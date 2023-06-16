Показаны кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области

В сети опубликованы кадры уничтожения склада с боеприпасами украинской армии, располагавшегося на правом берегу в оккупированной части Херсонской области.
Сообщается, что в результате удара были уничтожены хранившиеся на складе боеприпасы для гаубиц 2А65 Мста-Б, снаряды для стрельбы из 122 мм гаубицы Д-30, мины для минометов, а так же боеприпасы к артиллерийским системам иностранного производства.
Российская армия методично наносит удары по тылам боевиков киевского режима, уничтожая расположения личного состава, вооружения и военную технику, а также склады с боеприпасами. Эти действия направлены на снижение наступательного потенциала украинской армии.
Киевский режим ощущает нехватку боеприпасов для имеющихся в его распоряжении артиллерийских систем. В то время как используемые артиллерией западного производства боеприпасы худо-бедно поставляются зарубежными союзниками Киева, преимущественно доставшиеся Украине со времен СССР запасы снарядов для вооружений советского производства неуклонно заканчиваются. Попытки использования западных боеприпасов в артиллерийских системах советского образца нередко приводят к разрыву ствола орудия.
Несколько стран Евросоюза выделили миллиард евро, как это ни парадоксально, из фонда мира на закупку боеприпасов для украинской армии, однако для их производства необходим достаточно продолжительный период времени.