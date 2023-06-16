Военное обозрение
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Песков: Президент России поддерживает любые идеи по урегулированию ситуации на Украине

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Песков: Президент России поддерживает любые идеи по урегулированию ситуации на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами на полях Петербургского экономического форума ответил на вопрос, каково сейчас отношение Владимира Путина к инициативам по урегулированию украинского кризиса, регулярно предлагаемым зарубежными лидерами и политиками. Спикер Кремля отметил, что позиция главы государства осталась неизменной, он поддерживает любые идеи по этому вопросу. Главное, чтобы они были конструктивными и в полной мере учитывали интересы России.


Конечно, эта проблема может решаться разными способами, поэтому любые возможные идеи, наборы идей, которые направлены на урегулирование этой проблемы и на завершение этого конфликта, они поддерживаются Путиным

— сообщил Песков.

По его словам, украинская проблема возникла не вчера и не год назад, когда началась специальная военная операция. Она вызревала десятилетиями и связана со стремлением Запада создать на нашей границе государство-антироссию и продвижением НАТО на восток. Поэтому разрешение украинского кризиса должно обеспечить гарантии безопасности России в будущем, подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что украинскую проблему можно решить разными способами. Путин поддерживает все разумные инициативы и готов обсуждать их с заинтересованными сторонами, в том числе с лидерами африканских стран.

В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что он вместе с руководством Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта намерены предложить свой план разрешения и прекращения военного конфликта на Украине. Детали плана африканских стран пока неизвестны.

Сегодня южноафриканский лидер вместе с руководителями и представителями властей вышеназванных африканских стран посетил Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Сразу по прибытии делегации в столице Украины зазвучали сирены воздушной тревоги, что стало уже своеобразной традицией для киевского режима. Результаты переговоров и реакция Зеленского на новый план урегулирования конфликта пока неизвестны

Не обошлось и без скандала. Накануне власти Польши не выпустили из самолета прибывших в Варшаву с президентом ЮАР журналистов и охрану. Сам глава южноамериканского государства прибыл в Варшаву отдельным рейсом и отправился в Киев на поезде без охраны и репортеров.

Глава службы безопасности Рамафосы генерал-майор Уолли Руд обвинил правительство Польши в расизме и попытке сорвать мирную миссию. Польские пограничники в свое оправдание говорят о проблемах с документами южноафриканской делегации и вопросах по вооружению на борту. К настоящему времени все, кто находится на борту самолета, остаются заблокированными, у них изъяли паспорта и не выпускают из салона.

После нескольких часов пребывания в украинской столице, миссия представителей африканских государств выехала в Россию. Известно, что завтра делегация посетит Петербургский экономический форум, после чего состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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5 комментариев
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  1. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 14:33
    -2
    Ну раз уж готовы выслушать все идеи и весь набор по скорейшему мирному урегулированию, то и я готов свое предложение внести.
    Всем в Киеве на сборы в "путь-дорогу" двое суток, после чего ковровая бомбардировка. Любой следующий город который не покинут всу подлежит уничтожению. Каждые двое суток будет уничтожаться областной центр.
  2. Бубубу
    Бубубу Сегодня, 14:35
    -2
    Идея одна. Демилитаризация Украины. Денацификацию сами граждане проведут, когда их "друзья" денежки потребуют за"гуманитарную" помощь
  3. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 14:38
    +5
    Это уже неприкрытая мольба о пощаде: "Готов на фсё, только не бейте больше"
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 14:41
      0
      И ведь не понимает Путин, что на переговоры Украина пойдет только снова под угрозой поражения как когда войска под Киевом стояли.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:47
    -1
    Я что то не припомню ни одной.Ни Одной,Карл,инициативы извне в полной мере учитывающий интересы России.Таа что ВВП сказал..ну ,и сказал...