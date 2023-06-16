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Власти Польши заблокировали в самолете сопровождающих президента ЮАР в визите в Киев сотрудников его охраны

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Власти Польши заблокировали в самолете сопровождающих президента ЮАР в визите в Киев сотрудников его охраны

Сотрудники службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы и сопровождающие главу африканского государства журналисты были заблокированы в самолете властями Польши. Об этом сообщает News24.


Южноафриканские граждане сопровождали Сирила Рамафосу во время визита на Украину. Но польские власти не разрешили им сходить с трапа самолета, что способствовало изменению оперативных планов силовых структур ЮАР, ответственных за обеспечение безопасности главы государства.

Глава Службы охраны президента генерал-майор Уолли Руд уже высказался в адрес польских властей. Он отметил, что власти Польши проявили саботаж и расизм, отказывая южноафриканским охранникам в праве выйти из самолета.

Представители южноафриканской дипломатической миссии в Варшаве хотели провести переговоры с полицией и таможенной службой Польши, но чиновники польских ведомств постоянно требовали различные документы и отказывались говорить на английском языке, а польским языком представители ЮАР не владеют.

Кроме того, женщину-сотрудника службы охраны президента ЮАР подвергли унизительной процедуре обыска с раздеванием, и лишь затем пропустили ее в самолет. Генерал Руд назвал эти действия польских ответственных служб типичным проявлением расизма.

Сам Сирил Рамафоса уже находится в Киеве, куда он прибыл с официальным визитом. Далее президент ЮАР направится в Россию, где собирается встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме.
Использованы фотографии:
Wikipedia / ER24 EMS (Pty) ООО
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4 комментария
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  1. Мекей Иптышев
    Мекей Иптышев Сегодня, 14:41
    +2
    Для нас, России, это только будет в плюс. Поляки тем самым укрепляют отношения ЮАР и России bully
  2. Комментарий был удален.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:45
    0
    Пшеки все яростней опровергают мифы о польском нацизме, ага
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:47
    +1
    Западное гостеприимство во всей красе. А мы еще удивляемся, почему нашей делегации визы для участия в заседаниях ООН не выдают. Выслать из ЮАР всех пшеков и дипмиссию в полном составе, закрыть свое посольство, если оно там есть. Пока пшеки не выучат языки и наречия коренных народов ЮАР, на порог не пускать.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:49
    0
    Мелкая шавка сорвалась с поводка и почувствовала себя волкодавом... правда все в пределах её личного дворника, наружу её никто не пустит...
    Кстати, хороший такой урок тем, кто решил тот дворик посетить... не стоило оно того, НЕ СТОИЛО.