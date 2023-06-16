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Председатель «ВЭБ.РФ»: За прошедшие полтора года Россия построила мощную сильную экономику

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Председатель «ВЭБ.РФ»: За прошедшие полтора года Россия построила мощную сильную экономику

Председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума подвел промежуточные итоги развития российской экономики в период беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада.


По его мнению, Россия не просто сумела за полтора года адаптироваться к новым условиям и справиться со всеми сложностями. За это относительно небольшое время в стране была построена мощная сильная экономика, по-прежнему интегрированная в международное сообщество. Никто в мире еще не сталкивался с таким санкционным давлением, как наша страна в 2022 году, подчеркнул Шувалов. На Западе нам предрекали практически мгновенный крах, но этого не произошло.

Российский бизнес первым принял на себя удар и сумел не только выстоять, но и вел себя максимально ответственно. Было выстроено ранее невиданное конструктивное взаимодействие предпринимателей и власти на всех государственных уровнях. Российские предприятия быстро освоили новые ниши и рынки сбыта как внутри страны, так и за рубежом. Российские предприниматели проявили себя как истинные созидатели, которые готовы идти вперед, несмотря ни на какие препоны, резюмировал Шувалов.

Тридцать лет Россия строила новую экономику. Прошедшие полтора года показали, что мы построили мощную, сильную экономику

— подчеркнул председатель «ВЭБ.РФ».

Шувалов обратил внимание, что сейчас экономика России не находится в кризисном состоянии, подобном кризисам 1998-го, 2008-го или 2014 годов. Все кризисные явления позади, страна находится в новых реалиях и четко понимает пути дальнейшего развития, все предпосылки для этого есть.

Для нас открыты рынки, и есть большая амбиция по завоеванию новых рынков, международная кооперация остается в нашей повестке

— уверен глава госкорпорации.

По его словам, в санкциях нет ничего хорошего, это незаконно, но международное право сегодня не действует и с этим приходится считаться. Неизбежно появятся новые международные правовые нормы и новая экономика России. Санкции следует воспринимать как стимул к проведению скорейших преобразований.

Сейчас задача в том, чтобы за 5–10 лет качественно изменить экономику не меньше, чем за 30 лет. Русские — очень талантливые люди, которые умеют адаптироваться

— констатировал глава «ВЭБ.РФ».
Использованы фотографии:
Официальный канал группы ВЭБ.РФ
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21 комментарий
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:25
    +10
    Россия построила мощную сильную экономику
    Каждый год н̶а̶ ̶в̶е̶н̶т̶и̶л̶я̶т̶о̶р̶ в СМИ накидывают одно и тоже.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 15:47
      +4
      А это не его корги правительственным самолётом на выставку в Швейцарию летали?
      1. Oldi
        Oldi Сегодня, 16:12
        +2
        И летали и летают, своим самолётом в частности. И Тот, из-за которого убрали окна из проекта дома для обычных людей со стены обращённой к ЕГО имению. Такие вот патриоты)).
  2. Invoce
    Invoce Сегодня, 15:26
    +4
    Все правильно, вот только кто б говорил о строительстве сильной экономики... Это как в анекдоте "Мы гусские, своих не обманываем"
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:30
      +4
      Да просто живут они на другой планете,вот отсюда такие и выводы
  3. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 15:26
    +3
    Ученые должны заняться этим феноменом.Почему существа из параллельного мира проникают в наш.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:28
      -5
      Уже:
      Президент России Владимир Путин поручил Минздраву создать в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского институт по исследованию общественного поведения гомосексуальных людей. Об этом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

      Исесно, первым возмутились пришельцы из Москоу Таймс)))
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:42
        -4
        Bingo.Интересно ,кто вас минусует?Но догадаться несложно,прочитав ваш коментарий. hi
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 16:11
          -2
          Цитата: tralflot1832
          Но догадаться несложно,

          Это они от паники) Маскировались под зеленых человечков, а тут их поскребли и выходит что голубые)
    2. Luminman
      Luminman Сегодня, 15:38
      +2
      Цитата: Гардамир
      Почему существа из параллельного мира проникают в наш

      Паранормальная телепортация. Наукой это еще не объяснено... wink
    3. Mishka78
      Mishka78 Сегодня, 15:56
      +5
      У меня на днях те же мысли были, когда я прочитал про докладную записку правительству от какого то руководителя госНИИ о том, что в стране вот прямо сейчас появляется новый класс богатых военных, которые по возвращению с войны получат много миллионов денег, а т.к. стране нужны длинные деньги, они им придумали замечательный способ для долгосрочного инвестирования в развитие космической отрасли, к которому вояки должны проявить недюжинный интерес.
      Вот я и думаю, с какой планеты они?
      Вот пришёл "богатый" солдат с фронта, пусть даже полностью здоровый, получил свой миллион и каааак давай его инвестировать в космос. Ну или в подводные батискафы для изучения глубин арктического шельфа...
      Я вот отлично помню как ребята наши с чеченской когда возвращались, боевые получали. Хорошие деньги по тем временам. Тыщу рублей в день. За полгода набегало вполне прилично. Я зам. начфина полка был. Вот только чёт ни хрена они об инвестициях не думали..
      А ведь на основании таких вот докладных записок и строятся проекты, на разработки таких идей бюджеты выделяются, рабочие группы формируются, инструменты инвестирования разрабатываются...
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:27
    +1
    Просто бизнес понял,если проиграем - отберут всё,без вариантов.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:32
    +5
    Сам себя не похвалишь - тебя никто больше не похвалит.
    Краткое содержание выступления Шувалова:
    Какой чудесный день, какой чудесный я!
  6. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 15:44
    +7
    Ну, объективности ради, предрекаемого скорого краха действительно не произошло. Но о построении сильной экономики говорить явно преждевременно. Текущая наша экономика едет, преимущественно, на схемах обхода санкций как в части продолжающегося вывоза нефти и газа, так и в части параллельного импорта.
    Никто ничего прорывного не создал. Дефицит бюджета колоссальный и нарастает опережающими прогнозы темпами. ФНБ далеко не бесконечный и в таком режиме кончится очень быстро. Так громко подаваемый отказ от доллара это по сути переход в зону юаня.
    В настоящее время осуществляется пока (подчёркиваю - пока) достаточно мягкий уход под крыло к Китаю. Существенно, хотя пока и не критично нарастает наша от него зависимость.
    Последствия такого вектора движения в настоящее время непредсказуемы, очень много зависит от исхода войны. Если мы её проиграем (а её заморозка на текущих позициях по сути равна проигрышу), то всё станет существенно хуже, вплоть до полного развала страны на отдельные уделы, по аналогии с 1991 годом.
    Очевидно, что товарищ Шувалов госчиновник очень высокого уровня и не может публично говорить правду. Но откровенно врать то зачем?
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:50
    0
    Сейчас задача в том, чтобы за 5–10 лет качественно изменить экономику не меньше, чем за 30 лет.

    Это опять провести приватизацию? Есть конечно новые предприятия. Их тоже оптимизировать пора?
    А образование с медициной... Это часть экономики? Предстоит с ними сделать за 5-10 лет то, что делали предыдущие 30 ?
  8. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 16:06
    +2
    Прошедшие полтора года показали, что мы построили мощную, сильную экономику...

    -- бессовестное преувеличение.
    Возмём, к примеру, электронную промышленность. Как развалили при Ельцине и Путине, так практически ничего нового не построили. Мало кто знает, но в нашей технике даже провода китайские. ПРО-ВО-ДА! Уже не говорю про припой, резисторы, конденсаторы, транзисторы и микросхемы (кристаллы). На 90% зависимость от Китая. Если вдруг Китай перекроет этот краник, то нам труба. Что по поводу пресловутых чипов, то совершенно непонятно, как при таких золотовалютных рзервах (когда про замороженыые 330 млрд баксов Путин сказал "мы с этим справились" (?)), не приобрели оборудование для их пр-ва по современным, 10-20 нм, технологиям, когда это было возможно?
    Русские — очень талантливые люди, которые умеют адаптироваться..

    -- типа обрадовал. Это мы и без тебя, г-н Шувалов, знаем.
  9. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 16:17
    +2
    Вот есть у нас всё таки толковые и эффективные менеджеры. И страну развивают невиданными рывками и про своё состояние не забывают. Слёзы радости прямо размазываю, пока ещё не по впалым щекам.
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:01
    0
    Председатель «ВЭБ.РФ»: За прошедшие полтора года Россия построила мощную сильную экономику

    А Россия способна вернуть те два с лишним триллиона долларов, которые ворьё вывело за границу за тридцать лет?
    А то российский народ может просто лечь костьми, обеспечивая сытую жизнь воров и буржуев...
  11. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 17:02
    0
    Цитата: Дмитрий444
    Mishka78 (Михаил) Сегодня, 15:44 Новый
    +5

    Ну, объективности ради, предрекаемого скорого краха действительно не произошло. Но о построении сильной экономики говорить явно преждевременно.

    Прежде чем дом строится, вначале много времени уходит на планирование и проектирование, на это уходит достаточно много времени и проектируюстя разные области одновременно. Судя по нашей экономике, она сейчас действительно строится, т.е. период подготовки прошел, и это тоже требует времени. Наше государство себя обеспечивает, как и в гражданской так и в военной области. Назовите какие страны в мире могут это делать?
  12. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 17:08
    0

    Ну как то так. Один пример из экономики.

    И ещё.
  13. Million
    Million Сегодня, 17:10
    0
    Давненько Шувалова нигде не видел,думал,что убрали его куда подальше,ан нет-плавает.