Военное обозрение
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Страны НАТО не смогли договориться о планах по обороне в случае войны с Россией

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Страны НАТО не смогли договориться о планах по обороне в случае войны с Россией

Главы оборонных ведомств стран-участниц военного блока НАТО не смогли достичь договоренностей касательно первых после окончания "холодной войны" планов по обороне.


Как сообщает информационное агентство Reuters, соответствующее решение было заблокировано представителями Турции из-за содержащихся в документах географических формулировок, в том числе касающихся принадлежности Кипра.

Ранее сообщалось, что в НАТО разрабатывается первый после окончания "холодной войны" масштабный план по оборонным мероприятиям, которые предполагается задействовать в случае военного конфликта с Россией.

Ранее, в ходе конфликтов небольшого масштаба, таких как в Ираке или Афганистане, альянс не испытывал необходимости в составлении подобных планов. Страны НАТО планируют утвердить планы обороны в ходе грядущего саммита альянса в Вильнюсе, проведение которого запланировано на 11-12 июля.

Члены НАТО намерены реформировать существующую общую стратегию и провести ее реорганизацию для вероятного противостояния угрозам, якобы исходящим от России, также международному терроризму. Предполагается, что это будет крупнейшая реконфигурация оборонных планов НАТО после окончания "холодной войны".

Также сообщается, что альянс приступил к созданию совета "НАТО-Украина", первое заседание которого с участием президента Украины Зеленского состоится в рамках саммита в Вильнюсе.
Использованы фотографии:
Pixabay
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10 комментариев
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  1. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 17:37
    +4
    Какая может быть коллективная оборона на случай полномасштабной войны с Россией?
    Выход только один - ховайся кто может и где может.
    На финишной примой джентльменов нет.
    1. grem
      grem Сегодня, 17:50
      +3
      Цитата: Аркадий007
      Какая может быть коллективная оборона на случай полномасштабной войны с Россией?

      Что то запад заговорил по другому в последний месяц ..Шо уже укронацики заканчиваются и бронетехника ? А Россия то еще и не начинала ))))
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 18:44
      -2
      Цитата: Аркадий007
      Какая может быть коллективная оборона на случай полномасштабной войны с Россией?

      А что Вас смущает?СЯС у нас хватит ИЛИ на США ИЛИ на Европу, но не на то и другое разом.
    3. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 19:20
      0
      Цитата: Аркадий007
      Какая может быть коллективная оборона на случай полномасштабной войны с Россией?.....
      ....Ранее в ходе конфликтов.......не испытывал необходимости в составлении подобных планов....

      Действительно, какие планы против туземцев в шлёпанцах или против мирного населения Югославии? Ворваться к ним на современной технике и убивать всех вокруг , как можно больше. Теперь recourse призадумались, но консенсуса request не достигли
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:44
    +1
    Я когда в школе учился ,преподаватель НВП говорил : Ложиться на землю надо ногами к ядерному взрыву.На вопрос зачем ,он не ответил.Потом старшина в армии на этот вопрос ответил.Значит план такой : НАТЕ надо ложится ногами к России,не важно где находишься Берлине,Лондоне или в Вашингтоне.
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:07
    0
    Страны НАТО не смогли договориться о планах по обороне в случае войны с Россией

  4. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 18:08
    +4
    Не жилось спокойно идиётам, связались с украиной.
    Теперь от "порвать Россию в клочья" плавно перешли к обсуждению, как "от неё обороняться", если вдруг она решит "зайти в гости".
    А ведь ещё Отто фон Бисмарк говаривал - "Я знаю сотни способов как вытащить медведя из берлоги, но не знаю ни одного способа, как загнать его обратно", однако они словам его не вняли.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 18:47
      -1
      Цитата: Ныробский
      Теперь от "порвать Россию в клочья" плавно перешли к обсуждению, как "от неё обороняться", если вдруг она решит "зайти в гости".

      Однако с учетом того, что мы покамест точно такую же позицию занимаем в отношении Украины, фраза
      Цитата: Ныробский
      Не жилось спокойно идиётам, связались с украиной.

      становится жутко двусмысленной...
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:24
    0
    Так ведь воевать и воевать по настоящему это огромная разница!К первому варианту они будто бы готовы,а ко второму они не горят желанием готовиться по настоящему,помня уроки истории
    .
  6. dementor873
    dementor873 Сегодня, 18:57
    0
    Недееспособность Януковича привела к майдану и развалу страны, нерешетильность власти привела к Минским соглашениям и войне, а теперь мы уже своими красными линиями подталкиваем НАТО к вступлению в войну.