В Варшаве намерены до осени подсчитать сумму репараций, которую будут требовать с России за годы «советской оккупации»

Мы постоянно исследуем этот вопрос и хотим сделать его достоянием общественности во время текущего срока работы Сейма. Направлений исследований в этой области гораздо больше. Мы хотим подготовить публикацию, которая станет важным голосом в дискуссии как в Польше, так и за рубежом

Польские власти намерены до осени подсчитать сумму репараций, которые Польша будет требовать с России за ущерб, якобы причиненный республике Советским Союзом во время Второй мировой войны и после нее. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик.Варшава намерена высчитать сумму репараций к очередным парламентским выборам, которые пройдут осенью этого года. Как утверждает Муларчик, польские власти намерены стребовать с России, как преемницы Советского Союза, некую очень "большую сумму" за ущерб, причиненный Польше в ходе Второй мировой войны, а также за годы "советской оккупации".- заявил он.Ранее в канцелярии президента Польши заявили, что намерены добиться выплаты репараций с России, но только после того, как окончательно разберутся с Германией. Как заявил глава бюро международной политики канцелярии Марчин Пшидач, сделать это будет довольно трудно, поскольку в России "другая цивилизация", отличающаяся от европейской.В российском МИД ранее назвали требования выплаты репараций "фантазиями" пришедших к власти в Польше русофобов. При этом в Варшаве прекрасно понимают, что если бы не победа Советского Союза в войне над гитлеровской Германией, то поляки были бы истреблены или превращены в рабов для немцев, а о существовании национального польского государства пришлось бы забыть.