое может быть, как более экзотический вариант – внезапный гипертонический криз при длительной работе).Падение с карниза жертвы теракта, ожидающей там спасения при начавшемся пожаре и не получившей при теракте контузии и отравления продуктами горения. Последствия обычно легче, чем при предыдущем варианте, хотя могут при длительном нахождении пострадавшего вблизи источника открытого огня усугубляться ожогами большой поверхности тела.В этом случае у пострадавшего есть время подумать, где лучше спрятаться, какие есть рядом конструкции, где можно пересидеть, пока его не снимут автолестницей или не подставят куб жизни. А у находящихся внизу очевидцев тоже есть время, чтобы или растянуть брезент, или накидать под окном что-нибудь мягкое – шины, картонные коробки, мусор из ближайших баков.Попытка бегства в панике при захвате заложников или погроме. Чаще характерно для женщин, которые боятся стать жертвами сексуального насилия и связанных с этим садистских издевательств. Учитывая, что пострадавшие находятся в сильнейшей панике, практически не контролируя свои действия, серьёзные травмы могут наблюдаться даже при прыжках с низких этажей.В частности, секретарша, выпрыгнувшая с первого этажа здания молдавского парламента во время совершаемого унионистами погрома (правда, там фундамент высокий, высота была почти эквивалентна второму этажу жилого многоквартирного дома), получила достаточно серьёзные ушибы и несколько дней провела в больнице. По её показаниям, произошло это тогда, когда на первом этаже уже поджигали ковры в коридоре, и погромщики стали выламывать дверь в её кабинете. Но существуют версии, что она либо спасалась от пожара, либо выпрыгнула тогда, когда из толпы раздались крики: «В парламенте бомба».Сотрудникам МЧС и антитеррористических подразделений следует учитывать крайнее разнообразие медицинских последствий падения с высоты, особенно если они отягощены отравлением продуктами горения, контузией, ожогами, ранениями, полученными непосредственно от осколков, начинки взрывного устройства, прочих предметов, ускорение которым было придано взрывной волной.Зачастую даже профессиональные сотрудники службы медицины катастроф не сразу могут разобраться в степени тяжести повреждений и их количестве. В связи с этим действия силовых структур по отношению к таким пострадавшим должны быть чрезвычайно осторожными.Существует азбучное правило, гласящее, что при ликвидации последствий терактов пострадавших, в первую очередь, от падения с высоты разрешено перемещать только в случае необходимости изоляции их от источника опасности, например, при наличии в непосредственной близости открытого огня, явной опасности повторных взрывов или наличии в непосредственной близости террористов, которых ещё не успели обезвредить. Все остальные перемещения пострадавших могут осуществляться только службой медицины катастроф.Профилактические меры против таких последствий могут выражаться, в первую очередь, в оснащении системами самоспасения с высоты административных и иных нежилых зданий, которые чаще всего и становятся мишенями терактов. Данные системы обычно представляют собой движущуюся с замедлением ускорения свободного падения вдоль троса косынку, куда фиксируется человек. Трос крепится на анкерный болт возле окна.Такие системы дёшевы, но имеют и недостатки: обычно небольшую длину троса и нерегулируемую скорость спуска, которая, как правило, выше, чем, например, при прыжке с парашютом. При плохом физическом состоянии человека это может повлечь негативные последствия. Видится также целесообразным, чтобы службы охраны нежилых помещений, особенно тех, что могут представлять для террористов особый интерес, обзавелись прыжковыми спасательными устройствами, в обиходе известными как «куб жизни».