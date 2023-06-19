Споры в США и поставки третьих стран: кассетные боеприпасы для Украины

Американские авиабомбы Mk 20 - актуальное желание киевского режима. Фото Минобороны США
Еще в прошлом году киевский режим начал выпрашивать у США кассетные боеприпасы разного рода, которые якобы могли бы помочь ему на фронтах. Однако за прошедшие месяцы он так и не получил однозначного ответа от официального Вашингтона. Американское руководство пока не одобряло передачу кассетных боеприпасов, но и не исключало ее. Как следствие, эта тема до сих пор вызывает споры на разных уровнях.
Просьбы без ответа
Еще в прошлом году представители киевского режима заговорили о необходимости получения зарубежных кассетных боеприпасов. Впрочем, тогда у зарубежных партнеров просили любые боеприпасы и вооружения по принципу «всего и побольше» – в надежде, что выполнят хотя бы часть просьб.
Позже у киевского режима появилась новая характерная идея. У США начали требовать кассетные авиабомбы одного из массовых типов. При этом, из-за потерь самолетов, их предлагалось использовать не как авиационные средства поражения, а в качестве источника боевых элементов. Последние хотели применять с легких БПЛА. Однако и эта идея пока остается нереализованной – виду отсутствия поставок.
Как стало известно позже, в феврале 2023 г. Киев просил американских конгрессменов надавить на Белый дом и поспособствовать передаче кассетных боеприпасов. Затем группа законодателей США обратилась к президенту Дж. Байдену и потребовала отменить действующие ограничения по экспорту подобного вооружения и отправить его на Украину.
Кассетный снаряд M438A1 DPICM на Украине, апрель-май 2023 г. Фото Telegram / BMPD
Сторонники подобной помощи полагают, что предоставление кассетных боеприпасов повысит боевые возможности украинских формирований и позволит им эффективнее бороться с российской армией. В то же время, эта позиция подвергается критике, в т.ч. на уровне Конгресса. Законодатели опасаются, что появление у Украины кассетных боеприпасов приведет к новым рискам военного и политического характера.
Новые споры
Так или иначе, решение об отправке на Украину американских кассетных бомб или иного вооружения пока не принято. Белый дом и Пентагон не дают согласия, но и не отказывают в подобной помощи. Поэтому сторонники и противники этой идеи до сих пор продолжают споры и пытаются убедить руководство страны в своей правоте.
Одним из сторонников передачи кассетных боеприпасов является Адам Смит из Демократической партии, занимающий место в Комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей. В мае он в очередной раз поднял эту тему и дал интервью нескольким изданиям. В них он приводил давно и хорошо известные аргументы.
В первую очередь, кассетные боеприпасы предлагается отправлять на Украину по той причине, что у США имеются их запасы. При этом они могут дополнить другие боеприпасы, объемы поставок которых недостаточны. За счет таких поставок предлагается вывести все поставки в целом на требуемый уровень. Это повысит потенциал украинских формирований, а также, как утверждается, поспособствует скорейшему завершению боевых действий.
M438A1 и его конструкция. Графика Globalsecurity.org
Однако существует и продвигается альтернативное мнение. Так, 14 июня почти четыре десятка американских и международных общественных, правозащитных и религиозных организаций опубликовали открытое письмо к Дж. Байдену. Подписанты положительно оценивают тот факт, что Белый дом до сих пор не разрешил поставку кассетных боеприпасов. Также его призывают не делать этого и впредь – несмотря на требования конгрессменов, киевского режима и т.д.
Авторы открытого письма руководствуются, в первую очередь, соображениями гуманизма. Кассетные боеприпасы отличаются неизбирательным действием и угрожают гражданскому населению и инфраструктуре. Также напоминают о «международном консенсусе» в вопросе запрещения подобных вооружений.
Впрочем, несмотря на положительный посыл, письмо составлено в полном соответствии с американской повесткой. Поэтому в качестве негативных примеров в нем приводятся только вымышленные «военные преступления» российской армии. Так, в очередной раз нашу страну обвиняют в атаке вокзала г. Краматорск в апреле 2022 г., хотя известно, что ее устроили именно киевские формирования.
Из третьих стран
США на протяжении нескольких последних месяцев не поддаются на просьбы киевского режима и не передают ему боеприпасы с кассетным оснащением. Этим они демонстрируют намерение соблюдать собственное законодательство, накладывающее ограничения на экспорт. Кроме того, Белый дом показательно проявляет гуманизм и говорит о нежелании способствовать эскалации конфликта.
Впрочем, украинские формирования все же не остаются без кассетных боеприпасов. В их распоряжении до сих пор имеются некоторые запасы подобных изделий старого советского производства. Кроме того, теперь известно о поставке различных снарядов третьими странами. Даже без прямого участия США они закрыли часть потребностей киевского режима.
Суббоеприпас снаряда BONUS. Фото Telegram / Dambiev
К примеру, прошлым летом и осенью иностранные государства передавали Украине РСЗО семейства MLRS / HIMARS. В частности, Германия в порядке помощи выделила несколько боевых машин MARS 2 и боеприпасы для них. Среди последних оказались ракеты с противотанковыми минами AT2 / DM1399. Любопытно, что такие ракеты формально не считаются кассетными – из-за особенностей конструкции и специфики существующих международных соглашений.
Зимой 2022-23 гг. зарубежная пресса сообщала, что Турция поставляет на Украину 155-мм артиллерийские снаряды семейства DPICM с кассетным оснащением в виде небольших кумулятивно-осколочных элементов. Более точная информация и доказательства таких поставок в течение нескольких месяцев отсутствовали. Только в середине мая появились фотографии снарядов М483А1 DPICM на Украине. Как именно они попали в руки киевского режима, до сих пор неизвестно.
Так же в начале года стало известно, что украинская артиллерия применяет 155-мм снаряды BONUS шведско-французского производства. О возможной поставке таких изделий сообщалось ранее. Каждый снаряд этого типа несет два самоприцеливающихся боевых элемента для борьбы с бронетехникой.
Весной появились доказательства наличия на Украине минометных мин M971 DPICM производства израильской компании IMI. Такой боеприпас имеет калибр 120 мм и несет от 24 до 32 осколочных суббоеприпасов M85 или M87 соответственно. Официально о поставке таких мин не сообщалось, и их источник пока остается неизвестным.
Украинские минометчики и мина M971. Фото Telegram / BMPD
Разные интересы
В текущей ситуации будущее киевского режима прямо зависит от иностранной помощи, в т.ч. поставок зарубежного вооружения, техники и боеприпасов. Украинское руководство прекрасно понимает это и потому стремится получить любые доступные вооружения, технику и боеприпасы. В частности, в течение длительного времени пытаются выпрашивать у ключевых партнеров кассетные боеприпасы разных типов.
В первую очередь, такие просьбы направлены к США, однако они воздерживаются от начала поставок, хотя и не отказывают напрямую. В то же время, другие государства НАТО предоставляют такое оружие, хотя речь идет об ограниченной номенклатуре и, вероятно, о небольших партиях. Кроме того, поставляются только изделия, формально не являющиеся кассетными боеприпасами.
Таким образом, иностранные партнеры все же поставляют киевскому режиму ракеты и снаряды с кассетным оснащением, однако такая помощь имеет свою специфику. Номенклатура подобных поставок, их объем и темпы определяются исключительно зарубежными странами-поставщиками с учетом их возможностей и юридических аспектов. Мнение и пожелания украинских формирований по сути игнорируются.
Подобная ситуация сохраняется в течение нескольких последних месяцев, и заметные изменения отсутствуют. Вполне вероятно, что такой подход к теме кассетных боеприпасов будет сохраняться и в будущем. Ограниченные поставки отдельных типов изделий вполне устраивают зарубежных покровителей Киева и соответствуют их планам по противостоянию с Россией. При этом все споры, публикации в прессе и открытые письма так и останутся практически ничего не значащимся фоном для реальных решений на более высоком уровне.