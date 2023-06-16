Военное обозрение
Войти Регистрация

Исторические предпосылки подписания СССР договора о ненападении с Германией

9
Исторические предпосылки подписания СССР договора о ненападении с Германией

Сегодня на Западе, а также в отечественных либеральных кругах, часто можно услышать мнение, что пакт Молотова-Риббентропа был неким сговором между Советским Союзом и нацистской Германией, который в итоге привел ко Второй Мировой войне.


Между тем, если разобраться в деталях, то данным договором руководство СССР как раз и пыталось избежать эскалации и, как минимум, обезопасить свою страну.

Одной из главных исторических предпосылок для подписания вышеупомянутого договора стал «Мюнхенский сговор» - соглашение, подписанное Германией, Великобританией, Францией и Италией 29 сентября 1938 года и обязывающее Чехословакию передать Третьему рейху Судетскую область.

Задуматься только, четыре страны решают за пятую, какую территорию она должна отдать. Но, случилось то, что случилось.

Уже тогда руководству Советского Союза были понятны намерения руководства нацистской Германии, стремительно набиравшей военную и политическую мощь.

В то же время к 1939 году в Польше усилились антигерманские настроения, нередко заканчивающиеся погромами немецкого населения, что неизбежно вело к эскалации между двумя странами.

В свою очередь, чтобы не допустить нападения Германии на Польшу, СССР предлагал Великобритании и Франции создать мощный союз, который дал бы гарантии безопасности Варшаве, а также мог сорвать планы Третьего рейха по продвижению на восток, которые на тот момент уже были очевидными.

Однако в Лондоне и в Париже от данного призыва отказались, рекомендовав руководству Советского Союза самостоятельно решать вопрос защиты Польши, если есть такое желание.

В конечном счете, понимая, что в случае нападения нацистской Германии у СССР не будет союзников, руководство нашей страны приняло решение возобновить диалог с Берлином, который был приостановлен на время переговоров с Францией и Британией.

23 августа 1939 года был подписан Договор о ненападении между Германией и СССР, который, как тогда казалось, давал гарантии нашей стране.

Однако, как мы знаем, для Третьего рейха он не стал препятствием и уже 22 июня 1941 года началось вторжение вермахта и его многочисленных европейских, так сказать, партнёров на территорию Советского Союза.

Использованы фотографии:
архивное фото
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 21:03
    0
    рекомендовав руководству Советского Союза самостоятельно решать вопрос защиты Польши, если есть такое желание.

    ну так и решили
    17 сентября 1939 года
    правда частично wassat
    1. василий50
      василий50 Сегодня, 21:31
      +4
      То что вы написали обычное польско-европейское враньё.
      С гитлеровской Германией *пакт о ненападении* самой первой подписала пилсудская Польша. Чуть погодя и военный союз заключили с планами раздела СОВЕТСКОГО СОЮЗА. Чуть позже поляки заключили новый военный договор с Францией-Англией.

      Кстати о *деталях начала* ВМВ известно только с записей Шеленберга, который сидел *на зоне* у англичан. Англичане известные БРЕХУНЫ. Много за кого писали фальшивки.
      После нападения на Глейвице, бандиты с добычей скрылись на территории Польши, *просочившись* между польских войск. Тех самых которые были собраны для войны с Германией и захвата Берлина
      1. Anarchist
        Anarchist Сегодня, 21:40
        +1
        Всё правда! Но только Польша сама выкопала себе яму отказавшись пропустить через свою территорию Красную армию, а затем начали делёжь Чехословакии. Бумеранг вернулся очень быстро и очень точно!
  2. zenion
    zenion Сегодня, 21:11
    +4
    Почему СССР не имел права подписать договор о ненападении с Германией после того, как все страны Европы такой договор подписали? Европа хотела войну - она её получила, ведь так хотели США и Англия.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:15
    +3
    Такова дипломатическая практика: в 1938 году немцы аннексировали Судеты, Польша же Заользье с Чески-Тешином.
  4. сергей фонов
    сергей фонов Сегодня, 21:18
    +2
    Приходилось читать о договоре с Германией и начале войны, в свете договора с Японией. Там подробно объяснялось почему Япония не объявила войну СССР, и Гитлер не дождался нападения Японии на СССР. Пакт Молотова-Риббентропа был жизненно необходим СССР. Ведь Польша только из за собственного гонора не стала союзницей Гитлера, отказав ему в Данцигском коридоре, а так договор и намерения у Польши принять участие в войне против СССР в союзе с ГИТЛЕРОМ были.
    1. василий50
      василий50 Сегодня, 21:45
      0
      Поляки с немцами БЫЛИ союзниками. У поляков не было разногласий по *Данцигскому коридору*. Всё разногласие было ТОЛЬКО в дележе оккупированных земель после *разгрома* СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
      Имея союзный договор с немцами поляки заключили военный договор с Францией-Англией и шумно стали в СМИ обсуждать что они сотворят с немцами.
  5. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 21:22
    0
    Сегодня на Западе, а также в отечественных либеральных кругах, часто можно услышать мнение, что пакт Молотова-Риббентропа был неким сговором между Советским Союзом и нацистской Германией, который в итоге привел ко Второй Мировой войне.


  6. жарофф
    жарофф Сегодня, 21:33
    +2
    Мало того,если Великобритания и Франция "вступились" за Польшу 3 сентября1939,об'явив войну Германии,то 17 сентября,в связи с вводом советских войск на территорию восточных областей Польши, Франция и Великобритания никакой войны СССР не об'являли,тем самым прямым образом подтвердили легитимность решения СССР. А по государствам Прибалтики вообще никаких вопросов не было. Там выборы прошли в соответствии с конституцией этих стран. Выборы были признаны легитимными. То,что пришли к власти на демократических выборах просоветские силы,это проблемы властьимущих. Но выборы были и они были демократическими. Ничем по сути не отличались от демократических выборов в Германии,абсолютно демократических и легитимных,при которых победил Гитлер.
    Так что и договор с Германией от 23 августа 1939 и все последующие шаги советской дипломатии ,уже с исторического видения,были абсолютно правильными. А с англосаксами дел лучше не иметь . Вся послевоенная история это доказывает. Сейчас нет смысла иметь дел и Францией и ,как ни грустно,с Германией