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В Варшаве намерены до осени подсчитать сумму репараций, которую будут требовать с России за годы «советской оккупации»

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В Варшаве намерены до осени подсчитать сумму репараций, которую будут требовать с России за годы «советской оккупации»

Польские власти намерены до осени подсчитать сумму репараций, которые Польша будет требовать с России за ущерб, якобы причиненный республике Советским Союзом во время Второй мировой войны и после нее. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик.


Варшава намерена высчитать сумму репараций к очередным парламентским выборам, которые пройдут осенью этого года. Как утверждает Муларчик, польские власти намерены стребовать с России, как преемницы Советского Союза, некую очень "большую сумму" за ущерб, причиненный Польше в ходе Второй мировой войны, а также за годы "советской оккупации".

Мы постоянно исследуем этот вопрос и хотим сделать его достоянием общественности во время текущего срока работы Сейма. Направлений исследований в этой области гораздо больше. Мы хотим подготовить публикацию, которая станет важным голосом в дискуссии как в Польше, так и за рубежом

- заявил он.

Ранее в канцелярии президента Польши заявили, что намерены добиться выплаты репараций с России, но только после того, как окончательно разберутся с Германией. Как заявил глава бюро международной политики канцелярии Марчин Пшидач, сделать это будет довольно трудно, поскольку в России "другая цивилизация", отличающаяся от европейской.

В российском МИД ранее назвали требования выплаты репараций "фантазиями" пришедших к власти в Польше русофобов. При этом в Варшаве прекрасно понимают, что если бы не победа Советского Союза в войне над гитлеровской Германией, то поляки были бы истреблены или превращены в рабов для немцев, а о существовании национального польского государства пришлось бы забыть.
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44 комментария
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:31
    +6
    Теоретически они уже миллионеры, а практически...
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 15:34
      +4
      Предлагаю переименовать Польшу из "Гиены Европы" в просто гиену.
    2. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 15:34
      +8
      Они похоже забыли сколько было в Польше построено Советским Союзом после ВОВ. Если посчитать, то они ого-го в каком долгу останутся.
      Да и про раздел Чехословакии они почему-то предпочитают помалкивать.
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 15:39
        +4
        Так в сопредельной стране всё забыли, всё декоммунизацией занимались, а вирус 404 (декоммунизатор) очень заразный и память отшибает напрочь. Вон сколько народа с Украины в Польшу перебралось. Покусали они Поляков, последние вирусом 404 заразились и не помнят ничего теперь. Уверен, вирус 404 хуже сифилиса (но тот хоть от удовольствия).
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 15:46
          +3
          Надо подсчитать проценты,которые нам задолжали поляки со времён их пребывания в Москве году так в 1614.Небось немало накапало за 4 века.
          Польско-литовская оккупация Москвы — период времени в продолжение двух лет (ночь с 20 на 21 сентября 1610 года по 7 ноября 1612 года), во время которого по приглашению и с согласия правительства (Семибоярщины) в Москве был размещён польско-литовский гарнизон под командованием Станислава Жолкевского.

          Чтобы расплатиться с нами полякам прийдётся всю Польшу в залог заложить для получения кредита с целью последующей выплаты долга России.
          1. ilimnoz
            ilimnoz Сегодня, 15:52
            +2
            надо выплатить. несколькими бомбами. ядерными. тем более санитарная зона нужна.
    3. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 15:53
      +3
      "А практически" Европа уже начала брать с них "репарации" за попытки взбрыкнуть и встать выше других в общеевропейском стойле -за судебную реформу Польши "репарации" уже назначены и дальше их будет больше, за приграничную шахту возле Чехии -уже назначили, а теперь назначают за недоукомплектованность Польши черномазыми мигрантами -по 22 тыс евро за 1 чел. недопущенного на территорию бешенца в рамках назначенной для Польши квоты!
  2. Zlat070
    Zlat070 Сегодня, 15:34
    +5
    От дохлого осла уши, а не репарации!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:34
    +6
    Он в курсе ,как мы их соседям репарации платим!Иногда даже полякам перепадает.А вообще пшеки прикольные у Германии требуют у нас требуют.А Штоц в Германии не вечен. what
  4. Жнец
    Жнец Сегодня, 15:35
    +8
    Сталин в гробу переворачивается от такого должно быть. и надо ж было столько народу положить вот за этих.
    За годы польской интервенции шляхи не хотят России баблосы отвалить?
    1. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 16:10
      -1
      Так он ещё полякам восточные земли ГДР подарил. Чем думал, непонятно.
  5. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 15:35
    +8
    Предлагаю выставить Польше регрессионный иск за участив в агрессии на Россию в составе международной коалиции Наполеона, понимаешь, Бонопарта! laughing
    1. Комментарий был удален.
  6. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 15:37
    +3
    Табаки дуреет от безнаказанности... laughing
    .............................................................
  7. Aerolab
    Aerolab Сегодня, 15:37
    +1
    А почему со Швеции не требуют. Помнится Карл 12 неплохо пшеков колотил. А уж какой ущерб принес ужас.
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:38
    +2
    Может дешевле смешать Ляхляндию с перегноем? Полностью. Немцы вообще по гроб жизни будут благодарны.
    Григорьевича пора подключать.
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 15:41
      +2
      Цитата: Tagan
      Немцы вообще по гроб жизни будут благодарны

      Наши потомки тоже...
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:41
    +1
    Цитата: Bingo
    Теоретически они уже миллионеры, а практически...

    А практическим они избрали верный путь, чтобы оказаться в дупе: а ну как им выставят счёт за Смутное время и за убийство Ивана Сусанина?
  10. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 15:44
    0
    Поляки это такие украинцы (не пишу их общеизвестное название, а то забанят) только в кубе. Они, почему то уверены, что им все должны. Но добром это не кончится.....
  11. serzh71
    serzh71 Сегодня, 15:48
    +8
    Более 600 000 погибших советских воинов при освобождении Польши. После освобождения этого государства Советский Союз от себя последнее отрывал, чтобы восстановить Польшу. У самих страна была в разрухе. Дал полякам новые территории. Часть немецких репараций отдали Польше.
    И вот она благодарность.
    Свиньи неблагодарные.
    1. болгарин
      болгарин Сегодня, 16:04
      +2
      В в




      В Варшаве есть "Старе място". Старый город. Полностью уничтоженный немцами во время Варшавского восстания. Так вот, его по фото восстановил Советский Союз. И сейчас ходят туристы и не подозревают, что это новодел. И это все за наш счет. Даже затрудняюсь сколько это на нынешние деньги.
    2. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 16:09
      0
      Не делай добра - не получишь зла. Тем более в отношении поляков, с которыми у нас тысячелетняя вражда.

      Вообще неадекватная добродетельность российских властей во внешней политике просто поражает. Причем, что сейчас, что сто, что двести лет назад - на одни и те же грабли.
  12. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:50
    +2
    Нужно не защищаться, а нападать!
    СКР РФ мышей не ловит.

    Срочно иск гиенам за 1612 год, за участие в агрессии 1812года, за конников Тухачевского, убитых в концлагере в Польше, за погромы и геноцид евреев и по 10 миллионов долларов компенсации потомкам каждого из 600 000 (!) погибших солдат и офицеров РККА при освобождении Польши от фашизма.
    Сомнительный мемориал в Катыни снести и отправить в Варшаву наложенным платежом.
    З.Ы. Шойгу издать приказ:
    Гиен на Донбассе в плен не брать!
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:50
    0
    В Варшаве намерены до осени подсчитать сумму репараций, которую будут требовать с России за годы «советской оккупации»
    Вопрос стоит так... когда мы победим, то все и всякие сами засунуть свои притензии себе в... известно куда.
    А пока, просто посылать готовится, к энному процессу.
  14. senima56
    senima56 Сегодня, 15:51
    +1
    "Польские власти намерены до осени подсчитать сумму репараций, которые Польша будет требовать с России за ущерб, якобы причиненный республике Советским Союзом..." fool Ну что тут скажешь? Только одно : "Пилите, Шура! Пилите!..." lol lol
  15. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:52
    0
    Походу у пшеков все психиатры клиники закрытого типа вышли...., а зря, может еще можно было вылечить.
  16. вася фикс
    вася фикс Сегодня, 15:55
    0
    А кто Польшу восстанавливал после ВОВ?,хочешь поднять настроение почитай что пишут за бугром
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 16:08
      -4
      Цитата: вася фикс
      А кто Польшу восстанавливал после ВОВ?

      Во-первых, Польша не участвовала в ВОВ, а только во Второй мировой войне. А СССР не участвовал во Второй мирой войне , поэтому и не мог победить. А участвовал только в ВОВ. Поэтому совершенно непонятна обида, что американцы вычеркнули СССР из победителей в войне, в которой тот и не участвовал. Во-вторых, не важно кто восстанавливал. Главный вопрос зачем восстанавливал?
      1. dzuruy
        dzuruy Сегодня, 17:20
        0
        Любопытно. А союзники "чего" тогда встречались в Тегеране? Ялте? Ленд-лиз в рамках "обособленного конфликта" в СССР поступал? Вторжение Германии в Польшу - это ВМВ, а в СССР - это самостоятельная война - ВОВ? Битва за Британию - тоже не ВМВ?
        Я уже молчу про то, что СССР вступил в войну с Японией явно за рамками ВМВ, которая к тому времени уже официально закончилась капитуляцией Германии.
  17. Jonny_Su
    Jonny_Su Сегодня, 15:58
    +3
    Обсуждение надо увязывать с возвратом Данцига и западных польских земель Германии. Не стесняться говорить об этом.
  18. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 16:02
    0
    Вот смеху то будет, когда украинцы с поляков потребуют репарации за годы польской оккупации. Дело времени
  19. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 16:06
    +2
    Ранее в канцелярии президента Польши заявили, что намерены добиться выплаты репараций с России, но только после того, как окончательно разберутся с Германией.

    Если конечно Германия с Россией раньше не разберутся с Польшей. sad

    Счетовод Вотруба воскрес sad
  20. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 16:06
    +1
    Как правило,когда Польша одновременно не ладит и с Россией и с Германией, это плохо для нее кончается. Ничему не учится гиена Европы.
  21. Venara
    Venara Сегодня, 16:10
    0
    Да не маленькие они, хрен пососут! Фруктово-жилистый...
  22. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:12
    0
    Польша в долгах как в шелках, перед Россией. Поляки должны русским, ближе к 1 триллиону долларов, если не больше. Настырные какие. Надо выкатить им встречное требование.
  23. sabakina
    sabakina Сегодня, 16:12
    0
    В Варшаве намерены до осени подсчитать сумму репараций, которую будут требовать с России за годы «советской оккупации»

  24. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:13
    0
    Польша будет требовать с России за ущерб, якобы причиненный республике Советским Союзом во время Второй мировой войны и после нее.

    Это они от Германии могут требовать, а от России очередное деление Польши получить.
  25. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 16:20
    0
    Такие долги сможем отдать только ядерными боеголовками с доставкой до места назначения. Если вариант не подходит, то по другому не получится.
  26. sabakina
    sabakina Сегодня, 16:21
    0
    Я бы на месте В.В. предложил бы Войску Польскому ( или как оно там называется) совершить туристическую поездку за счёт Москвы. Всё будет в режиме "всё включено".
  27. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 16:23
    0
    Как там сказано в польской криминальной комедии "Ва -банк" от Юлиуша Махульского :
    "От селёдки ухо". Вот пускай свои претензии за эти уши и подержат . Что к Германии ,
    что к нам.
  28. Master2030
    Master2030 Сегодня, 16:23
    0
    Дайте им селёдку
    Centerum censo Washingtonium delendam esse
  29. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 16:30
    0
    Варшаве прекрасно понимают, что если бы не победа Советского Союза в войне над гитлеровской Германией, то поляки были бы истреблены или превращены в рабов для немцев, а о существовании национального польского государства пришлось бы забыть.

    А если бы не революция,то они были бы до сих пор в составе РИ. О каких репарация речь могут вести эти недославяне и недочеловеки!
  30. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 16:40
    0
    Эка их растащило!!! Репарации с России, репарации с Германии, и всё в лярдах да триллионах! А сами поленья значит будут на диванах валяться и в потолок поплёвывать. Надо бы исполнить их мечту и отдать им репарации, только не бабосами, с которыми напряжно, а высокотехнологичными "Сарматами". Штук пять-шесть им за глаза должно хватить. winked
  31. Трямс
    Трямс Сегодня, 16:45
    0
    В этом мире каждый пытается надеть халатик доктора первым!
    Какого фига мы не выставляем им счет - вот это мне непонятно!
  32. Камчатский
    Камчатский Сегодня, 16:51
    0
    А про Спортлото уже было в комментариях? Если что - я первый!