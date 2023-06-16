«Продажа оружия Тайваню не запрещалась»: США готовятся к ревизии соглашения с Китаем 1982 года

В 1979 году США установили дипломатические отношения с КНР, формально разорвав при этом их с Тайванем. При этом продолжались поставки американского оружия на Тайвань. Это серьезно портило отношения с Пекином, в связи с чем администрация президента Рональда Рейгана в 1982 году в специальном коммюнике заверила китайскую сторону в том, что Соединенные Штаты «намерены постепенно сокращать свои продажи оружия Тайваню».
Данные обязательства Вашингтона являются основой текущих претензий Пекина, обвиняющего американскую сторону в нарушении прежнего соглашения и эскалации напряженности вокруг тайваньского вопроса. В этой связи в США готовятся к ревизии старых договоренностей на фоне развернувшихся на Тайвань поставок вооружений из США.
Как утверждается в подготовленном на днях отчете Исследовательской службы Конгресса США, еще до обнародования коммюнике Рейгана американским дипломатам на Тайване было поручено донести позицию Вашингтона до местных властей, указав по пунктам те моменты, где Белый дом проявил жесткость в переговорах с Пекином и тем самым смягчив прогнозируемую в Тайбэе тревогу.
Соответствующие тезисы (так называемые «Шесть заверений») были составлены заместителем госсекретаря Лоуренсом Иглбергером (первоначальный вариант, с которым ознакомился президент Тайваня), госсекретарем Джорджем Шульцом (вторая версия, которую власти Тайваня могли обнародовать) и помощником госсекретаря Джоном Х. Холдриджем (представлены в виде показаний Конгрессу по поводу только что опубликованного коммюнике).
Из этих заверений особый интерес представляет первый пункт, который содержит разный смысл в указанных выше вариантах тезисов. В первой версии говорится: «Мы не согласились установить определенную дату прекращения продажи оружия Тайваню»; во второй версии – «[Мы] не соглашались установить определенную дату прекращения продажи оружия Тайваню». То есть оба этих прочтения предусматривают, что в перспективе, рано или поздно, но США перестанут реализовывать военную продукцию Тайбэю.
Однако несколько иначе выглядит третья версия: США «не согласились установить дату прекращения продажи оружия Тайваню». Эту формулировку можно трактовать таким образом, что Вашингтон не принимал на себя обязательств по сворачиванию военного экспорта на остров.
После недавнего появления данной публикации американские обозреватели стали утверждать, что именно третья версия «Шести заверений» является окончательной, так как она была оглашена в Конгрессе сразу после публикации коммюнике Рейгана:
Продажа оружия Тайваню не запрещалась
- говорится в комментариях.