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Минобороны Швеции решило обучать украинских летчиков на истребителях JAS 39 Gripen

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Минобороны Швеции решило обучать украинских летчиков на истребителях JAS 39 Gripen

В Швеции в скором времени может начаться обучение украинских летчиков на истребителях JAS 39 Gripen шведского производства. Об этом сообщает Министерство обороны Швеции после очередной встречи контактной группы по вопросам украинского конфликта.


В Стокгольме утверждают, что речь идет о так называемом «ознакомительном обучении» летчиков и техников Воздушных сил ВСУ по просьбе киевского режима. Командование ВСУ ранее захотело оценить боевые возможности истребителей шведского производства, поскольку сейчас Украина нуждается в современной истребительной авиации для обеспечения противовоздушной обороны страны.

По утверждению шведской прессы, еще летом 2022 года Украина обращалась к Швеции с запросом на обучение летчиков ВСУ эксплуатации шведских самолетов. В текущем году киевский режим попросил власти Швеции передать ему сами самолеты, но пока Стокгольм не рассматривает такую возможность.

Напомним, что пока максимально вероятна передача Украине самолетов-истребителей F-16 американского производства. На них тоже собираются обучать украинских летчиков. Подготовкой летного состава ВСУ к эксплуатации американских истребителей займутся Дания, Нидерланды, Великобритания, возможно – ряд других европейских государств.

Киевский режим очень надеется на то, что западная авиация поможет ему изменить ситуацию на поле боя и взять инициативу в свои руки. Однако передача Украине самолетов F-16 связана с большими сложностями, касающимися не только обучения летчиков, но и создания соответствующей наземной инфраструктуры, подготовки инженерно-технического персонала и так далее.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Alan Wilson
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14 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 17:44
    0
    Что зачем, куда, почем... всем похоже уже плевать на сhubaтых, главное - процесс wassat
    1. grem
      grem Сегодня, 17:54
      -2
      Цитата: Buyan
      Что зачем, куда, почем... всем похоже уже плевать на сhubaтых, главное - процесс wassat

      Главное научить взлетать ,а там как Бог решит ...Одного такого ученика уже сразу сбили недавно успел взлететь )))))
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 17:47
    0
    очень сильно смахивает на просто формальность, как по мне на западе не определились какие истребители они готовы поставить . по этому обещают все..
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:59
      +1
      Уже определились.Это F16-самый простой,и массовый истребитель у них.И куча вооружения для него.Правда пока не понятно,какие версии будут.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:47
    -2
    А если угонят шведский летак в Россию? bully
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:53
      +1
      А нафейхоа (экзотический фрукт) он нужен? Там прям самые тайные секреты технологий чтобы его угонять?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:02
        +1
        Так раньше у ВСУ было всё советское ,а сейчас инпортное.( из иностранных портов)Как зачем,на продажу!
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:21
    0
    Выйдет как с танками-их дали сняв много современных приборов,заменив высококлассную оптику второсортной,и в результате танки потеряли возможность воевать как высокослаженная система способная получать нужную информацию в режиме реального времени,а стали просто посредственными танками в руках недоучек. То же будет и с самолётами!
  5. duschman80-81
    duschman80-81 Сегодня, 18:27
    +1
    А вот у небратьев на ресурсах появилась важная информация - они по сути признаются в том, что часть людей из своих BBC они перевели в пiхоту.
    "Какая разница, самолетов-то все равно почти нет" - подумал кто-то у них в ГШ, и начал формировать т.н. "сводные аэрополевые соединения", которые наравне с прочими были отправлены вперед на линию боевого соприкосновения.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 18:46
      +1
      Цитата: duschman80-81
      А вот у небратьев на ресурсах появилась важная информация - они по сути признаются в том, что часть людей из своих BBC они перевели в пiхоту.
      "Какая разница, самолетов-то все равно почти нет" - подумал кто-то у них в ГШ, и начал формировать т.н. "сводные аэрополевые соединения", которые наравне с прочими были отправлены вперед на линию боевого соприкосновения.

      Ну вот, наконец то я дождался. Авиаполевые, что у них там, батальоны, бригады? У их кумиров были аж целых 21 дивизия. Шароварники что то мелковаты на их фоне.)))
    2. Наган
      Наган Сегодня, 18:58
      +1
      Цитата: duschman80-81
      сводные аэрополевые соединени
      У luftwaffe были подобные. Начинали они как парашютно-десантные, и поэтому Геринг их подгреб под себя. Но после не слишком удачной выброски на Крит массовые десанты больше не применялись, а десантников использовали как линейную пехоту. Но знаки различия luftwaffe у них остались.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 19:02
        +1
        Отто Скорцени из них лучших себе забрал. А остальных оставил там где есть.
  6. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 19:00
    0
    JAS-39 Gripen (грифон) -- шведский истребитель поколения 4+. Был разработан фирмой SAAB Avionics.
    Совершил первый полёт 8 декабря 1988. Поступил на вооружение в 1997 году. Эксплуатируется в Швеции, Чехии, Венгрии, ЮАР, Таиланде и Бразилии. Также один самолёт эксплуатируется частной британской авиашколой.
    Интересный факт! Именно Грифон-то и стал первым истребителем, который интегрирован с ракетой "Метеор".
  7. Касатик
    Касатик Сегодня, 19:10
    0
    И снова воткнули Великобританию, которая де будет обучать на Ф-16! На этом острове нет ни одного самолета этого типа!!!