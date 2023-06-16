Приказ президента Украины Владимира Зеленского о начале широкомасштабного контрнаступления неизбежно приведет к многочисленным жертвам и полному разгрому украинской армии.
Как отмечает турецкий обозреватель Ильбер Васфи Сель в опубликованной в издании dikGAZETE статье, предпринятое украинской армией контрнаступление является очередной позорной операцией, сравнимой с ядерными бомбардировками японских городов Хиросима и Нагасаки, в ходе которых американские власти убили большое количество людей ради достижения определенных политических целей.
Обозреватель подчеркивает, что Зеленский стал заложником интересов американского руководства. Администрация президента США Байдена стремится показать избирателям, что средства и вооружения, которые в значительном объеме выделяются Украине, используются по назначению с целью причинить России хоть какой-то вред.
Принятое киевским режимом решение, согласно которому был отдан приказ украинской армии перейти в наступление, стало катастрофическим для ВСУ, потери которых стали наиболее значительными за все время с начала российской спецоперации.
В случае, если украинское командование будет продолжать в том же духе, эти действия сделают невозможным последующее восстановление боеспособности ВСУ.
Журналист подытожил, что всем трезво мыслящим экспертам с самого начала украинского наступления было понятно, что оно обречено на провал.