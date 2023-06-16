Показаны кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области

В сети опубликованы кадры уничтожения склада с боеприпасами украинской армии, располагавшегося на правом берегу в оккупированной части Херсонской области.Сообщается, что в результате удара были уничтожены хранившиеся на складе боеприпасы для гаубиц 2А65 Мста-Б, снаряды для стрельбы из 122 мм гаубицы Д-30, мины для минометов, а так же боеприпасы к артиллерийским системам иностранного производства.Российская армия методично наносит удары по тылам боевиков киевского режима, уничтожая расположения личного состава, вооружения и военную технику, а также склады с боеприпасами. Эти действия направлены на снижение наступательного потенциала украинской армии.Киевский режим ощущает нехватку боеприпасов для имеющихся в его распоряжении артиллерийских систем. В то время как используемые артиллерией западного производства боеприпасы худо-бедно поставляются зарубежными союзниками Киева, преимущественно доставшиеся Украине со времен СССР запасы снарядов для вооружений советского производства неуклонно заканчиваются. Попытки использования западных боеприпасов в артиллерийских системах советского образца нередко приводят к разрыву ствола орудия.Несколько стран Евросоюза выделили миллиард евро, как это ни парадоксально, из фонда мира на закупку боеприпасов для украинской армии, однако для их производства необходим достаточно продолжительный период времени.