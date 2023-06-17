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«Теневой министр обороны» раскритиковали планы британского правительства по сокращению численности вооружённых сил в стране

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«Теневой министр обороны» раскритиковали планы британского правительства по сокращению численности вооружённых сил в стране

Член Лейбористской партии, так называемой теневой министр обороны (человек, который находился бы в должности, если бы партия имело большинство в парламенте) Великобритании Джон Хили подверг жёсткой критике оборонную стратегию, разработанную британским кабмином, а также выразил недовольство в связи с недостаточным уровнем военных расходов. Как отметил политик, с 2010 года расходы на оборону были установлены на уровне 2,5% ВВП, однако, на практике, по его словам, за последние 13 лет они с трудом и не всегда дотягивали до этой отметки.


Всё это можно назвать лишь процессом «ребалансировки» оборонного планирования, но никак не перевооружением нашей армии

– заявил он в своём обращении к парламентариям.

Также глава британского оборонного ведомства раскритиковал правительство своей страны за сокращение численности Вооружённых сил Соединённого Королевства, подчеркнув, что процесс этот продолжается. В то же время теневой министр провёл параллель с НАТО, которое, напротив, стремится к увеличению численности сил, находящихся в состоянии повышенной боевой готовности. Вместе с тем депутат напомнил и о целенаправленных усилиях Германии по повышению своих расходов на военные нужды более чем на 100 млрд евро.

Упрекнул Хили членов исполнительного органа и за нарушение своих обещаний, сделанных ими ещё во время парламентских выборов 2019 года. Все они утверждали, что «не допустят урезания военного бюджета, равно как и сохранят численность армии». Однако на деле всё обстоит иным образом: штатная численность ВС Великобритании сократилась на 45 тыс. человек, а в ВМС страны произошла заметная текучесть персонала.

В поддержку "министра" выступил и другой член парламента Великобритании Мэтт Родда, выразивший обеспокоенность в связи с выводом из эксплуатации целого парка американских военно-транспортных самолётов Lockheed C-130 Hercules для с тем, чтобы заменить на четырёхмоторные турбовинтовые военно-транспортные судна Airbus A400M. Оба избранника удивились тому, что у остальных членов кабмина до сих пор нет чёткого ответа на этот вопрос.

Также в ходе дебатов Хили обвинил министров в том, именно из-за их халатности при проведении государственных закупок за счёт средств Минобороны государству был нанесён ущерб в размере не менее 15 млрд фунтов стерлингов. Наконец, £5 млрд были попросту потрачены впустую с 2019 года.
Использованы фотографии:
Минобороны Британии
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6 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:58
    +1
    Сгнивайте дальше от своей коррупции. Борю то уже растоптали публично? Пора и остальных так же.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:08
    -1
    Зачем вам армия?Ваш туманный альбион арабы-мигранты уже фактически захватили,скоро в школах будут запрещать англицкий язык учить. Потом ваши калотистистические храмы переделают в мечети,проведут тотальное обрезание и знамя пророка Магомеда станет государственным флагом новой арабской республики.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:10
    +1
    Вот когда популисты гонят ХРЕНЬ в России - я злюсь... Вон, как сейчас на ВО в статье про "боевые действия"... А вот в Великобритании - эт замечательно!
    Пусть хоть усерется что теневой, что световой министр обороны, проблема там не в том, кто в кресле, и даже, внезапно, не в бюджете. Вы страну прос*али, и защищать чужого дядю, чтоб тебя отправил очередной Тони Блер под вполне реальные пули, заведомо зная, что врет всем про причины, и понимая прекрасно, что стране ЭТОЙ оно нахрен ни разу не надо - просто никто не хочет. Вот и все, и хоть оборись про бюджеты и коррупцию. Если тебя ни за нахрен того гляди засунуть могут вполне к фашистам на окраину ни за бараний чих. Где опять-таки стране твоей - вот просто нихрена не нужно.
    Вот потому и популизм - попозиция просто орет "бояре плохие". Так это всегда и в любой стране слушать будут! Потому и - попозиция, и попо-лизм
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:16
      +1
      Тут ещё армяне Уэльс разгромили в гостях 4:2,на отборе евро2024 футбол.Нашел ,пока перечитывал утренний Гардиан. hi
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:14
    0
    теневой министр обороны подверг жёсткой критике оборонную стратегию, разработанную британским кабмином, а также выразил недовольство в связи с недостаточным уровнем военных расходов
    Так критиковать со стороны когда не сам в кресле министра всегда проще. При этом все, как действующие, так и "теневые" сетуют на недостаточность военного финансирования. Устоявшаяся практика требовать увеличения военного бюджета, но при этом при закупках ущерб составил 15 млрд фунтов стерлингов, а 5 млрд вообще оказывается козе под хвост спустили. Проблемы в британской армии это прекрасно и чтобы они в дальнейшем только увеличивались.
  5. дядя влад
    дядя влад Сегодня, 08:27
    +1
    5 лярдов ушли впустую-быть такого не может. Если где то убыло ,значит где то прибыло. Меня бы в помощники по расходу впустую.