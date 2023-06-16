Президент России заявил на ПМЭФ о необходимости увеличения расходов на оборону

Естественно, что дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны, и безопасности, на покупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны. Должен сказать, что в целом, и это себя оправдывает, в том числе и с экономической точки зрения

В сложившейся ситуации Российская Федерация обязана увеличивать свои расходы на оборону и национальную безопасность. Об этом заявил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Российской Федерации Владимир Путин.Как отметил глава российского государства, необходимость увеличения военных расходов связана с потребностью в защите суверенитета страны. Сейчас такая ситуация, что делать это просто необходимо, учитывая текущую геополитическую ситуацию.- подчеркнул Владимир Путин.Глава государства также назвал устойчивую макроэкономическую политику России ее главным конкурентным преимуществом. Он подчеркнул, что Россия отличается в выгодную сторону от многих стран Запада рекордно низким уровнем безработицы населения, низкой инфляцией.Государственные финансы в России сбалансированы, отметил президент страны. Путин подчеркнул, что в России в прошлом году вышли из-за черты бедности 1,7 миллиона человек. Уровень бедности оказался ниже двузначной отметки, отметил глава государства. В то же время, президент отметил, что Россия пошла по пути расширения свободы предпринимательства, а не закрытую экономику, и это уже дает свои результаты.