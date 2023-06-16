Власти стран Евросоюза не будут выступать в поддержку мирного плана по Украине, предложенного рядом государств Африканского континента, если этот план не будет содержать требование вывода российской армии. Об этом сообщается в специальном заявлении представителей Евросоюза.
Как известно, ранее страны Африки по инициативе ЮАР предложили собственный план мирного урегулирования. Первоначально в плане африканских стран как раз и говорилось о том, что мирные переговоры должны начаться немедленно, без вывода российских войск.
Позже информационное агентство Reuters сообщило, что в африканский мирный план были внесены определенные корректировки. В частности, африканские страны предложили все же вывести российские войска из новых регионов РФ в обмен на смягчение антироссийских санкций.
Понятно, что со второй версией африканского плана мирного урегулирования уже не будет согласна Россия. В соответствии с референдумами осени 2022 года, Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская Народные Республики вошли в состав Российской Федерации. Соответственно, Россия имеет полное право размещать свои вооруженные силы на собственной территории.
Кроме того, вторая версия африканского плана содержит и требование вывода тактического ядерного оружия РФ с территории Белоруссии. Это требование тоже вряд ли может быть выполнено. По крайней мере, справедливой мерой со стороны Запада в этом случае было бы сворачивание ПРО США в Польше и Румынии и вывод ядерного оружия США с территории той же Германии или других европейских государств. Иначе не очень понятно, почему Россия не должна предпринимать меры по защите своей территории и своих интересов при наличии очевидных угроз со стороны НАТО.