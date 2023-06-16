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Глава МИД ФРГ потребовала от Сараево ввода антироссийских санкций для вступления в ЕС

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Глава МИД ФРГ потребовала от Сараево ввода антироссийских санкций для вступления в ЕС

Глава немецкого МИД Анналена Бербок напомнила руководителю внешнеполитического ведомства Боснии и Герцеговины Элмедину Конаковичу о том, что страны, имеющие статус кандидата на вступление в Евросоюз, обязаны присоединяться к антироссийским санкциям.


В ходе совместной с Конаковичем пресс-конференции Бербок подчеркнула, что Запад ожидает от каждого из кандитатов в члены Евросоюза не только громких заявлений, но также и практического ввода санкций против России.

Президент Республики Сербской, являющейся энитетом в составе Боснии и Герцеговины, Милорад Додик ранее отмечал, что власти страны не принимали официальных решений, касающихся поддержки западных антироссийских санкций. Он подчеркнул, что в случае, если сербы, как в Боснии и Герцеговине, так и непосредственно в Сербии, присоединятся к антироссийским санкциям Запада, они тем самым "оттолкнули бы своих друзей, которые исторически их поддерживали, при этом не получив ничего от Запада".

Босния и Герцеговина объявила о своем отделении от Югославии в 1992 году, после чего в республике начался вооруженный конфликт при участии бошняков (славян-мусульман), хорватов и сербов. Гражданский межэтнический конфликт продолжался вплоть до 1995 года. Тогда как точное число погибших в результате боестолкновений официально не установлено. Согласно разным источникам, в результате боевых действий погибло более 100 тысяч человек.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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11 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:52
    +2
    Шокирующая информация о прошлом Анналены Бербок, которая вызвала негодование общества, была раскрыта на сербском телеканале Happy TV во время дебатов местных политиков. В эфире заявили, что Бербок ранее занималась профессиональной проституцией.

    https://dzen.ru/b/ZIsWfl9YtlK7SaBK
    https://dzen.ru/b/ZIsWfl9YtlK7SaBK?share_to=link

    В ходе совместной с Конаковичем пресс-конференции Бербок подчеркнула, что Запад ожидает от каждого из кандитатов в члены Евросоюза не только громких заявлений, но также и практического ввода санкций против России.


    Вот откуда привычка ожидать от каждого из кандидатов в ,прошу прощение, члены (так в цитате написано) практического ввода ... санкций.Тут не как у Фон дер Ляйен профессия где надо просто заглянуть.Анналена Бербок привыкла к практическому вводу санкций.
    1. poquello
      poquello Сегодня, 16:01
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Бербок ранее занималась профессиональной проституцией.

      набираем в поиске "проститутка бербок" и смотрим как её трахают в задницу
      1. Комментарий был удален.
        1. Dym71
          Dym71 Сегодня, 16:14
          0
          Цитата: Orange-Bigg
          Ну так это же обязательное условие для каждого начинающего политика на Западе иначе в политику вряд ли возьмут.

          К тому же в те времена она:
          «Была молода и нуждалась в деньгах»

          bully
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 16:18
            0
            Может сейчас она тоже нуждается в деньгах,чем Вашингтон активно и пользуется.

            Слухи о «низкосоциальном» прошлом Анналены Бербок ходили в Германии пару лет назад во время предвыборной кампании партии «Зелёные». Тогда соцсети были заполнены хештегом #Kanzlerkandidatin (кандидатка в канцлеры) с фотографией обнажённой молодой особы, похожей на будущую главу германского МИД, и фразой:
            «Я была молода и нуждалась в деньгах».

            https://m.vk.com/wall-167661899_1807669
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 16:21
      0
      Вы ей льстите. "Профессионализм" и "Бербок" - несовместимые слова. Пыталась заниматься профессионально, но клиенты постоянно говорили: "Анна.... , Лена..., как там тебя? Ну, не твоё это. В сексе нужно креативность проявлять, а не стоять/лежать как бревно." Пришлось, бедняжке, идти в политику. Там можно как бревно.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:58
    0
    Борьба америки за гигимонию в еаропе-платить за это должна ес. Борьба америки за гигемонию в азии-платить обяжут японию. А чтоб вопросов не возникало из ес и японии-а с фигали так? Амеры очень тчательно следят за полит поляной и чужых кто мог бы вопрос задать, на выстрел из гипербластера не подпускают.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:01
    +1
    Глава МИД ФРГ потребовала от Сараево ввода антироссийских санкций для вступления в ЕС
    . Ну да, демократия однако!
    Всё зашли в одно стойло и ни шага наружу, ни прыжка на месте!
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:14
    0
    А просто послать эту курицу на фаллос не додумались в руководстве Сербии?
  5. svarog77
    svarog77 Сегодня, 16:18
    0
    Потребовала разворота на 360 градусов?
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:07
    0
    Хм.... У мадам явно сказываются последствия прошлых падений мимо батута.... Неет, по человесески её жалко, вот как политика - нисколько. Жги дальше, Аналенка. wassat
    И про градусы и про прочае....
  7. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 17:26
    0
    Старуха такая глупая, глупее уже не придумаешь. Тот, кто ее трахает, слишком ленив, чтобы !