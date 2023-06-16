Военкоры: Атака ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки отбита 429-м мотострелковым полком ВС РФ

Очередной неудачей завершилась попытка ВСУ атаковать в районе населенного пункта Пятихатки. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.По утверждению источника, Пятихатки обороняет 429-й мотострелковый полк ВС РФ. Украинские формирования потеряли военную технику, но, несмотря на это, пехотные подразделения ВСУ еще некоторое время пытались ворваться в Пятихатки.Однако все попытки атак противника были отражены. В итоге ВСУ пришлось отказаться от идеи прорыва в данный населенный пункт. Тем не менее, украинские формирования подвергли обстрелу российские позиции. Артиллерия ВСУ активно работала по позициям российских войск.Что интересно, украинские артиллеристы обстреливали и позиции ВСУ. Вероятно, от командования ВСУ поступил приказ взять населенный пункт любой ценой, совершенно не считаясь с человеческими потерями. Но даже в такой ситуации попытки украинских формирований не имели успеха.Отметим, что украинское контрнаступление явно терпит провал по всем направлениям. Несмотря на разрекламированное занятие нескольких не представляющих стратегического значения деревень, в реальности ВСУ не удалось добиться даже малой части поставленных целей.Именно поэтому в ход пошли привычные для киевского режима оправдания. Например, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, как и предполагалось нами ранее, заявил, что контрнаступление ВСУ якобы еще не начиналось, а сейчас происходит то ли «разведка боем», то ли «изматывание» российских войск. Но о контрнаступлении ВСУ много говорят и на Западе, отмечая высокие потери переданной странами НАТО военной техники.