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США закрыли канал передачи западного опыта пилотирования китайским военным летчикам

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США закрыли канал передачи западного опыта пилотирования китайским военным летчикам

США ввели санкции против Академию испытательных полетов Южной Африки (TFASA).


TFASA является единственной независимой школой летчиков-испытателей за пределами Европы и Америки

- говорится на сайте организации.

Основанием для преследования школы стало обучение китайских военных летчиков отставными западными авиаторами, которых она наняла на работу. Как утверждается в Минторговли США, наложившим санкции, деятельность TFASA несет угрозу для национальной безопасности страны.

Как отмечается в издании South African News24, TFASA фактически создавалась в 2003 году как посредник, предназначенный для передачи боевого опыта западными летчиками (в частности, из Канады и Австралии) китайским коллегам.

TFASA не зависит от экспорта из США, и это изменение [введение санкций] не повлияет на повседневную деятельность организации

- оптимистично заявляется на сайте школы.

Со своей стороны отметим, что на фоне обострения противостояния между США и КНР Вашингтон пошел на прогнозируемый шаг, решив закрыть канал передачи боевого опыта пилотирования китайским летчикам, так как они могли использовать полученные навыки в ходе возможного военного конфликта с Соединенными Штатами.
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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:51
    +4
    Не этот вариант не прокатывает,США надо ввести запрет на выезд из страны лётчиков- отпусников.И это все санкции?Я вообще-то предполагал что США введут эмбарго на кожуру цитрусовых и дынь из ЮАР.( есть такая позиция в экспорте).
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:56
      +3
      Цитата: tralflot1832
      эмбарго на кожуру цитрусовых и дынь

      Это сырьё для прохладительных напитков типа лимонад.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:59
    +1
    Вопрос, конечно, интересный!
    С одной стороны, приходится нарабатывать СВОЙ ОПЫТ, исходя из возможности той техники, которая имеется на вооружении... с другой стороны желательно знать и иметь возможность подготовится к той тактике, которую применяет, может применить противник.
    В общем, придётся подстраиваться к той ситуации, которая есть и не плодить сущности... тем более, забугорные опыт, это такое... в общем, ничего особенного, принципиально отличающегося от всего остального.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:00
    0
    Ойпроблемма то, полетают над украиной, сирией,ливией,йеменом ,израилем мигом наберутся опыта. Да и подозреваю что фуфулу учили китайцев а не опыту.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 16:06
      +2
      Да и подозреваю что фуфулу учили китайцев а не опыту.

      Судя по тому, как укролетун после двух лет обучения загнулся в первом же вылете, то да - фуфлу.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:03
    +1
    Х.З. как летают сегодня китайцы. Нет информации, но вскоре они сами будут учить летать весь остальной мир.
    Рассказывал зам. по ИАС нашего полка, который работал с вьетнамцами во время вьетнамской войны:
    Сначала полгода откармливали мясом, чтобы не ломались шейные позвонки при включении форсажа и позвонки при катапультировании и теорподготовка. Потом учились быстро, схватывали на лету и летали как боги.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:18
    -1
    Ах, так вы еще и летаете?(В бой идут одни старики)