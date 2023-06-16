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Bloomberg: В США хранилище радиоактивных отходов подверглось масштабной кибератаке

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Bloomberg: В США хранилище радиоактивных отходов подверглось масштабной кибератаке

В минувший четверг информационные системы хранилища радиоактивных отходов, подведомственного министерству энергетики США, а также подрядчика одной из национальных лабораторий были взломаны в результате мощной кибератаки. Кроме того, хакеры сумели получить доступ к базам данных нескольких федеральных агентств, сообщает со ссылкой на свои источники агентство Bloomberg.


Несколько американских агентств были скомпрометированы в результате хакерской кампании, в ходе которой злоумышленники использовали недостатки в популярном программном обеспечении для сбора информации

— сообщил агентству источник.

Известно, что злоумышленники взломали корпоративную сеть экспериментального завода по утилизации ядерных отходов, которые хранятся на глубине более 300 метров на принадлежащем предприятию полигоне в Нью-Мексико. В течение всего четверга сайт завода был недоступен, пишет автор статьи в Bloomberg. Представители компании, управляемой минэнерго США, отказались комментировать последствия инцидента и возможный ущерб от взлома.

Подрядчик национальной лаборатории Оук-Ридж, расположенной в Теннесси, производит уран для ядерного оружия и проводит испытания в области ядерной энергетики. Представитель компании, подвергшейся хакерской атаке, заверил Bloomberg, что похищенные данные не относятся к деятельности лаборатории и не угрожают ее безопасности.

Агентство кибербезопасности и инфраструктуры (CISA) Министерства внутренней безопасности США подтвердило, что в результате кибератак пострадали несколько учреждений. По словам директора CISA Джен Истерли, ведомство оказывает помощь нескольким федеральным агентствам, сети которых были взломаны с использованием уязвимости в популярной программе для управления передачей файлов MOVEit.

По данным агентства, кибератаки могли быть осуществлены группировкой CLOP, которую связывают с русскоговорящими хакерами. Конечно, что бы плохое не происходило в Америке, там привычно обвинят во всем русских. При этом Истерли утверждает, что «насколько нам известно», хакеры всего лишь крадут информацию, хранящуюся в службе передачи файлов MOVEit, доступа к другим частям ИТ-структуры они не получили.

Ранее американские СМИ сообщали, что в последние две недели от кибератак уже пострадал целый ряд компаний США, в том числе Shell, BBC, British Airways, Университет Джонса Хопкинса и госорганы некоторых штатов.
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:31
    0
    CLOP- это по русски не клоп ли случаем.Так дихлофосом их дихлофосом и не чесать bully .
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:38
    +1
    Судя по тому, что замалчивать не стали, утекла весьма гузноподжаривающая информация о том, как "впердюки планеты всей" на деле занимаются переработкой отходов))) Примерно никак)))
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:39
    0
    Мелочь, а приятно все-таки! Как ЗАЭС обстреливать, против ЛАЭС и Тверской АЭС теракты придумывать - это, типа, далеко, где-то.
    А оно все недалеко, на самом деле, закон Гука для сжатой пружины завсегда по лбу сработает точно и сильно. Сжимать пружину можно долго и нудно, а вот отдать всю энергию она может сразу.
    Просим не обижаться на законы физики, бесплезно.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:42
    0
    Сразу вспомнился очень добрый фильм «}{0ТТ@БЬ)Ч», где русский хакер "чисто по приколу" взломал Пентагон.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 16:53
    0
    Представитель компании, подвергшейся хакерской атаке, заверил Bloomberg, что похищенные данные не относятся к деятельности лаборатории и не угрожают ее безопасности.

    Там были исключительно личные п0рно между сотрудниками охраны и научным персоналом лаборатории. feel
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:16
      0
      Их п0рно никого не интересует. Разве что для "медовой ловушки".

      зы В самом деле что ли ниразу не видели как афроамериканец кого-то там шпилит? laughing