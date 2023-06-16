Минобороны Швеции решило обучать украинских летчиков на истребителях JAS 39 Gripen

В Швеции в скором времени может начаться обучение украинских летчиков на истребителях JAS 39 Gripen шведского производства. Об этом сообщает Министерство обороны Швеции после очередной встречи контактной группы по вопросам украинского конфликта.
В Стокгольме утверждают, что речь идет о так называемом «ознакомительном обучении» летчиков и техников Воздушных сил ВСУ по просьбе киевского режима. Командование ВСУ ранее захотело оценить боевые возможности истребителей шведского производства, поскольку сейчас Украина нуждается в современной истребительной авиации для обеспечения противовоздушной обороны страны.
По утверждению шведской прессы, еще летом 2022 года Украина обращалась к Швеции с запросом на обучение летчиков ВСУ эксплуатации шведских самолетов. В текущем году киевский режим попросил власти Швеции передать ему сами самолеты, но пока Стокгольм не рассматривает такую возможность.
Напомним, что пока максимально вероятна передача Украине самолетов-истребителей F-16 американского производства. На них тоже собираются обучать украинских летчиков. Подготовкой летного состава ВСУ к эксплуатации американских истребителей займутся Дания, Нидерланды, Великобритания, возможно – ряд других европейских государств.
Киевский режим очень надеется на то, что западная авиация поможет ему изменить ситуацию на поле боя и взять инициативу в свои руки. Однако передача Украине самолетов F-16 связана с большими сложностями, касающимися не только обучения летчиков, но и создания соответствующей наземной инфраструктуры, подготовки инженерно-технического персонала и так далее.