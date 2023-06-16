Украинский политик: Если дать русским ещё время для создания линий обороны, то штурмом их не возьмёт даже армия США

Экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), после непродолжительного отсутствия в публичном пространстве, вновь занялся своим любимым делом, выступив с громкими заявлениями в видеоблоге. На этот раз украинский политик затронул самую обсуждаемую не только на Украине тему, касающуюся провального начала контрнаступления ВСУ.
В отсутствии успехов украинской армии на фронте политик обвинил западных союзников, которые не торопятся с поставками Киеву истребителей F-16. В результате российская армия имеет неоспоримое превосходство в воздуха, в то время как украинская пехота «льет кровь литрами» на южном фронте, заявил бывший советник офиса Владимира Зеленского.
Экс-сотрудник ОП Украины напомнил натовским военачальникам, что по их же военной доктрине контрнаступление на хорошо подготовленную оборону может быть успешным только при условии авиационного превосходства. Да и что позволило русским в течение девяти месяцев окапываться и выстроить три линии фортификационных сооружений, как не промедления со стороны Запада в поставках современных вооружений, уверен политик.
Если в случае полного провала контрнаступления ВСУ российской армии дать еще девять месяцев передышки, то «они выкопают не три, а девять линий обороны». И тогда уже никакая армия, в том числе американская, не сможет взять их штурмом, предрек украинский политик. Ему, видимо, невдомек, что после полного провала контрнаступа украинской военщины уже российская армия пойдет вперед, а не продолжит окапываться, дожидаясь «подхода американских союзников».
Ранее залогом успешного контрнаступления в Киеве называли наличие у ВСУ натовской бронетехники. Теперь, когда немецкие танки и американские БМП десятками уничтожаются на поле боя, украинским пропагандистам срочно понадобились современные истребители. Что еще запросит Киев, когда и хваленые F-16, окажись они в украинской армии, не смогут переломить ход военной кампании в пользу ВСУ?