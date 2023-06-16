Власти Польши заблокировали в самолете сопровождающих президента ЮАР в визите в Киев сотрудников его охраны

Сотрудники службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы и сопровождающие главу африканского государства журналисты были заблокированы в самолете властями Польши. Об этом сообщает News24.Южноафриканские граждане сопровождали Сирила Рамафосу во время визита на Украину. Но польские власти не разрешили им сходить с трапа самолета, что способствовало изменению оперативных планов силовых структур ЮАР, ответственных за обеспечение безопасности главы государства.Глава Службы охраны президента генерал-майор Уолли Руд уже высказался в адрес польских властей. Он отметил, что власти Польши проявили саботаж и расизм, отказывая южноафриканским охранникам в праве выйти из самолета.Представители южноафриканской дипломатической миссии в Варшаве хотели провести переговоры с полицией и таможенной службой Польши, но чиновники польских ведомств постоянно требовали различные документы и отказывались говорить на английском языке, а польским языком представители ЮАР не владеют.Кроме того, женщину-сотрудника службы охраны президента ЮАР подвергли унизительной процедуре обыска с раздеванием, и лишь затем пропустили ее в самолет. Генерал Руд назвал эти действия польских ответственных служб типичным проявлением расизма.Сам Сирил Рамафоса уже находится в Киеве, куда он прибыл с официальным визитом. Далее президент ЮАР направится в Россию, где собирается встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме.