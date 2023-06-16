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«Купили старые подержанные истребители»: в парламенте Индонезии раскритиковали приобретение Mirage 2000-5 взамен самолетов «Сухого»

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«Купили старые подержанные истребители»: в парламенте Индонезии раскритиковали приобретение Mirage 2000-5 взамен самолетов «Сухого»

Минобороны Индонезии подписало с Катаром контракт, предусматривающий поставку за 733 млн евро 12 истребителей Mirage 2000-5, ранее приобретенных у Франции. Они были произведены в 1994 году и эксплуатировались Дохой с 1997 года.


Как сообщается в местном издании Kompas TV, в парламенте страны, сославшись на почтенный возраст самолетов, раскритиковали решение военного ведомства.

Что это были за не терпящие сроков обстоятельства, что мы должны были закупить старые подержанные самолеты?

- задал вопрос один из парламентариев.

В ответ глава военного ведомства пояснил, что, несмотря на то, что 12 катарских истребителей Mirage 2000-5 находились в длительной эксплуатации, у них очень мало часов налета, поэтому их можно использовать еще в течение 15-20 лет.

Другой парламентарий обвинил Минобороны в нарушении закона об оборонной промышленности, который гласи, что приобретение военных изделий [за рубежом] должно сопровождаться передачей технологий, имеющих новизну для национального военно-промышленного комплекса.

Критикуют сделку и местные военные обозреватели, считая, что покупка бывших в употреблении истребителей приведет к увеличению бюджета из-за дополнительного расхода средств на техническое обслуживание и ремонт.

В преддверии сделки в Минобороны страны заявляли, что катарские истребители Mirage 2000-5 необходимы взамен выходящих из строя самолётов «Сухого» – Су-27 и Су-30, ранее приобретенных у России. При этом заниматься их восстановлением и модернизацией власти Индонезии не желают, взяв курс на свертывание военно-технического сотрудничества с Москвой.

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13 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:18
    +1
    И эти глухо под янки легли!Понятие "суверенитет"для все большего количества стран стало абстракцией.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 16:24
      +7
      Зато для многих других внезапно оно стало вполне конкретным. Кто раньше мог подумать, что Бразилия или ЮАР Америку открыто посылать будут в эротический круиз по Индонезии?
      1. Magic Archer
        Magic Archer Сегодня, 16:34
        -2
        Зная как янки легко мутят майданы и меняют правительство невыгодных им стран,Бразилия и ЮАР вполне могут сменить свой курс ...
        1. Roma-1977
          Roma-1977 Сегодня, 16:51
          +3
          90-е годы давно прошли. Сейчас любая страна, желающая выйти из американского борделя будет опираться на политическую, военную и экономическую поддержку того же Китая - фактического глобального экономического лидера, и когда таких стран становится всё больше, майданить в них становится всё сложнее. Ведь и Россия отвлекает на себя грандиозные ресурсы Запада, а в шпагате он себе может промежность порвать.
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 16:29
      +2
      Цитата: Бережливый
      И эти глухо под янки легли!Понятие "суверенитет"для все большего количества стран стало абстракцией.

      Расслабится у них еще получается, а получить удовольствие- не очень.
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:49
      0
      Цитата: Бережливый
      И эти глухо под янки легли!Понятие "суверенитет"для все большего количества стран стало абстракцией.

      Тогда скорее под Париж. wink Ведь появление "Мираж-2000" это временное затыкание дыр.

      10 февраля авиастроительная фирма Dassault Aviation в лице своего руководителя Эрика Траппье и глава Агентства оборонных объектов МО Индонезии вице-маршал авиации Юсуф Джаухари подписали соглашение на 42 самолета модификации F4. Из них 30 будут одноместными, остальные – учебные «спарки». Церемония прошла в Джакарте с присутствием глав оборонных ведомств двух государств.

      Покупка 36F-15E пока в стадии рассмотрения и не факт ,что будет реализована.
      1. bayard
        bayard Сегодня, 17:08
        0
        Цитата: Арон Заави
        Тогда скорее под Париж.

        Возможно это свой род протеста против давления США - прогнулись на отказ от наших Су-35 , но кинули США с заказом их самолётов , выбрав "нейтральную" Францию .
  2. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:36
    +3
    «Купили старые подержанные истребители»: в парламенте Индонезии раскритиковали приобретение Mirage 2000-5 взамен самолетов «Сухого»

    Совершенно по-барабану, что они там купили. Пусть хоть на табуретках летают. А самолётов нам сейчас и самим не хватает, пусть вон, хоть вагнеру передадут.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 16:38
      +6
      Вот именно, им самолёты - только для имиджа,, любоеигавно сойдет
  3. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Сегодня, 16:39
    +2
    Маленькая страна не будет писать против ветра. А если ветер -сильный, то и кукурузники купит
    1. faterdom
      faterdom Сегодня, 16:44
      +4
      Индонезия вообще-то не "маленькая страна". Ни в каком отношении. Другой вопрос, что страна мусульманская, и поэтому сделка с Катаром может иметь еще два или три смысла, увязанных в один пучок.
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 16:46
      +3
      Цитата: AC130 Ganship
      Маленькая страна не будет писать против ветра. А если ветер -сильный, то и кукурузники купит

      Индонезия - крупнейшая по населению мусульманская страна в мире.
      Её население больше российского - 274 миллиона человек.
      Кто тут " маленькая страна "?
      Учебник по географии, что-ли, полистайте... wink
      1. bayard
        bayard Сегодня, 17:10
        +1
        Цитата: Пауль Зиберт
        Индонезия - крупнейшая по населению мусульманская страна в мире.
        Её население больше российского - 274 миллиона человек.
        Кто тут " маленькая страна "?

        Видимо имелось в смысле её политический и военный вес .