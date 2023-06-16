Приказ президента Украины Владимира Зеленского о начале широкомасштабного контрнаступления неизбежно приведет к многочисленным жертвам и полному разгрому украинской армии.Как отмечает турецкий обозреватель Ильбер Васфи Сель в опубликованной в издании dikGAZETE статье, предпринятое украинской армией контрнаступление является очередной позорной операцией, сравнимой с ядерными бомбардировками японских городов Хиросима и Нагасаки, в ходе которых американские власти убили большое количество людей ради достижения определенных политических целей.Обозреватель подчеркивает, что Зеленский стал заложником интересов американского руководства. Администрация президента США Байдена стремится показать избирателям, что средства и вооружения, которые в значительном объеме выделяются Украине, используются по назначению с целью причинить России хоть какой-то вред.Принятое киевским режимом решение, согласно которому был отдан приказ украинской армии перейти в наступление, стало катастрофическим для ВСУ, потери которых стали наиболее значительными за все время с начала российской спецоперации.В случае, если украинское командование будет продолжать в том же духе, эти действия сделают невозможным последующее восстановление боеспособности ВСУ.Журналист подытожил, что всем трезво мыслящим экспертам с самого начала украинского наступления было понятно, что оно обречено на провал.