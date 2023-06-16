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Президент Украины обвинил Россию в планах «взорвать» Запорожскую АЭС

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Президент Украины обвинил Россию в планах «взорвать» Запорожскую АЭС

Российская Федерация якобы собирается устроить взрыв на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил в интервью NBC News президент Украины Владимир Зеленский.


Как отметил глава киевского режима, российские власти собираются «взорвать» АЭС в Энергодаре, так как они «не заинтересованы в безопасности на Украине». Зеленский утверждает, что российскому руководству нужна некая дестабилизация на Украине, и для этого они собираются устроить ядерную катастрофу.

Примечательно, что Энергодар, в котором находится Запорожская атомная электростанция, является после референдума осенью 2022 года российским городом, как и Запорожская область – российским регионом. Нет никакого смысла для Москвы пытаться устроить взрыв в российском же регионе, чтобы затем десятилетиями переживать его последствия.

Однако здравый смысл Зеленскому неведом. Глава киевского режима продолжает делать провокационные заявления в расчете произвести впечатление на недалекую и плохо разбирающуюся в реалиях российско-украинского конфликта западную публику.

В действительности организация провокации на Запорожской АЭС выгодна, в первую очередь, как раз киевскому режиму, поскольку она заставит российские войска покинуть позиции в регионе, а также нанесет огромный ущерб инфраструктуре региона, ставшего российским еще в прошлом году.

После подрыва дамбы на Каховской ГЭС понятно, что украинский режим готов на самые опасные провокации, только бы добиться поставленных целей и избежать своего краха или даже прекращения финансовой и военной поддержки со стороны западных государств.
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15 комментариев
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  1. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 16:24
    +2
    Обдолбался кокаином.
    Хотя , может ему приказали так сказать, чтобы обвинить Россию,когда сами гадость на АЭС сделают .
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:25
      0
      Цитата: Rom8681
      чтобы обвинить Россию,когда сами гадость на АЭС сделают .

      10 000%
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:09
      0
      Президент Украины обвинил Россию в планах «взорвать» Запорожскую АЭС


      Загнанный в угол клоун несёт откровенную пургу.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:24
    +1
    Зачем нам на своей же территории ядерный гемморой,второй Чернобыль?А!Чего мы у них логику ищем.На этом "скотном дворе"известного писателя-фантаста...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:25
    +1
    Наверно Гросси подсказал наркоману что говорить,что он зря через Украину ездит на ЗАЭС.Сейчас его очередь выступить в СМИ.
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:28
    +2
    Типичный американский подход-обвиняй заранее в том что хочешь сделать сам. И пользуйся пока сми тебе попу лижут.
  5. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 16:29
    0
    Разрушение ЗАЭС - это козырь в рукаве у Зеленского. И он будет сыгран. Виновный уже назначен, великая цель: "Ради Украины" - тоже в наличии. Этих выродков ничего не остановит. А вот что делать России? Как обычно сопли жевать или переходить к реальному повышению ставок?
  6. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 16:31
    0
    И сказала Украина –
    Мне теперь Россия враг,
    У меня в руках дубина –
    Надо мной ЖБшный флаг...
    Пусть меня Москва боится –
    Я страшна не по годам...
    Если что-то вдруг случится,
    По зубам России дам ...
    И пусть флот РФ страшится
    Мой "москитный" храбрый флот,
    А коль будем в море биться,
    Мой «москитный» всех порвет,
    Если нужно, то взорву я
    Запорожскую АЭС,
    А на то, что потом будет,
    Буду я смотреть с небес...
    Так что, русские сдавайтесь –
    Поднимайте руки вверх,
    И вот так не улыбайтесь...
    Прекратить ехидный смех!!!
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 16:33
      +2
      МАГАТЭ ты моё, МАГАТЭ...
      Ты прикрылось опять словами,
      Что не знаешь, кто в том виноват,
      Как ракеты от Хаймерсов сами
      На АЭС в Запорожье летят...
      Впрочем, нам всё и так понятно,
      Что с Зеленским ваш общий босс,
      Объяснил вам с шутом наглядно,
      Отвечать как на этот вопрос...
      «Орки сами в себя стреляли –
      Они любят в себя стрелять,
      Они все мазохистами стали,
      Они любят себя убивать...»
      А я знаю, что в Киеве тоже
      «Искандеры» "свои" в гости ждут...
      Так давайте им в этом поможем –
      Пусть они себя сами убьют..
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:31
    0
    Президент Украины обвинил Россию в планах «взорвать» Запорожскую АЭС
    . Ему опять забористый кокс дали...
  8. HAM
    HAM Сегодня, 16:37
    +1
    Всё как всегда: сначала следует вброс очередной ахинеи от Зе,затем начинается оправдывание наших СМИ и деятелей.В итоге западная пресса выбирает нужные материалы с оправданиями и выдаёт их за свершившийся факт...вот потом и докажи,что ты не верблюд....не оправдываться надо,а самим обвинять..
  9. Диванный_стратег
    Диванный_стратег Сегодня, 16:45
    +1
    Мы контрлируем АЭС и не можем её взорвать потому, что ... Дальше логика теряется, но находится допинг: Нам мешают украинцы! Которые обстреливают АЭС, чтобы мы её не взорвали.
  10. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 16:49
    +1
    Значит надо ждать какой то подлянки на АЭС.
  11. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:51
    +1
    Ну да, обстрел аэс всу ведут периодически, а взорвать россия должна. Всё по сценарию каховской дамбы. Видимо решили перед смертью оставить россии радиоактивные пустоши. Видимо укропов уже слили в унитаз истории, но самих не предупредили об этом, только киевские шуты знают об этом, оттого и стараются максимально нагадить под конец.
    А укроп слишком злобен, завистлив и туп, чтобы догадаться о своём плачевном будущем.
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:55
    0
    Упёртому ишаку пора рассказать:
    45 лет назад Советский Союз объявил об испытаниях нейтронной бомбы, тем самым присоединившись к закрытому клубу обладателей этой разновидности ядерного оружия.
    От обычной атомной бомбы нейтронная отличается дополнительным блоком, начиненным изотопом бериллия. Подрыв плутониевого заряда малой мощности запускает в дополнительном блоке термоядерную реакцию, ее результатом становится выброс потока быстрых нейтронов, губительных для всего живого. При этом сила ударной волны - и вызванных ею разрушений, - оказывается сравнительно невелика. А остаточная радиация быстро исчезает, поскольку нейтроны порождают короткоживущие изотопы.