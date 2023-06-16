Председатель «ВЭБ.РФ»: За прошедшие полтора года Россия построила мощную сильную экономику

Председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума подвел промежуточные итоги развития российской экономики в период беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада.
По его мнению, Россия не просто сумела за полтора года адаптироваться к новым условиям и справиться со всеми сложностями. За это относительно небольшое время в стране была построена мощная сильная экономика, по-прежнему интегрированная в международное сообщество. Никто в мире еще не сталкивался с таким санкционным давлением, как наша страна в 2022 году, подчеркнул Шувалов. На Западе нам предрекали практически мгновенный крах, но этого не произошло.
Российский бизнес первым принял на себя удар и сумел не только выстоять, но и вел себя максимально ответственно. Было выстроено ранее невиданное конструктивное взаимодействие предпринимателей и власти на всех государственных уровнях. Российские предприятия быстро освоили новые ниши и рынки сбыта как внутри страны, так и за рубежом. Российские предприниматели проявили себя как истинные созидатели, которые готовы идти вперед, несмотря ни на какие препоны, резюмировал Шувалов.
Тридцать лет Россия строила новую экономику. Прошедшие полтора года показали, что мы построили мощную, сильную экономику
— подчеркнул председатель «ВЭБ.РФ».
Шувалов обратил внимание, что сейчас экономика России не находится в кризисном состоянии, подобном кризисам 1998-го, 2008-го или 2014 годов. Все кризисные явления позади, страна находится в новых реалиях и четко понимает пути дальнейшего развития, все предпосылки для этого есть.
Для нас открыты рынки, и есть большая амбиция по завоеванию новых рынков, международная кооперация остается в нашей повестке
— уверен глава госкорпорации.
По его словам, в санкциях нет ничего хорошего, это незаконно, но международное право сегодня не действует и с этим приходится считаться. Неизбежно появятся новые международные правовые нормы и новая экономика России. Санкции следует воспринимать как стимул к проведению скорейших преобразований.
Сейчас задача в том, чтобы за 5–10 лет качественно изменить экономику не меньше, чем за 30 лет. Русские — очень талантливые люди, которые умеют адаптироваться
— констатировал глава «ВЭБ.РФ».