Российская Федерация якобы собирается устроить взрыв на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил в интервью NBC News президент Украины Владимир Зеленский.Как отметил глава киевского режима, российские власти собираются «взорвать» АЭС в Энергодаре, так как они «не заинтересованы в безопасности на Украине». Зеленский утверждает, что российскому руководству нужна некая дестабилизация на Украине, и для этого они собираются устроить ядерную катастрофу.Примечательно, что Энергодар, в котором находится Запорожская атомная электростанция, является после референдума осенью 2022 года российским городом, как и Запорожская область – российским регионом. Нет никакого смысла для Москвы пытаться устроить взрыв в российском же регионе, чтобы затем десятилетиями переживать его последствия.Однако здравый смысл Зеленскому неведом. Глава киевского режима продолжает делать провокационные заявления в расчете произвести впечатление на недалекую и плохо разбирающуюся в реалиях российско-украинского конфликта западную публику.В действительности организация провокации на Запорожской АЭС выгодна, в первую очередь, как раз киевскому режиму, поскольку она заставит российские войска покинуть позиции в регионе, а также нанесет огромный ущерб инфраструктуре региона, ставшего российским еще в прошлом году.После подрыва дамбы на Каховской ГЭС понятно, что украинский режим готов на самые опасные провокации, только бы добиться поставленных целей и избежать своего краха или даже прекращения финансовой и военной поддержки со стороны западных государств.