Конечно, эта проблема может решаться разными способами, поэтому любые возможные идеи, наборы идей, которые направлены на урегулирование этой проблемы и на завершение этого конфликта, они поддерживаются Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами на полях Петербургского экономического форума ответил на вопрос, каково сейчас отношение Владимира Путина к инициативам по урегулированию украинского кризиса, регулярно предлагаемым зарубежными лидерами и политиками. Спикер Кремля отметил, что позиция главы государства осталась неизменной, он поддерживает любые идеи по этому вопросу. Главное, чтобы они были конструктивными и в полной мере учитывали интересы России.— сообщил Песков.По его словам, украинская проблема возникла не вчера и не год назад, когда началась специальная военная операция. Она вызревала десятилетиями и связана со стремлением Запада создать на нашей границе государство-антироссию и продвижением НАТО на восток. Поэтому разрешение украинского кризиса должно обеспечить гарантии безопасности России в будущем, подчеркнул Песков.Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что украинскую проблему можно решить разными способами. Путин поддерживает все разумные инициативы и готов обсуждать их с заинтересованными сторонами, в том числе с лидерами африканских стран.В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что он вместе с руководством Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта намерены предложить свой план разрешения и прекращения военного конфликта на Украине. Детали плана африканских стран пока неизвестны.Сегодня южноафриканский лидер вместе с руководителями и представителями властей вышеназванных африканских стран посетил Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Сразу по прибытии делегации в столице Украины зазвучали сирены воздушной тревоги, что стало уже своеобразной традицией для киевского режима. Результаты переговоров и реакция Зеленского на новый план урегулирования конфликта пока неизвестныНе обошлось и без скандала. Накануне власти Польши не выпустили из самолета прибывших в Варшаву с президентом ЮАР журналистов и охрану. Сам глава южноамериканского государства прибыл в Варшаву отдельным рейсом и отправился в Киев на поезде без охраны и репортеров.Глава службы безопасности Рамафосы генерал-майор Уолли Руд обвинил правительство Польши в расизме и попытке сорвать мирную миссию. Польские пограничники в свое оправдание говорят о проблемах с документами южноафриканской делегации и вопросах по вооружению на борту. К настоящему времени все, кто находится на борту самолета, остаются заблокированными, у них изъяли паспорта и не выпускают из салона.После нескольких часов пребывания в украинской столице, миссия представителей африканских государств выехала в Россию. Известно, что завтра делегация посетит Петербургский экономический форум, после чего состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным.