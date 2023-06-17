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Карабин GROT пришел на замену АК: в Польше до сих пор доводят до ума основное оружие территориальной обороны

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Карабин GROT пришел на замену АК: в Польше до сих пор доводят до ума основное оружие территориальной обороны

Польские власти держат уверенный курс на «десоветизацию» боевого арсенала своей армии, постепенно отказываясь от изделий времен СССР в пользу оружия, соответствующего, как утверждается, «высоким стандартам НАТО». Одной из жертв этой политики стал автомат Калашникова.


С 2017 года АК постепенно вытесняется в вооруженных силах винтовкой GROT местного производства, которая к настоящему времени стала основным штурмовым карабином в польской армии. На текущий момент в ВС Польши эксплуатируется более 80 тыс. винтовок в версиях А0, А1 и А2; свыше 38,5 тыс. карабинов состоят на вооружении войск территориальной обороны, став ее основным стрелковым оружием.

При этом изделие, разработанное в 2007 году, до сих пор не доведено до ума, в связи с чем состоится уже третья по счету конференция GROTowisko, на которой военные пользователи, разработчики, аналитики и энтузиасты в очередной раз проведут практические стрельбы и обсудят недоработки этого оружия и пути их исправления.

Важно совершенствовать конструкцию оружия. Конференция предназначена для укрепления доверия и создания каналов связи между пользователями и инженерами

- отмечается в издании Defence24.

Как указывается, данное мероприятие будет носить закрытый характер «в основном в целях безопасности ее участников». Хотя, возможно, что военное ведомство, перейдя на новую винтовку, просто не желает, как говорится, «выносить сор из избы», открыто расписавшись в недостатках оружия.

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4 комментария
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  1. Orso
    Orso Сегодня, 07:10
    +1
    Все-таки для производства автоматического стрелкового оружия, да и как и любого, нужна своя школа. У поленьев все основано было на производстве лицензионных советских копий, поэтому и ничего удивительного, что никак не могут допилить данное изделие.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:15
    +4
    Они эту историю с заменой калашникова с 2014 года начали - тогда и появились у них самые первые более-менее вменяемые образцы GROT. На этих первых образцах косяков было - немеряно. Но, я думаю, доведут до ума постепенно. Бздышеки - упорные.

    зы в 2014 мне поляки лично хвастались этим своим карамультуком. В тире он у них тогда работал нормально, а на полевых выходах - клины, задержки были - недосыл патрона. Загрязнения, однако, влияли сильно.... Ну и качество металла - разрывы стволов были пара случаев

    Всё-таки калаш - это вещь. Оружие чтобы реально воевать, а не понтоваться в тире.... .
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:15
    +1
    отказываясь от изделий времен СССР в пользу оружия, соответствующего, как утверждается, «высоким стандартам НАТО»
    Стандартам установленным НАТО, особенно для войны с аборигенами и в идеальных условиях, возможно соответствует, но НАТО это не весь мир. А у поляков в стремлении к стандартом НАТО (хотя давно в этом блоке и действуют по его стандартам) к тому же оружие на замену советского еще и не доведено до ума, но уже эксплуатируется. Чем хуже будут боевые характеристики и чаще отказы и задержки тем лучше для нас. А они пускай там у себя пытаются "довести до ума".
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:23
      +1
      Поляки хотели там STANAG магазин применять для унификации с М-16 в калибре 5.56х45. Но он был алюминиевый и они ныли что после пары падений этот магазин кривым становится - задержки начинаются. Хотели делать магазины из твердого пластика или стальные, как у калаша. Но по стандарту STANAG.
      Чем дело закончилось - я не в курсе.

      зы Параллельно вели модернизацию и перевод калаша на калибр НАТО 5.56х45, забыл как проект назывался, но его зарубили в угоду национальному проекту GROT.
  4. Комментарий был удален.