Страны НАТО не смогли договориться о планах по обороне в случае войны с Россией

Главы оборонных ведомств стран-участниц военного блока НАТО не смогли достичь договоренностей касательно первых после окончания "холодной войны" планов по обороне.Как сообщает информационное агентство Reuters, соответствующее решение было заблокировано представителями Турции из-за содержащихся в документах географических формулировок, в том числе касающихся принадлежности Кипра.Ранее сообщалось, что в НАТО разрабатывается первый после окончания "холодной войны" масштабный план по оборонным мероприятиям, которые предполагается задействовать в случае военного конфликта с Россией.Ранее, в ходе конфликтов небольшого масштаба, таких как в Ираке или Афганистане, альянс не испытывал необходимости в составлении подобных планов. Страны НАТО планируют утвердить планы обороны в ходе грядущего саммита альянса в Вильнюсе, проведение которого запланировано на 11-12 июля.Члены НАТО намерены реформировать существующую общую стратегию и провести ее реорганизацию для вероятного противостояния угрозам, якобы исходящим от России, также международному терроризму. Предполагается, что это будет крупнейшая реконфигурация оборонных планов НАТО после окончания "холодной войны".Также сообщается, что альянс приступил к созданию совета "НАТО-Украина", первое заседание которого с участием президента Украины Зеленского состоится в рамках саммита в Вильнюсе.