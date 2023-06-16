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Президент России заявил на ПМЭФ о необходимости увеличения расходов на оборону

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Президент России заявил на ПМЭФ о необходимости увеличения расходов на оборону

В сложившейся ситуации Российская Федерация обязана увеличивать свои расходы на оборону и национальную безопасность. Об этом заявил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Российской Федерации Владимир Путин.


Как отметил глава российского государства, необходимость увеличения военных расходов связана с потребностью в защите суверенитета страны. Сейчас такая ситуация, что делать это просто необходимо, учитывая текущую геополитическую ситуацию.

Естественно, что дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны, и безопасности, на покупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны. Должен сказать, что в целом, и это себя оправдывает, в том числе и с экономической точки зрения

- подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства также назвал устойчивую макроэкономическую политику России ее главным конкурентным преимуществом. Он подчеркнул, что Россия отличается в выгодную сторону от многих стран Запада рекордно низким уровнем безработицы населения, низкой инфляцией.

Государственные финансы в России сбалансированы, отметил президент страны. Путин подчеркнул, что в России в прошлом году вышли из-за черты бедности 1,7 миллиона человек. Уровень бедности оказался ниже двузначной отметки, отметил глава государства. В то же время, президент отметил, что Россия пошла по пути расширения свободы предпринимательства, а не закрытую экономику, и это уже дает свои результаты.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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14 комментариев
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  1. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 15:59
    +3
    В сложившейся ситуации Российская Федерация обязана увеличивать свои расходы на оборону и национальную безопасность.

    Не прошло и полтора года с начала СВО!!! fellow
    Надеюсь, создание бпла в первоочередном порядке будет? Уже в понедельник Указ примут?
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 17:17
      0
      Цитата: Корона без вируса
      Надеюсь, создание бпла в первоочередном порядке будет? Уже в понедельник Указ примут?

      Вообще всю технику создает не государство а заводы. И даже если завод принадлежит государству, то к бюджету страны никакого отношения не имеет.
      Для того что бы эти БПЛА были, наше МО во главе с Шойгу, должно объявить тендер на разработку, а заводы должны предложить свои варианты. Так работают в США и в СССР так же работали.
      МО должно провести тендер и заказать. Но наше МО заказывает только лопаты за 3000 рублей штука, и одежду за 10 000 рублей. А вот в БПЛА и прочей технике они не понимают, уровень цен определить не могут, и очень бояться быть пойманы на получении откатов. Поэтому у нас есть всё, но только в единичных экземплярах, для парадов и выставок.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:59
    +4
    Рекордно низкий уровень безработицы,низкая инфляция,это-сочная лапша на уши.Да,работа есть,но таким заработком,что семью не проаормить.Про инфляцию вообще молчу..Расходы на оборону?А куда деваться в такой ситуации?
    1. spirit
      spirit Сегодня, 16:02
      +5
      Если бы в стране в военное время начали бороться с ворами Паркетного маршала присосавшиеся к ВПК , то можно было бы с этим же бюджетом выпускать в два раза больше.Но увы,сохранность воровской системы гораздо важнее чем какая-то "спец операция" hi
  3. Жнец
    Жнец Сегодня, 16:00
    +4
    как ж мы потянем то всё это.
    И по поводу низкой инфляции у нас в отличие от запада улыбнуло.
  4. Shelest2000
    Shelest2000 Сегодня, 16:00
    +4
    Хорошее и нужное предложение! А для его финансового обеспечения достаточно лишь поднять налоги для "жирных котов",как на Западе - до 40-50%.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:04
    +4
    Президент России заявил на ПМЭФ о необходимости увеличения расходов на оборону
    . Вопрос в том, все должны разделить бремя войны или найдутся те, кто не, не обязан???
    1. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 16:30
      0
      Цитата: rocket757
      Вопрос в том, все должны разделить бремя войны или найдутся те, кто не, не обязан???
      Вопрос больше не в том, что "все", а КОМУ (вы хотите перечислить свои деньги)?
      Вариант №1
      https://bloknot.ru/obshhestvo/komu-vojna-komu-mat-rodna-kompaniyu-prinadlezhashhuyu-sy-nu-zamrukovoditelya-rosimushhestva-obvinili-v-tom-chto-ona-prodaet-armii-uniformu-po-kosmicheskim-tsenam-1058529.html
      Вариант №2 https://t.me/za_nashih_smolensk/468
      Если выбираете вариант №2 (волонтерам), так ждать команды не надо.
      А если кормить лупоглазую мразь (№1), то да, нужно подождать пока по команде сверху с вас не сдерут последние трусы.
  6. Станислав Быков
    Станислав Быков Сегодня, 16:06
    +5
    А зачем?Опять все разворую.Вот к примеру,где 70 процентов современного воорожуния в ВС и где те бешенные деньги,которые были выделены под эту задачу?Если не ошибаюсь,что-то около 600 млр.долларов под ГПВ 2011-2020.Время прошло,деньги освоили,а на Украину отправляют советское старье ввиде Т-64 и Т-55 вместо обещанных "Армат" и Су-57.На советском заделе нам осталость ездить еще как максимум 10-15 лет,а то и меньше,а потом что,страшно подумать если честно..
    1. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 16:28
      +1
      где 70 процентов современного воорожуния в ВС..

      В докладе Шойгу Путину. Это смотря что считать современным. Тут и 90% можно накрутить.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:12
    +3
    Ну так срежьте зарплаты думе,верхонючему совету,топменаждарам,руководилам крупных концернов,это даст многие миллиарды рублей дополнительно,которые нужно тратить именно на оборонку и под жёстким контролем но только не тех кто сейчас деньги распределяет "между своими "ханыгами...
    1. beybender
      beybender Сегодня, 16:46
      +1
      Ротонберги , Миллер , да и Письков и т. д. очень даже против !!!
  8. beybender
    beybender Сегодня, 16:14
    +2
    Приватизация панацея от всего !!! Уж Набиулина знает !!! Одни приватизаторы свалили , другие нарисовались !!! ЮКОС по второму кругу пойдет ?!?
  9. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 16:19
    +6
    президент отметил, что Россия пошла по пути расширения свободы предпринимательства, а не закрытую экономику, и это уже дает свои результаты.

    это он, наверное, про очередной этап приватизации, который готовится прямо сейчас, под шумок СВО. При переходе промышленности на военные рельсы, который крайне необходим, приватизация противопоказана вообще-то.