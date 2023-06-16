Исторические предпосылки подписания СССР договора о ненападении с Германией

Сегодня на Западе, а также в отечественных либеральных кругах, часто можно услышать мнение, что пакт Молотова-Риббентропа был неким сговором между Советским Союзом и нацистской Германией, который в итоге привел ко Второй Мировой войне.
Между тем, если разобраться в деталях, то данным договором руководство СССР как раз и пыталось избежать эскалации и, как минимум, обезопасить свою страну.
Одной из главных исторических предпосылок для подписания вышеупомянутого договора стал «Мюнхенский сговор» - соглашение, подписанное Германией, Великобританией, Францией и Италией 29 сентября 1938 года и обязывающее Чехословакию передать Третьему рейху Судетскую область.
Задуматься только, четыре страны решают за пятую, какую территорию она должна отдать. Но, случилось то, что случилось.
Уже тогда руководству Советского Союза были понятны намерения руководства нацистской Германии, стремительно набиравшей военную и политическую мощь.
В то же время к 1939 году в Польше усилились антигерманские настроения, нередко заканчивающиеся погромами немецкого населения, что неизбежно вело к эскалации между двумя странами.
В свою очередь, чтобы не допустить нападения Германии на Польшу, СССР предлагал Великобритании и Франции создать мощный союз, который дал бы гарантии безопасности Варшаве, а также мог сорвать планы Третьего рейха по продвижению на восток, которые на тот момент уже были очевидными.
Однако в Лондоне и в Париже от данного призыва отказались, рекомендовав руководству Советского Союза самостоятельно решать вопрос защиты Польши, если есть такое желание.
В конечном счете, понимая, что в случае нападения нацистской Германии у СССР не будет союзников, руководство нашей страны приняло решение возобновить диалог с Берлином, который был приостановлен на время переговоров с Францией и Британией.
23 августа 1939 года был подписан Договор о ненападении между Германией и СССР, который, как тогда казалось, давал гарантии нашей стране.
Однако, как мы знаем, для Третьего рейха он не стал препятствием и уже 22 июня 1941 года началось вторжение вермахта и его многочисленных европейских, так сказать, партнёров на территорию Советского Союза.