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Представители ЮАР опровергли сообщения украинского режима о взрывах в Киеве во время визита президента Рамафосы

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Представители ЮАР опровергли сообщения украинского режима о взрывах в Киеве во время визита президента Рамафосы

Во время визита президента ЮАР Сирила Рамафосы в Киев никаких взрывов в украинской столице не происходило. Об этом пишет южноафриканский портал news24, ссылаясь на заявление самого главы южноафриканского государства.


Отметим, что украинские СМИ распространили информацию, будто бы в Киеве во время визита южноафриканского президента прогремел взрыв в результате российской атаки. Но пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвеня опроверг эти сообщения и назвал их «забавными».

Южноафриканская делегация настаивает, что никаких взрывов в столице Украины во время ее пребывания не происходило. Фактически она опровергает заявления украинских властей как фейковые.

Это дезинформация и неправда

- заявил сам президент ЮАР Рамафоса.

Пресс-секретарь главы южноафриканского государства подчеркнул, что никаких взрывов во время пребывания делегации в городе не было. Магвеня отметил, что власти ЮАР ожидали сложный характер миссии, но многие препятствия вызвали большое беспокойство.

Представители ЮАР обратили внимание, что на фоне сообщения о «ракетной атаке», жители украинской столицы находились на улице города и вели себя абсолютно обыденно. Из этого можно сделать вывод, что сообщения о ракетной атаке были преднамеренной дезинформацией, подчеркнул Магвеня, рассказывая о поездке в Киев.

Отметим, что ЮАР – дружественная России страна, член БРИКС, и властям Российской Федерации не было бы никакого резона устраивать ракетные атаки против украинской столицы во время пребывания в ней главы южноафриканского государства.
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7 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:05
    +3
    Представители ЮАР опровергли сообщения украинского режима о взрывах в Киеве во время визита президента Рамафосы
    Да ладно, тоже мне, открыл америГу.... они врут как брешут или наоборот, все едино.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:14
    0
    Это они погорячились) Вполне могло бомбануть от того, что якобы налет опять не проканал))) Надо посмотреть - никого вдобавок к Буданову и Залужному не пропало? С характерными травмами - осколки унитаза там, в ягодицах...
  3. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 16:14
    -3
    Капец. У всех участников действа разное мнение. Это как? am
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:17
      0
      Ну,вот тут у нас на форуме,тоже разные мнения.И ничего.. yes
  4. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 16:23
    0
    По меньшей мере два взрыва прогремели в украинской столице Киеве в пятницу, и завыли сирены воздушной тревоги, когда африканские лидеры начали мирную миссию, надеясь выступить посредником между Украиной и Россией.

    Делегация мира, в которую входят лидеры из Южной Африки, Сенегала, Замбии, Коморских островов и Египта, заявила, что настаивает на планах встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским позже в пятницу перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в субботу.

    Журналист Reuters в центре Киева слышал два взрыва. Мэр Виталий Кличко также сообщил о взрывах в центральном районе Подола. Другой корреспондент Reuters видел в небе над столицей дымовой след от двух ракет. Пока неясно, были ли эти ракеты выпущены Россией или украинскими средствами ПВО.

    Телевизионная группа Reuters видела, как лидеры прибыли в Киев колонной автомобилей и вошли в отель, чтобы воспользоваться его бомбоубежищем.

    Позже для Киева было выдано разрешение на всеобщее обозрение, и президент написал в Твиттере, что миссия «проходит хорошо и в соответствии с планом».


    ВВС Украины заявили, что сбили шесть баллистических ракет «Кинжал», шесть крылатых ракет и два беспилотника. Городские власти заявили, что пока не получали сообщений о погибших или серьезных повреждениях, но полиция сообщила, что число жертв не уточняется.

    Воздушная атака была последней из многих, предпринятых Россией с тех пор, как она вторглась в Украину в феврале прошлого года. Москва увеличила их частоту с тех пор, как Украина начала подготовку к контрнаступлению, которое сейчас идет полным ходом.

    «Путин «укрепляет доверие», нанеся крупнейший за несколько недель ракетный удар по Киеву, как раз на фоне визита африканских лидеров в нашу столицу», — написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
    Российские ракеты — это сигнал Африке: Россия хочет больше войны, а не мира.
    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

    Агентство Reuters не смогло подтвердить, что это был крупнейший авиаудар по столице за последние несколько недель, а Россия не стала сразу комментировать события в Киеве.
    ВИЗИТ В БУЧУ

    Африканские лидеры начали свою поездку с посещения Бучи, города под Киевом, где, по словам Украины, российские оккупанты проводили казни, изнасилования и пытки, а международные следователи собирают доказательства военных преступлений.

    Россия отвергает обвинения. Мирная миссия, в которую входят президент Сирил Рамафоса и президент Сенегала Маки Салл, может предложить ряд «мер по укреплению доверия» во время первоначальных усилий по посредничеству, согласно проекту рамочного документа, с которым ознакомился Reuters.


    Гуглоперевод отсюда: https://www.news24.com/citypress/news/explosions-hit-kyiv-amid-african-leaders-peace-mission-visit-20230616
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 16:30
      +2
      Ну и к чему эту портянку укропской пропаганды сюда? Этих кровавых шутов уже не раз ловили на постановках и вранье.
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:26
    +1
    Воздушная тревога при встрече кого либо в кукуеве, видимо должна по замыслу недалекого шумера или амерского пиарменеджера разжалобить и подвигнуть башлять больше. В общем часть церимонониала.