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Генсек НАТО заявил, что Украину не пригласят в альянс на июльском саммите

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Генсек НАТО заявил, что Украину не пригласят в альянс на июльском саммите

На июльском саммите НАТО, который состоится в столице Литвы Вильнюсе, Украину не будут приглашать в Североатлантический альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после встречи министров обороны стран-участниц альянса.


Как отметил Столтенберг, на июльском саммите страны-члены НАТО будут обсуждать, каким образом можно приблизить вступление Украины в состав альянса. В частности, будет начинаться работа по созданию так называемого «совета Украина-НАТО», деятельность которого будет способствовать присоединению страны к альянсу.

По утверждению генсека НАТО, двери Североатлантического альянса будут открыты для Украины. Рано или поздно страна должна стать участником блока, а Россия, по словам Столтенберга, не имеет «права вето» на членство Украины в НАТО.

Ранее Европарламент призвал принять Украину в состав НАТО, но лишь после завершения вооруженного конфликта. Учитывая, что пока о завершении конфликта не идет и речь, перспективы вступления Киева в состав альянса не очень ясны. Понятно, что Россия приложит все возможные усилия для того, чтобы этот план не был реализован.

Идея «евроатлантической интеграции», провозглашенная украинскими властями, уже очень дорого обошлась украинскому государству, численность населения которого заметно сократилась, а экономика оказалась сильно подорванной вследствие боевых действий. Страны НАТО, подталкивая Украину к вступлению в альянс, фактически несут прямую ответственность за разорение этой страны, после распада СССР имевшей все условия для того, чтобы стать развитым и процветающим государством.
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12 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:40
    0
    Интрига в причине - за несуществованием Окраины или уже всвязи с самоликвидацией НАТО? Не пси, до июля еще дотянете
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:42
      +2
      Генсек НАТО заявил, что Украину не пригласят в альянс на июльском саммите


      Где то в Киеве тихонько заплакал клоун.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:04
        0
        Зеля, начинай биться головой об стену....
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 17:08
          0
          А какой смысл?У него же пистолет есть.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 17:13
            0
            Поправлю hi - у него есть ДВА пистолета, оба подарены. Так что может дуплетом с двух рук застрелиться - гарантия 100%. wassat
  2. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 16:40
    +4
    Россия, по словам Столтенберга, не имеет «права вето» на членство Украины в НАТО
    Зато Россия имеет «право вето» на существование Украины.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 16:43
      +1
      Оптимальный вариант... сразу у многих головная боль утихнит, хотя те многие такие затейники, сразу начнут искать новые варианты для оной.
  3. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 16:50
    +1
    Абсолютно согласна с генсеком. Зачем покупать корову, если молоко и так дают бесплатно? Украина и так за них всех воюет и без вступления в альянс.
  4. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 16:58
    0
    Прекрасный пример модели отношений, который нам был бы уготован. Ширина дверного проема НАТО зависела бы от успехов войск Навального в Манчьжурии.
  5. lukash66
    lukash66 Сегодня, 17:03
    0
    Они там хором что ли нюхают? Вчера здесь с утра была статья о том, что главнюк наты сообщил всему человечеству, что до окончания боёв окраину в нату не возьмут. В обед он уже заверещал, что решение о вступлении уже принято. К ужину, что точно возьмут, но после победы над РФ. Теперь опять репы чешут, брать не брать.
  6. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 17:04
    +1
    Как надоел уже этот Рыцарь Печального Образа.
    Ноет и ноет.
    И демонстрирует всем своё трагическое хлебало...
    Ушатал, вечный отставник.
    Быстрее бы на пенсию сдриснул, в домино у подъезда играть...
    Хотя, думаю, у него и на это ума не хватит. Дегенерат... am
  7. Трямс
    Трямс Сегодня, 17:11
    0
    Россия, по словам Столтенберга, не имеет «права вето» на членство Украины в НАТО.
    это и называется - оккупация западом земель большого народа
    остальное, вся вода касательно зенелохов, как