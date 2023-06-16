Врио главы Запорожской области назвал сроки разгрома участвующих в контрнаступлении частей ВСУ

Думаю, через месяц-полтора мы сможем их «переварить», разобрать на атомы, и тогда у нас будет открыта возможность для нашей уже инициативы, после того как мы измотаем противника

Наступающие на Запорожском направлении украинские формирования будут уничтожены в течение месяца-полутора, то есть примерно к августу 2023 года. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, опубликовав соответствующий пост в Telegram-канале.Как отметил в публикации глава российского региона, на протяжении последних девяти дней украинские формирования пытаются прорваться через оборону российских войск. Но это у них не получается. За девять дней ВСУ так и не смогли захватить ни одного стратегически важного населенного пункта.- подчеркнул Балицкий.Руководитель запорожской администрации подчеркнул, что сейчас все идет по выгодному для российских войск сценарию. То есть, украинским силам не удается продвинуться, они несут большие потери и в личном составе, и в военной технике, в том числе переданной Западом.Балицкий отметил, что те населенные пункты, в которые удалось зайти ВСУ, простреливаются со всех сторон и представляют собой стратегического значения для российской обороны. Киевский режим, отметил чиновник, не считается с потерями, пытаясь обеспечить хоть какие-то результаты контрнаступления.Напомним, что ранее многие западные аналитики отмечали неудачное начало контрнаступления ВСУ. О потерях западной военной техники также много говорят и пишут, подчеркивая, что Киев и его покровители в США и Европе недооценили возможности ВС РФ.