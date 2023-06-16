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Евросоюз отказался поддерживать африканский план мирного урегулирования на Украине без требования вывода российских войск

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Евросоюз отказался поддерживать африканский план мирного урегулирования на Украине без требования вывода российских войск

Власти стран Евросоюза не будут выступать в поддержку мирного плана по Украине, предложенного рядом государств Африканского континента, если этот план не будет содержать требование вывода российской армии. Об этом сообщается в специальном заявлении представителей Евросоюза.


Как известно, ранее страны Африки по инициативе ЮАР предложили собственный план мирного урегулирования. Первоначально в плане африканских стран как раз и говорилось о том, что мирные переговоры должны начаться немедленно, без вывода российских войск.

Позже информационное агентство Reuters сообщило, что в африканский мирный план были внесены определенные корректировки. В частности, африканские страны предложили все же вывести российские войска из новых регионов РФ в обмен на смягчение антироссийских санкций.

Понятно, что со второй версией африканского плана мирного урегулирования уже не будет согласна Россия. В соответствии с референдумами осени 2022 года, Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская Народные Республики вошли в состав Российской Федерации. Соответственно, Россия имеет полное право размещать свои вооруженные силы на собственной территории.

Кроме того, вторая версия африканского плана содержит и требование вывода тактического ядерного оружия РФ с территории Белоруссии. Это требование тоже вряд ли может быть выполнено. По крайней мере, справедливой мерой со стороны Запада в этом случае было бы сворачивание ПРО США в Польше и Румынии и вывод ядерного оружия США с территории той же Германии или других европейских государств. Иначе не очень понятно, почему Россия не должна предпринимать меры по защите своей территории и своих интересов при наличии очевидных угроз со стороны НАТО.
Использованы фотографии:
Wikipedia / EmDee
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:38
    +1
    Да ,тот ещё планище.Если это конечно правда.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:39
    +1
    Евросоюз отказался поддерживать африканский план мирного урегулирования на Украине без требования вывода российских войск

    Слава Богу!
    А то уверенности нет, что подписанты позорных Минсков и зерновой сделки со стороны РФ не подпишут ещё какую-то фигню типа Хасавюрта.
  3. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 15:41
    +2
    Иначе не очень понятно, почему Россия не должна предпринимать меры по защите своей территории и своих интересов при наличии очевидных угроз со стороны НАТО.

    Ну как же - с их точки зрения американское ЯО защищает, а наше - угрожает. wassat
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 16:00
    -1
    Вот редкий случай, когда полностью на стороне евролюдей. После слов Лукашенко (если конечно они правдивы, с другой стороны - с чего бы ему и не верить), понимаешь, что за "аммиак" продадут все, что только можно и нельзя.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:07
    0
    Евросоюз отказался поддерживать африканский план мирного урегулирования на Украине без требования вывода российских войск
    Ожидаемо... нет темы для обсуждения.
  6. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 16:34
    +1
    И кто ещё с мирными планами по украине не отметился?
    Вануату? winked