TFASA является единственной независимой школой летчиков-испытателей за пределами Европы и Америки

TFASA не зависит от экспорта из США, и это изменение [введение санкций] не повлияет на повседневную деятельность организации

США ввели санкции против Академию испытательных полетов Южной Африки (TFASA).- говорится на сайте организации.Основанием для преследования школы стало обучение китайских военных летчиков отставными западными авиаторами, которых она наняла на работу. Как утверждается в Минторговли США, наложившим санкции, деятельность TFASA несет угрозу для национальной безопасности страны.Как отмечается в издании South African News24, TFASA фактически создавалась в 2003 году как посредник, предназначенный для передачи боевого опыта западными летчиками (в частности, из Канады и Австралии) китайским коллегам.- оптимистично заявляется на сайте школы.Со своей стороны отметим, что на фоне обострения противостояния между США и КНР Вашингтон пошел на прогнозируемый шаг, решив закрыть канал передачи боевого опыта пилотирования китайским летчикам, так как они могли использовать полученные навыки в ходе возможного военного конфликта с Соединенными Штатами.