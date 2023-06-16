ВСУ несут большие потери, пытаясь наступать на российские позиции. Но ни на одном участке фронта они не добились успехов. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
Президент России озвучил потери ВСУ в технике и личном составе во время контрнаступления. По словам Путина, потери украинских формирований больше чем 1 к 10. В военной технике ВСУ потеряли 186 танков и 418 бронемашин.
Как подчеркнул глава российского государства, украинские формирования скоро перестанут использовать свою технику, так как все вооружение ВСУ приобретено благодаря западным поставкам, но так долго не повоюешь.
Отдельно Путин отметил, что ВСУ предпринимают новые попытки контрнаступления на Запорожском направлении. Но ни на одном из участков фронта не удалось добиться успехов. Более того, Украина использует свой стратегический резерв, и это тоже является большой проблемой для киевского режима.
Президент России подчеркнул, что западные страны делают максимальные усилия для того, чтобы наша страна потерпела поражение на поле боя. Для этого они отправляют Украине военную технику, оружие, боеприпасы, наемников, готовят украинских военных. Но все эти усилия оказываются тщетными.
Глава государства также заметил, что киевский режим возводит на пьедестал почета нацистских преступников. Эти действия дискредитируют президента Украины Владимира Зеленского и его окружение.