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Военкоры: Атака ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки отбита 429-м мотострелковым полком ВС РФ

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Военкоры: Атака ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки отбита 429-м мотострелковым полком ВС РФ

Очередной неудачей завершилась попытка ВСУ атаковать в районе населенного пункта Пятихатки. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.


По утверждению источника, Пятихатки обороняет 429-й мотострелковый полк ВС РФ. Украинские формирования потеряли военную технику, но, несмотря на это, пехотные подразделения ВСУ еще некоторое время пытались ворваться в Пятихатки.

Однако все попытки атак противника были отражены. В итоге ВСУ пришлось отказаться от идеи прорыва в данный населенный пункт. Тем не менее, украинские формирования подвергли обстрелу российские позиции. Артиллерия ВСУ активно работала по позициям российских войск.


Что интересно, украинские артиллеристы обстреливали и позиции ВСУ. Вероятно, от командования ВСУ поступил приказ взять населенный пункт любой ценой, совершенно не считаясь с человеческими потерями. Но даже в такой ситуации попытки украинских формирований не имели успеха.

Отметим, что украинское контрнаступление явно терпит провал по всем направлениям. Несмотря на разрекламированное занятие нескольких не представляющих стратегического значения деревень, в реальности ВСУ не удалось добиться даже малой части поставленных целей.

Именно поэтому в ход пошли привычные для киевского режима оправдания. Например, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, как и предполагалось нами ранее, заявил, что контрнаступление ВСУ якобы еще не начиналось, а сейчас происходит то ли «разведка боем», то ли «изматывание» российских войск. Но о контрнаступлении ВСУ много говорят и на Западе, отмечая высокие потери переданной странами НАТО военной техники.
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3 комментария
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:19
    +3
    Выстояли воины! good Не получается у укропа лёгкой прогулки, наши удар держат.
  2. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:29
    +1
    советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, как и предполагалось нами ранее, заявил, что контрнаступление ВСУ якобы еще не начиналось, а сейчас происходит то ли «разведка боем», то ли «изматывание» российских войск.

    Какая разница как они это называют? Главное чтобы свой суицид они довели до конца.
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:49
    +1
    Россия должна продолжать укреплять фронт, чтобы обеспечить сухопутную связь с Крымом. Пока украинское наступление полностью провалено, но почивать на лаврах неудобно. Мы должны продолжать укреплять фронт.