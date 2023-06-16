Представители ЮАР опровергли сообщения украинского режима о взрывах в Киеве во время визита президента Рамафосы

Это дезинформация и неправда

Во время визита президента ЮАР Сирила Рамафосы в Киев никаких взрывов в украинской столице не происходило. Об этом пишет южноафриканский портал news24, ссылаясь на заявление самого главы южноафриканского государства.Отметим, что украинские СМИ распространили информацию, будто бы в Киеве во время визита южноафриканского президента прогремел взрыв в результате российской атаки. Но пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвеня опроверг эти сообщения и назвал их «забавными».Южноафриканская делегация настаивает, что никаких взрывов в столице Украины во время ее пребывания не происходило. Фактически она опровергает заявления украинских властей как фейковые.- заявил сам президент ЮАР Рамафоса.Пресс-секретарь главы южноафриканского государства подчеркнул, что никаких взрывов во время пребывания делегации в городе не было. Магвеня отметил, что власти ЮАР ожидали сложный характер миссии, но многие препятствия вызвали большое беспокойство.Представители ЮАР обратили внимание, что на фоне сообщения о «ракетной атаке», жители украинской столицы находились на улице города и вели себя абсолютно обыденно. Из этого можно сделать вывод, что сообщения о ракетной атаке были преднамеренной дезинформацией, подчеркнул Магвеня, рассказывая о поездке в Киев.Отметим, что ЮАР – дружественная России страна, член БРИКС, и властям Российской Федерации не было бы никакого резона устраивать ракетные атаки против украинской столицы во время пребывания в ней главы южноафриканского государства.