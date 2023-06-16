Военное обозрение
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Показаны кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области

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Показаны кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области

В сети опубликованы кадры уничтожения склада с боеприпасами украинской армии, располагавшегося на правом берегу в оккупированной части Херсонской области.


Сообщается, что в результате удара были уничтожены хранившиеся на складе боеприпасы для гаубиц 2А65 Мста-Б, снаряды для стрельбы из 122 мм гаубицы Д-30, мины для минометов, а так же боеприпасы к артиллерийским системам иностранного производства.

Российская армия методично наносит удары по тылам боевиков киевского режима, уничтожая расположения личного состава, вооружения и военную технику, а также склады с боеприпасами. Эти действия направлены на снижение наступательного потенциала украинской армии.

Киевский режим ощущает нехватку боеприпасов для имеющихся в его распоряжении артиллерийских систем. В то время как используемые артиллерией западного производства боеприпасы худо-бедно поставляются зарубежными союзниками Киева, преимущественно доставшиеся Украине со времен СССР запасы снарядов для вооружений советского производства неуклонно заканчиваются. Попытки использования западных боеприпасов в артиллерийских системах советского образца нередко приводят к разрыву ствола орудия.


Несколько стран Евросоюза выделили миллиард евро, как это ни парадоксально, из фонда мира на закупку боеприпасов для украинской армии, однако для их производства необходим достаточно продолжительный период времени.

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6 комментариев
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  1. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 15:29
    +2
    А где ж детонация боеприпасов? Упали два снаряда и всё, и весь показ?
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 15:40
      -1
      Попытки использования западных боеприпасов в артиллерийских системах советского образца нередко приводят к разрыву ствола орудия.
      -Ржу не могу, такое написать! И какие же калибры орудий у нас с НАТО совпадают?
      1. Forcecom
        Forcecom Сегодня, 16:03
        +1
        некоторые калибры минометов. Таже "Нона"
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 15:44
      0
      Надо надеть правильные "очки" - тогда всё будет видно. lol
    3. Задира
      Задира Сегодня, 15:49
      -1
      А где ж детонация боеприпасов?

      Видимо, редакционный аппарат ВО тоже "оптимизировали". По крайней мере, 10 лет назад здесь такую чернуху не выкладывали
  2. DenD
    DenD Сегодня, 15:50
    -1
    Или Конашенков или Песков, статью писали. Непрерывный поток бреда. Присоединюсь к предыдущим ораторам, где детонации, какие калибры снарядов совпадают?