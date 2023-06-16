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Турецкая пресса: Украина может повторить судьбу Хиросимы и Нагасаки из-за приказа Зеленского о наступлении

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Турецкая пресса: Украина может повторить судьбу Хиросимы и Нагасаки из-за приказа Зеленского о наступлении

Приказ президента Украины Владимира Зеленского о начале широкомасштабного контрнаступления неизбежно приведет к многочисленным жертвам и полному разгрому украинской армии.


Как отмечает турецкий обозреватель Ильбер Васфи Сель в опубликованной в издании dikGAZETE статье, предпринятое украинской армией контрнаступление является очередной позорной операцией, сравнимой с ядерными бомбардировками японских городов Хиросима и Нагасаки, в ходе которых американские власти убили большое количество людей ради достижения определенных политических целей.

Обозреватель подчеркивает, что Зеленский стал заложником интересов американского руководства. Администрация президента США Байдена стремится показать избирателям, что средства и вооружения, которые в значительном объеме выделяются Украине, используются по назначению с целью причинить России хоть какой-то вред.

Принятое киевским режимом решение, согласно которому был отдан приказ украинской армии перейти в наступление, стало катастрофическим для ВСУ, потери которых стали наиболее значительными за все время с начала российской спецоперации.

В случае, если украинское командование будет продолжать в том же духе, эти действия сделают невозможным последующее восстановление боеспособности ВСУ.

Журналист подытожил, что всем трезво мыслящим экспертам с самого начала украинского наступления было понятно, что оно обречено на провал.
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6 комментариев
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  1. km-21
    km-21 Сегодня, 16:52
    -1
    Ядерная бомбардировка городов Украины это как раз то, чего добиваются американцы. На мой взгляд правильнее всего было бы атаковать транспортные переходы на западных границах Украины. Получится тройной эффект. 1. Нарушение работоспособности логистической инфраструктуры поставляющей оружие Киеву. 2. Демонстрация решимости. 3. Если ветер на запад, то натовцам наверняка не понравится.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 17:01
      +2
      В статье ничего не сказано про ядерные бомбардировки. Сравнивают лишь человеческие жертвы.
      Да и РФ не пойдёт на массовое убийство братского народа.
      1. km-21
        km-21 Сегодня, 17:05
        -2
        С точки зрения многих людей любое упоминание о Хиросиме и Нагасаки подразумевает ядерную бомбардировку городов с мирным населением.
      2. grem
        grem Сегодня, 17:15
        -1
        Цитата: Anarchist
        В статье ничего не сказано про ядерные бомбардировки. Сравнивают лишь человеческие жертвы.
        Да и РФ не пойдёт на массовое убийство братского народа.

        Согласен с вами ! А потери всу уже как пять Хиросим и даже больше .
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 17:03
      +2
      Да что же вы все бредите ядерными ударами, это же просто будет пресловутая "дуэль через платок".
      Кроме того, в статье о ядерных ударах в современных условиях ни словечка, а Хиросима и Нагасаки приводятся, как пример беспринципной и человеконенавистнической политики США.
  2. Замкадыш
    Замкадыш Сегодня, 17:09
    +1
    Тонкий намек, однако. У чокнутых американцев, видимо, в запасе идиотский вариант - подловить наш удар кинжалами по Украине и кинуть в ту же точку килотонн 5-10. Свалить, естественно, все на нас. Для этого и нужны результаты от украинского наступления, чтобы был формальный повод у РФ на то, в чем нас обвинять будут. Поэтому терять большие территории опасно и удары наносить по целям серьезными ракетами надо "бессистемно".