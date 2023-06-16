Командующий группировкой «Таврия» генерал Тарнавский выступил за ввод в бой резервов ВСУ для прорыва российской обороны

Контрнаступление ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях забуксовало, у украинской армии нет необходимых сил и средств для прорыва российской обороны. Командующий наступлением на этом участке генерал Александр Тарнавский выступил за ввод дополнительных резервов.Командующий группировкой "Таврия" доложил о тяжелых боях на южном направлении и невозможности ВСУ продолжать контрнаступление без ввода дополнительных сил. По его словам, украинская армия уже длительное время топчется на одном месте, пытаясь удержать села, взятые еще на прошлой неделе. Продвижения вперед нет, чтобы там ни заявляли в Генштабе о "наступлении".По данным, поступающим из Киева, генерал выступает за привлечение резервов, которые тщательно сберегаются Киевом и должны были быть введены в бой только на втором этапе, после того как будут прорваны линии обороны российской армии. Тарнавский предлагает растянуть фронт наступления, в том числе и на Херсонское направление, где предполагается атака сразу на пяти участках. По его мнению, где-нибудь российская оборона непременно будет прорвана, вот там и нужно будет развивать успех.Так же приходит информация, что ближайшие дни в Киеве пройдет заседание ставки, на котором и будет решаться вопрос о начале второго этапа контрнаступления с вводом в бой второго эшелона штурмовых бригад. Основные силы Киев в бой еще не вводил, надеясь обойтись малой кровью. По-видимому, уже не получится.Ранее сообщалось, что по планам Киева на первом этапе ВСУ должны были прорвать оборону российской армии и выйти к Токмаку, Мелитополю и Бердянску, тем самым перерезав сухопутный коридор в Крым. На все это отводилось от 72 до 96 часов. Вместо этого уже вторую неделю ВСУ топчутся на месте, одерживая победы только на бумаге.