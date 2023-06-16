Председатель «ВЭБ.РФ»: За прошедшие полтора года Россия построила мощную сильную экономику

Тридцать лет Россия строила новую экономику. Прошедшие полтора года показали, что мы построили мощную, сильную экономику

Для нас открыты рынки, и есть большая амбиция по завоеванию новых рынков, международная кооперация остается в нашей повестке

Сейчас задача в том, чтобы за 5–10 лет качественно изменить экономику не меньше, чем за 30 лет. Русские — очень талантливые люди, которые умеют адаптироваться

Председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума подвел промежуточные итоги развития российской экономики в период беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада.По его мнению, Россия не просто сумела за полтора года адаптироваться к новым условиям и справиться со всеми сложностями. За это относительно небольшое время в стране была построена мощная сильная экономика, по-прежнему интегрированная в международное сообщество. Никто в мире еще не сталкивался с таким санкционным давлением, как наша страна в 2022 году, подчеркнул Шувалов. На Западе нам предрекали практически мгновенный крах, но этого не произошло.Российский бизнес первым принял на себя удар и сумел не только выстоять, но и вел себя максимально ответственно. Было выстроено ранее невиданное конструктивное взаимодействие предпринимателей и власти на всех государственных уровнях. Российские предприятия быстро освоили новые ниши и рынки сбыта как внутри страны, так и за рубежом. Российские предприниматели проявили себя как истинные созидатели, которые готовы идти вперед, несмотря ни на какие препоны, резюмировал Шувалов.— подчеркнул председатель «ВЭБ.РФ».Шувалов обратил внимание, что сейчас экономика России не находится в кризисном состоянии, подобном кризисам 1998-го, 2008-го или 2014 годов. Все кризисные явления позади, страна находится в новых реалиях и четко понимает пути дальнейшего развития, все предпосылки для этого есть.— уверен глава госкорпорации.По его словам, в санкциях нет ничего хорошего, это незаконно, но международное право сегодня не действует и с этим приходится считаться. Неизбежно появятся новые международные правовые нормы и новая экономика России. Санкции следует воспринимать как стимул к проведению скорейших преобразований.— констатировал глава «ВЭБ.РФ».