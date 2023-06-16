На июльском саммите НАТО, который состоится в столице Литвы Вильнюсе, Украину не будут приглашать в Североатлантический альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после встречи министров обороны стран-участниц альянса.Как отметил Столтенберг, на июльском саммите страны-члены НАТО будут обсуждать, каким образом можно приблизить вступление Украины в состав альянса. В частности, будет начинаться работа по созданию так называемого «совета Украина-НАТО», деятельность которого будет способствовать присоединению страны к альянсу.По утверждению генсека НАТО, двери Североатлантического альянса будут открыты для Украины. Рано или поздно страна должна стать участником блока, а Россия, по словам Столтенберга, не имеет «права вето» на членство Украины в НАТО.Ранее Европарламент призвал принять Украину в состав НАТО, но лишь после завершения вооруженного конфликта. Учитывая, что пока о завершении конфликта не идет и речь, перспективы вступления Киева в состав альянса не очень ясны. Понятно, что Россия приложит все возможные усилия для того, чтобы этот план не был реализован.Идея «евроатлантической интеграции», провозглашенная украинскими властями, уже очень дорого обошлась украинскому государству, численность населения которого заметно сократилась, а экономика оказалась сильно подорванной вследствие боевых действий. Страны НАТО, подталкивая Украину к вступлению в альянс, фактически несут прямую ответственность за разорение этой страны, после распада СССР имевшей все условия для того, чтобы стать развитым и процветающим государством.