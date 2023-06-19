Военное обозрение
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Споры в США и поставки третьих стран: кассетные боеприпасы для Украины

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Споры в США и поставки третьих стран: кассетные боеприпасы для Украины
Американские авиабомбы Mk 20 - актуальное желание киевского режима. Фото Минобороны США



Еще в прошлом году киевский режим начал выпрашивать у США кассетные боеприпасы разного рода, которые якобы могли бы помочь ему на фронтах. Однако за прошедшие месяцы он так и не получил однозначного ответа от официального Вашингтона. Американское руководство пока не одобряло передачу кассетных боеприпасов, но и не исключало ее. Как следствие, эта тема до сих пор вызывает споры на разных уровнях.

Просьбы без ответа


Еще в прошлом году представители киевского режима заговорили о необходимости получения зарубежных кассетных боеприпасов. Впрочем, тогда у зарубежных партнеров просили любые боеприпасы и вооружения по принципу «всего и побольше» – в надежде, что выполнят хотя бы часть просьб.

Позже у киевского режима появилась новая характерная идея. У США начали требовать кассетные авиабомбы одного из массовых типов. При этом, из-за потерь самолетов, их предлагалось использовать не как авиационные средства поражения, а в качестве источника боевых элементов. Последние хотели применять с легких БПЛА. Однако и эта идея пока остается нереализованной – виду отсутствия поставок.

Как стало известно позже, в феврале 2023 г. Киев просил американских конгрессменов надавить на Белый дом и поспособствовать передаче кассетных боеприпасов. Затем группа законодателей США обратилась к президенту Дж. Байдену и потребовала отменить действующие ограничения по экспорту подобного вооружения и отправить его на Украину.


Кассетный снаряд M438A1 DPICM на Украине, апрель-май 2023 г. Фото Telegram / BMPD

Сторонники подобной помощи полагают, что предоставление кассетных боеприпасов повысит боевые возможности украинских формирований и позволит им эффективнее бороться с российской армией. В то же время, эта позиция подвергается критике, в т.ч. на уровне Конгресса. Законодатели опасаются, что появление у Украины кассетных боеприпасов приведет к новым рискам военного и политического характера.

Новые споры


Так или иначе, решение об отправке на Украину американских кассетных бомб или иного вооружения пока не принято. Белый дом и Пентагон не дают согласия, но и не отказывают в подобной помощи. Поэтому сторонники и противники этой идеи до сих пор продолжают споры и пытаются убедить руководство страны в своей правоте.

Одним из сторонников передачи кассетных боеприпасов является Адам Смит из Демократической партии, занимающий место в Комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей. В мае он в очередной раз поднял эту тему и дал интервью нескольким изданиям. В них он приводил давно и хорошо известные аргументы.

В первую очередь, кассетные боеприпасы предлагается отправлять на Украину по той причине, что у США имеются их запасы. При этом они могут дополнить другие боеприпасы, объемы поставок которых недостаточны. За счет таких поставок предлагается вывести все поставки в целом на требуемый уровень. Это повысит потенциал украинских формирований, а также, как утверждается, поспособствует скорейшему завершению боевых действий.


M438A1 и его конструкция. Графика Globalsecurity.org

Однако существует и продвигается альтернативное мнение. Так, 14 июня почти четыре десятка американских и международных общественных, правозащитных и религиозных организаций опубликовали открытое письмо к Дж. Байдену. Подписанты положительно оценивают тот факт, что Белый дом до сих пор не разрешил поставку кассетных боеприпасов. Также его призывают не делать этого и впредь – несмотря на требования конгрессменов, киевского режима и т.д.

Авторы открытого письма руководствуются, в первую очередь, соображениями гуманизма. Кассетные боеприпасы отличаются неизбирательным действием и угрожают гражданскому населению и инфраструктуре. Также напоминают о «международном консенсусе» в вопросе запрещения подобных вооружений.

Впрочем, несмотря на положительный посыл, письмо составлено в полном соответствии с американской повесткой. Поэтому в качестве негативных примеров в нем приводятся только вымышленные «военные преступления» российской армии. Так, в очередной раз нашу страну обвиняют в атаке вокзала г. Краматорск в апреле 2022 г., хотя известно, что ее устроили именно киевские формирования.

Из третьих стран


США на протяжении нескольких последних месяцев не поддаются на просьбы киевского режима и не передают ему боеприпасы с кассетным оснащением. Этим они демонстрируют намерение соблюдать собственное законодательство, накладывающее ограничения на экспорт. Кроме того, Белый дом показательно проявляет гуманизм и говорит о нежелании способствовать эскалации конфликта.

Впрочем, украинские формирования все же не остаются без кассетных боеприпасов. В их распоряжении до сих пор имеются некоторые запасы подобных изделий старого советского производства. Кроме того, теперь известно о поставке различных снарядов третьими странами. Даже без прямого участия США они закрыли часть потребностей киевского режима.


Суббоеприпас снаряда BONUS. Фото Telegram / Dambiev

К примеру, прошлым летом и осенью иностранные государства передавали Украине РСЗО семейства MLRS / HIMARS. В частности, Германия в порядке помощи выделила несколько боевых машин MARS 2 и боеприпасы для них. Среди последних оказались ракеты с противотанковыми минами AT2 / DM1399. Любопытно, что такие ракеты формально не считаются кассетными – из-за особенностей конструкции и специфики существующих международных соглашений.

Зимой 2022-23 гг. зарубежная пресса сообщала, что Турция поставляет на Украину 155-мм артиллерийские снаряды семейства DPICM с кассетным оснащением в виде небольших кумулятивно-осколочных элементов. Более точная информация и доказательства таких поставок в течение нескольких месяцев отсутствовали. Только в середине мая появились фотографии снарядов М483А1 DPICM на Украине. Как именно они попали в руки киевского режима, до сих пор неизвестно.

Так же в начале года стало известно, что украинская артиллерия применяет 155-мм снаряды BONUS шведско-французского производства. О возможной поставке таких изделий сообщалось ранее. Каждый снаряд этого типа несет два самоприцеливающихся боевых элемента для борьбы с бронетехникой.

Весной появились доказательства наличия на Украине минометных мин M971 DPICM производства израильской компании IMI. Такой боеприпас имеет калибр 120 мм и несет от 24 до 32 осколочных суббоеприпасов M85 или M87 соответственно. Официально о поставке таких мин не сообщалось, и их источник пока остается неизвестным.


Украинские минометчики и мина M971. Фото Telegram / BMPD

Разные интересы


В текущей ситуации будущее киевского режима прямо зависит от иностранной помощи, в т.ч. поставок зарубежного вооружения, техники и боеприпасов. Украинское руководство прекрасно понимает это и потому стремится получить любые доступные вооружения, технику и боеприпасы. В частности, в течение длительного времени пытаются выпрашивать у ключевых партнеров кассетные боеприпасы разных типов.

В первую очередь, такие просьбы направлены к США, однако они воздерживаются от начала поставок, хотя и не отказывают напрямую. В то же время, другие государства НАТО предоставляют такое оружие, хотя речь идет об ограниченной номенклатуре и, вероятно, о небольших партиях. Кроме того, поставляются только изделия, формально не являющиеся кассетными боеприпасами.

Таким образом, иностранные партнеры все же поставляют киевскому режиму ракеты и снаряды с кассетным оснащением, однако такая помощь имеет свою специфику. Номенклатура подобных поставок, их объем и темпы определяются исключительно зарубежными странами-поставщиками с учетом их возможностей и юридических аспектов. Мнение и пожелания украинских формирований по сути игнорируются.

Подобная ситуация сохраняется в течение нескольких последних месяцев, и заметные изменения отсутствуют. Вполне вероятно, что такой подход к теме кассетных боеприпасов будет сохраняться и в будущем. Ограниченные поставки отдельных типов изделий вполне устраивают зарубежных покровителей Киева и соответствуют их планам по противостоянию с Россией. При этом все споры, публикации в прессе и открытые письма так и останутся практически ничего не значащимся фоном для реальных решений на более высоком уровне.
Автор:
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3 комментария
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 03:25
    +1
    Мнение и пожелания украинских формирований по сути игнорируются.
    Какие могут быть пожелания? Только обязанности: помирай Тарасик - да побольше, убивай Ивана, Бадму и Арслана - да побольше. angry
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 04:27
    +3
    Подобная ситуация сохраняется в течение нескольких последних месяцев, и заметные изменения отсутствуют.

    В данной, конкретной ситуации, - уже больше года.
    А то, что изменения в нашей жизни в лучшую сторону стали исчезать, наблюдаем уже давно...Сразу после обещаний не идти на третий срок...
    Человек, не чувствующий свою правовую, социальную защищённость не может быть счастливым...
    Интересы такого человека всегда находятся позади интересов деловых партнёров и отечественных ВОРОВ и СПЕКУЛЯНТОВ...
    При этом все споры, публикации в прессе и открытые письма так и останутся практически ничего не значащимся фоном для реальных решений на более высоком уровне.

    Мало того, желание вступить в полемику с действительными представителями от народа (с теми, которые заручены поддержкой миллионов) не возникает...Даже прямые линии куда-то подевались - либо опостылело, либо сказать нечего.
    Можно бесконечно смотреть на звёзды, огонь и как течёт вода...А ещё - переливать из пустого в порожнее.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 04:33
      +1
      Цитата: ROSS 42
      Можно бесконечно смотреть на звёзды, огонь и как течёт вода...
      И слушать обещания.....