«Теневой министр обороны» раскритиковали планы британского правительства по сокращению численности вооружённых сил в стране

Всё это можно назвать лишь процессом «ребалансировки» оборонного планирования, но никак не перевооружением нашей армии

Член Лейбористской партии, так называемой теневой министр обороны (человек, который находился бы в должности, если бы партия имело большинство в парламенте) Великобритании Джон Хили подверг жёсткой критике оборонную стратегию, разработанную британским кабмином, а также выразил недовольство в связи с недостаточным уровнем военных расходов. Как отметил политик, с 2010 года расходы на оборону были установлены на уровне 2,5% ВВП, однако, на практике, по его словам, за последние 13 лет они с трудом и не всегда дотягивали до этой отметки.– заявил он в своём обращении к парламентариям.Также глава британского оборонного ведомства раскритиковал правительство своей страны за сокращение численности Вооружённых сил Соединённого Королевства, подчеркнув, что процесс этот продолжается. В то же время теневой министр провёл параллель с НАТО, которое, напротив, стремится к увеличению численности сил, находящихся в состоянии повышенной боевой готовности. Вместе с тем депутат напомнил и о целенаправленных усилиях Германии по повышению своих расходов на военные нужды более чем на 100 млрд евро.Упрекнул Хили членов исполнительного органа и за нарушение своих обещаний, сделанных ими ещё во время парламентских выборов 2019 года. Все они утверждали, что «не допустят урезания военного бюджета, равно как и сохранят численность армии». Однако на деле всё обстоит иным образом: штатная численность ВС Великобритании сократилась на 45 тыс. человек, а в ВМС страны произошла заметная текучесть персонала.В поддержку "министра" выступил и другой член парламента Великобритании Мэтт Родда, выразивший обеспокоенность в связи с выводом из эксплуатации целого парка американских военно-транспортных самолётов Lockheed C-130 Hercules для с тем, чтобы заменить на четырёхмоторные турбовинтовые военно-транспортные судна Airbus A400M. Оба избранника удивились тому, что у остальных членов кабмина до сих пор нет чёткого ответа на этот вопрос.Также в ходе дебатов Хили обвинил министров в том, именно из-за их халатности при проведении государственных закупок за счёт средств Минобороны государству был нанесён ущерб в размере не менее 15 млрд фунтов стерлингов. Наконец, £5 млрд были попросту потрачены впустую с 2019 года.