Глава МИД ФРГ потребовала от Сараево ввода антироссийских санкций для вступления в ЕС

Глава немецкого МИД Анналена Бербок напомнила руководителю внешнеполитического ведомства Боснии и Герцеговины Элмедину Конаковичу о том, что страны, имеющие статус кандидата на вступление в Евросоюз, обязаны присоединяться к антироссийским санкциям.В ходе совместной с Конаковичем пресс-конференции Бербок подчеркнула, что Запад ожидает от каждого из кандитатов в члены Евросоюза не только громких заявлений, но также и практического ввода санкций против России.Президент Республики Сербской, являющейся энитетом в составе Боснии и Герцеговины, Милорад Додик ранее отмечал, что власти страны не принимали официальных решений, касающихся поддержки западных антироссийских санкций. Он подчеркнул, что в случае, если сербы, как в Боснии и Герцеговине, так и непосредственно в Сербии, присоединятся к антироссийским санкциям Запада, они тем самым "оттолкнули бы своих друзей, которые исторически их поддерживали, при этом не получив ничего от Запада".Босния и Герцеговина объявила о своем отделении от Югославии в 1992 году, после чего в республике начался вооруженный конфликт при участии бошняков (славян-мусульман), хорватов и сербов. Гражданский межэтнический конфликт продолжался вплоть до 1995 года. Тогда как точное число погибших в результате боестолкновений официально не установлено. Согласно разным источникам, в результате боевых действий погибло более 100 тысяч человек.